Vatovec: človek, ki ne posluša šolnikov, staršev in otrok, ne more ostati minister

V Levici, ki je predlagatelj interpelacije zoper šolsko ministrico Simono Kustec, menijo, da bo petkova interpelacija še enkrat pokazala in dokazala dejstva. Kot je za 24ur.com povedal Matej T. Vatovec, je v zadnjih dveh letih epidemia pustila globoke ali pa manj globoke zareze v šolah po svetu, od držav pa je odvisno, kako so se te zareze zacelile. "Ocenjujem, da v Sloveniji te zareze ostajajo globoke in mislim, da je krivda predvsem za na eni strani, in to je predvsem na ministrstvu za izobraževanje, ker ni znalo poslušat tistih, ki so udeleženi v šolskem polju - učiteljev, zaposlenih, ravnateljev, kot tudi staršev in otrok."

Vatovec pravi, da deležnikov ministrstvo z ministrico na čelu ni želelo poslušati, ves čas pa je vladala zmeda. "Situacija, kot je zapiranje šol v lanskem letu, totalna zmeda, ki se je zgodila pred začetkom letošnjega šolskega leta in tudi popoln odpor manjšega dela staršev pri uvajanju samotestiranja v šolah kaže na to, da ministrica ni sposobna in ne želi dati celega svojega srca temu resorju. Kar pomeni, da se ne želi ukvarjati s šolami in visokošolskimi izobraževalnimi institucijami, kot bi se ministrica morala. To kaže na to, da ni primerna za ta položaj."

Vatovec je poudaril, da bi potem, ko je prišlo toliko pozivov s strani šol, šolnikov, dijaških domov in predstavnikov visokošolskih institucij, ki poudarjajo, da se ministrstvo z njimi ne želi pogovarjati, "moral vsak poslanec reči, da tak človek ne more ostati minister". A si poslanec Levice pred razpravo in glasovanjem ne dela utvar glede epiloga jutrijšnje maratonske razprave. "Kakšna bo realnost, je pa popolnoma diametralno nasprotno. Iz razprave tudi ne pričakujem kaj več kot opravičevanje in kazanje nekih tabel in seznamov o tem, koliko sestankov so organizirali. Mislim pa, da moramo kot predlagatelji v Levici in ostali opoziciji pokazati, kaj vse je šlo narobe v zadnjih dveh letih oziroma, kje so napake, ki jih je storila ministrica."