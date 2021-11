Janševa koalicija je na pragu novih preizkušenj. Očitka Simoni Kustec sta kaos pred začetkom šolskega leta in premalo komunikacije. Pred kamerami doslej o tem ni želela, v odgovoru so jo branili na ministrstvu. Medtem ko je Kustečeva očitno varna, bi se po prvotnih napovedih utegnil v ponedeljek zatresti stolček Marjana Dikaučiča.

"Podrobno smo prebrali odgovor na interpelacijo gospoda Dikaučiča in odločitev je za zdaj takšna, da ne bomo podprli interpelacije proti njemu," je povedal Jožef Horvat (NSi).

"Slišali smo, pa ne vemo, ali je to točno ali ne, da je gospod Dikaučič po več kot dveh letih plačal komunalni prispevek občini Šentjur. V tem trenutku ne vemo, ali to drži ali ne, če bo držalo, bomo pri odločitvi seveda upoštevali tudi ta manever. Če je čakal več kot dve leti, je to vprašljivo," pa je povedal poslanec DeSUS Ivan Hršak.

Ali lahko pri trojici DeSUS pretehta Dikaučičev komunalni prispevek iz kraja njihovega poslanca Roberta Polnarja, niso jasni. Toda ključno po naših informacija za DeSUS ostaja dejstvo, da se je pravosodni minister znašel v sodni preiskavi. Na to so se zanašali v opoziciji, vendar tudi z veliko rezerve.

"Če je opozicija s temi 43 glasovi tu in vem, da bo, in dobimo še tri glasove stranke DeSUS, potem gospod Dikaučič verjetno ne bo mogel več opravljati te naloge in upam, da temu bo tako," je povedal Matjaž Han (SD). Alenka Bratušek pa pravi, da je stvar matematike in kalkulacij stvar stranke upokojencev. "Žalostna stvar, ker na tak način Slovenijo držijo v šahu že leto in pol."

Okoljskega ministra Andreja Vizjaka prav tako čaka interpelacija, podpora NSi pa mu ni zagotovljena. Razpravi o ministru Vizjaku se najbrž ne bodo mogli izogniti niti na svetu stranke SMC. Se pa za usodo svojih ministrov ne bojijo, so sporočili.