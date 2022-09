Interpelacija tudi zoper zunanjo ministrico Tanjo Fajon?

Zunanja ministrica in predsednik države, ki sta oba v New Yorku na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov, bosta o odpoklicu ameriškega veleposlanika govorila kar čez lužo. Predlog odpoklica je na mizi, predsednik pa je tisti, ki ga s podpisom uveljavi. "Jaz nimam nobenega interesa, da bi branil gospoda Kajzerja, mislim pa, da je naredil prav in da si ni zaslužil, da bi ga odpoklicali," pravi Dimitrij Rupel.

"Po mojem mnenju gre za grob prekršek, ki si ga nobeden od diplomatov ne bi smel privoščiti, kaj šele vodja predstavništva, ki vodi diplomatsko ekipo," je komentiral Roman Kirn. Predsednik SDS-a, Janez Janša, je sicer pred tedni objavil fotografijo diplomatske depeše, v kateri je bilo obvestilo državljanom v tujini o naslovu za zbiranje podpisov Nataše Pirc Musar. Izkazalo se je, da je fotografijo naredil Kajzer. Zunanje ministrstvo ga je zaradi posredovanja depeše poklicalo na zagovor in sprožilo postopek odpoklica. "Če bi dopustili, če bi tolerirali tako ravnanje, potem seveda ni več meja za demonstracijo političnega kontaminiranega delovanja posameznih diplomatov. To pa je nekaj, česar si država Slovenija, zunanje ministrstvo in njena diplomacija vsekakor ne more privoščiti," še dodaja Kirn.

"To ni bila prava diplomatska depeša, kot je bila tista washingtonska depeša leta 2007, to je bilo besedilo, ki ga je poslalo naokrog po vseh mogočih institucijah notranje ministrstvo in ki mu je zunanje ministrstvo sledilo," pa meni Rupel in opozarja, da je to po mnenju slovenske opozicije problematično, saj da je diskriminatorno.