Kaj vse v interpelaciji očitajo Kustečevi?

Kar 14 različnih grehov je nanizala opozicija v predlogu interpelacije zoper šolsko ministrico iz vrst SMC Simono Kustec . Od škodljivosti najdaljšega zaprtja šol v Evropi, odrekanja izobraževanja otrokom s posebnimi potrebami, ogrožanja prihodnosti mladih. Očitajo ji tudi izključevalni odnos do športa, katastrofalni dialog s šolniki, starši in učenci, pa tudi zamrznitev vpisa na fakultete in zagovarjanje interesov zasebnih fakultet. Za konec pa še slab zgled ter kršenje protivirusnih ukrepov lastne vlade.

"Nikjer v Evropi se niso šole zaprle za tako dolgo, kot so se pri nas. In nikjer v Evropi se ni zgodilo, da bi se šole odprle za tri ali štiri dni, potem spet zaprle. To kaže na popolno odsotnost skrbi za ciljno populacijo. To je za otroke in starše,"pravi Luka Mesec iz Levice. Zato v najbolj levi parlamentarni stranki predlagajo razrešitev Simone Kustec. Več kot 20 strani interpelacije so v usklajevanje že poslali ostalim partnerjem v koaliciji KUL, vložili pa jo bodo predvidoma v sredo ali četrtek. Šolska ministrica očitkov za zdaj ne komentira. "Ona je ob vsem tem, kar počne predsednik vlade, sokriva. Ob zamrznitvi vpisa je tiho. Tudi sicer se ni nikoli postavila na stran študentov," dodaja Mesec.

Medtem ko opozicija z vsemi političnimi topovi strelja na vse tri koalicijske stranke, kar te lahko še tesneje poveže, pa še vedno največ stavijo na konstruktivno nezaupnico. Toda, ali je po štirih mesecih napovedovanja 46 glasov sploh še dosegljivih? "Sem poslanec DZ in ne vedeževalec DZ. V vsakem primeru, dokler ne poskusimo, dokler ne glasujemo, odgovora ne bomo vedeli. Je pa smiselno, da glasujemo čim prej. To, da se nam to onemogoča, to je za moje pojme resen napad na demokratično ureditev v Sloveniji," pravi Dejan Židan, nekdanji prvak SD, ki se ni strinjal z interpelacijo ministra za delo Ciglerja Kralja iz vrst NSi.

Ob vse večjem prepadu med obema poloma domače politike je predsednik Borut Pahor prvake vseh strank povabil za skupno mizo, da bi našli najmanjši skupni imenovalec glede povirusnega okrevanja in predsedovanja EU. A je njegov poziv že zavrnil prvak LMŠ Marjan Šarec.