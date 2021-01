Po mnenju Horvata je interpelacija zoper Cigler Kralja neutemeljena

Bratuškova je spomnila na leto 2013, ko so podobni očitki leteli na takratnega gospodarskega ministra Stanka Stepišnika. Takrat je nekdanja predsednica stranke NSi Ljudmila Novak pozvala k odstopu, češ da človek, ki sam sebi zagotovi denar iz državnega proračuna, ni primeren za ministrski položaj.

V oddaji 24UR ZVEČER sta svoje poglede na napovedano interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja soočila Alenka Bratušek iz stranke SAB in vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat .

Bratuškova je ob tem dodala, da smo v času epidemije covida-19 zabeležili že več kot 3000 smrtnih žrtev. Največ umrlih je bilo oskrbovancev domov za starejše. Če bi ministrstvo pod vodstvom Cigler Kralja v domovih omogočilo hitrejše testiranje, bi bilo verjetno število žrtev nižje, je ocenila. Zato Bratuškova poziva NSi, da ravna podobno kot leta 2013, ko so bili v opoziciji.

Horvat je Cigler Kralja označil za pozitivno presenečenje te vlade in enega najboljših ministrov. Kot je dejal, so interpelacijo pričakovali, a ne zoper Cigler Kralja. Primera, ki ju je navedla Bratuškova, pa sta po mnenju Horvata povsem različna in neprimerljiva. Cigler Kralj v zavodu deluje kot prostovoljec in ni bil v upravnih organih tega zavoda. V primeru, ki ga je navedla Bratuškova, pa je šlo za ministrovo podjetje in pridobitno dejavnost, je dejal Horvat.

Interpelacija je legitimna, pravi Horvat, nekaj pa je evidentno, da z leve opozicije prihaja sovražna retorika. "Očitno lahko na razpisih denar prejmejo le organizacije, ki so ideološko skladne z Koalicijo ustavnega loka," je dodal.

Bratuškova je Horvatove besede označila za 'populizem kot ga že dolgo ni slišala'. Po njenem mnenju sta primera zelo podobna. "Ni fer spreminjati stališča, ko si v vladi, in ko si v opoziciji," je dodala. Če bi v politiki delali to, kar govorijo in od drugih zahtevajo, bi bilo po mnenju Bratuškove zaupanje Slovencev v politiko bistveno večje.

Horvat je ponovil, da gre za popolnoma različni zgodbi. "A torej zahtevate, da odstopim kot poslanec, ker sem aktivni član prostovoljnega gasilskega društva? Vsa gasilska društva so iz državnega proračuna tudi z mojim glasom prejela denar. A moram odstopit," se sprašuje Horvat.

Bratuškova je zaključila, da bi morali imeti vsi, levi in desni, ko so v vladi ali pa v opoziciji, enake standarde. V četrtek bo potekal sestanek s poslanci in Bratuškova meni, da bodo interpelacijo ministra podprli.

Horvat je medtem prepričan, da bodo Cigler Kralja uspešno obranili.