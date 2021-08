Interpelacija za Vizjaka že spisana: glavni očitki glede zakona o vodah

2. načrtno omejevanje javne obravnave, izključevanje strokovne javnosti iz postopka sprejemanja predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), namerno zavajanje javnosti ter nedostojen in zaničevalen odnosa do izida referenduma;

1. neposredna odgovornost ministra za sprejetje okoljsko in širše družbeno škodljivega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), s čimer je kršil Ustavo RS, Poslovnik DZ, zakonodajo, mednarodne pravne akte in skupne cilje celostnega upravljanja z okoljem;

Očitke o delu in odgovornosti ministra so povzeli v treh glavnih točkah:

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim vodjem poslanske skupine LMŠ Branetom Golubovićem ima že spisano interpelacijo zoper ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka . "Menimo, da ta ni primeren za opravljanje funkcije ministra, zato predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da ga razreši s funkcije ministra za okolje in prostor," so poslanci LMŠ zapisali v dvajset strani dolg dokument.

Prva točka: "Minister temeljnih načel varstva okolja ne razume oziroma jih načrtno ignorira"

"Temeljna načela varstva okolja, ki jih, glede na njegovo delovanje, minister za okolje in prostor očitno ne razume oziroma jih, kar je še huje, načrtno ignorira, so načelo trajnostnega razvoja, načelo celovitosti in načelo dopustnosti posegov v okolje, ki so dopustni zgolj, če ne povzročajo čezmerne obremenitve," so podpisniki interpelacije zapisali v prvi točki.

Dodali so, da so naslednja tri načela načelo preventive, po katerem mora biti vsak poseg v okolje načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja, načelo odgovornosti in načelo javnosti. "Kakršen koli poseg v okolje, še posebej, ko je ta izveden v neskladju z navedenimi načeli oziroma ko ministrstvo za okolje in prostor z nestrokovnimi zakonskimi posegi omogoča oziroma dopušča agresivno in škodljivo ravnanje z okoljem, je nepovraten proces," so poudarili.

Da je minister pri pripravi novele Zakona o vodah očitno kršil ustavo, je ugotovil tudi varuh človekovih pravic. "Postopanje Ministrstva za okolje in prostor kot pripravljavca predpisa ni bilo skladno s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov," je zapisal varuh.

Druga točka: "V svojih argumentacijah poplavno ogroženost izrabil za dimno zaveso"

V drugi točki, kot že omenjeno, ministru očitajo, da je načrtno omejeval javno obravnavo, onemogočal splošno razpravo in s tem izključil strokovno javnost iz postopka sprejemanja zakonskega predloga. "Šel je še dlje in skrajšani postopek malodane zavajajoče utemeljeval z argumentom, da je ključni del zakona čimprejšnja sprostitev sredstev iz Sklada za vode za vzdrževanje slovenskih vodotokov, medtem ko so spremembe, ki se nanašajo na neposreden vpliv na površinske in podzemne vode, tako je trdil, manj pomembne," so zapisali.