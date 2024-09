Interpelacija Stojmenove Duh na redni septembrski seji DZ

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh se bo že drugič v pol leta v DZ zagovarjala zaradi nakupa 13.000 računalnikov. Tudi tokrat so interpelacijo vložili poslanci SDS, ki so se sklicevali na mnenje računskega sodišča, da nakup ni bil opravljen v skladu z načeli učinkovitosti in gospodarnosti. SDS ministrici med drugim očita nevestno opravljanje dela in zavajanje javnosti, Stojmenova Duh pa odgovarja, da delo opravlja transparentno in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev.

Stojmenovo Duh sicer podpira tako premier Robert Golob kot poslanska skupina Svobode, so sporočili minuli teden. Glede izrekanja podpore ministrici za digitalno preobrazbo pa so zadržani v obeh manjših strankah koalicije, SD in Levici. Javno je sicer niso pozvali k odstopu, čeprav naj bi o tem prejšnji teden razmišljali v SD, oboji pa od nje pričakujejo dodatna pojasnila.

Poleg interpelacije ministrice za digitalno preobrazbo so na septembrsko sejo predstavniki poslanskih skupin uvrstili tudi nekaj zakonskih besedil. Med njimi je predlog novega zakona o letalstvu, ki bo sedanjega nadgradil tako, da bo civilno letalstvo prilagojeno sodobnim pristopom pri zagotavljanju letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu. Hkrati bo urejal vojaško in policijsko letalstvo.

Na septembrski seji bodo poslanci opravili tudi splošno razpravo o številnih zakonskih predlogih. Med njimi je predlog vladne novele zakona o lokalnih volitvah. Predlog novele sledi odločbi ustavnega sodišča, z njo pa želijo urediti volilni spor. Obenem vlada predlaga še nekatere spremembe, vezane na volilne postopke in opravila.

Prav tako bodo odločili, ali je predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru primeren za nadaljnjo obravnavo. Gre za predlog poslanskih skupin Svobode, SD in Levice, s katerim želijo prepovedati poveličevanja nacizma in fašizma.

DZ bo prav tako opravil prvo obravnavo paketa zakonskih predlogov NSi, povezanih z romsko tematiko. S predlogom sprememb zakona o osnovni šoli naj bi zaščititi žrtve, nasilnemu otroku pa bi bilo mogoče odrediti začasno šolanje na daljavo, ga vključiti v vzgojni program za socializacijo ali pa ga celo izključiti iz šole.

V poslanski skupini NSi so tudi nadgradili sveženj zakonov, ki jih je v DZ vložila že skupina županov občin jugovzhodne Slovenije in Posavja, a jih je DZ zavrnil. Tako dodatno predlagajo spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, o socialnovarstvenih prejemkih, o urejanju trga dela in o voznikih.

Poleg tega so predstavniki poslanskih skupin sklenili, da se predlogi novel zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, zakona o dedovanju ter zakona o sodnem svetu obravnavajo po skrajšanem postopku.