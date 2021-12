Ali bosta ministra stranke SDS Andrej Vizjak in Aleš Hojs v parlamentu preživela petkovo in ponedeljkovo glasovanje o razrešitvi? Tik pred novim političnim preštevanjem se v hramu demokracije dogajajo premiki in prestopi. Bo koalicijska NSi držala besedo in ministru, ki je tajkunu Bojanu Petanu svetoval, da je plačevanje davkov "glupo", tudi v praksi pokazala, da je izgubil njihovo zaupanje? In kaj nekaj mesecev pred volitvami pomeni prestop poslanke Mateje Udovč v neparlamentarno stranko Aleksandre Pivec?

Politične sankcije za Vizjakove nasvete o glupem plačevanju davkov in strtih sodniških mednožjih ali samo še eno opozicijsko klicanje k odgovornosti brez učinka? Na petkovi interpelaciji bo štel vsak glas – tudi običajno vzdržanega Desusa. "Vsaka interpelacija je zgodba zase. Naprej prejudicirati, kako bomo glasovali. Večkrat imamo tudi različna glasovanja. Lahko bo tudi tokrat tako, lahko ne bo," je še previden poslanec Desusa Ivan Hršak. icon-expand Andrej Vizjak se bo moral zagovarjati pred poslanci v petek. FOTO: Bobo Še posebej pod drobnogledom pa bodo poslanci NSi. Po prvem ostrem odzivu njihovega prvaka Mateja Tonina, ki je 10. novembra povedal: "Seveda po vsem tem minister Vizjak ne more več računati na podporo Nove Slovenije," so se krščanski demokrati po tem, ko je premier Janez Janša zažugal, da bi rušenje lastnih ministrov lahko pomenilo razpad koalicije, zavili v molk. Opozicija pa bo še enkrat več težko zbrala 46 glasov za razrešitev. "Tukaj bomo videli, kakšna je resnica pri NSi, ki se je tako izrazila. Pa bomo videli, če ima še toliko vesti v sebi in tisto željo, da pride na sredino. Tukaj bo pa pravi dokaz," meni poslanec SAB Marko Bandelli. "Pričakujem v bistvu –nič. Ker je ta koalicija, ne glede na vse te izstope s temi podporniki, v zadnjih mesecih zelo trdna," pa dogajanje ocenjuje vodja poslancev SD Matjaž Han. Poslanka SMC Mateja Udovč prestopila v neparlamentarno stranko Naša Dežela Medtem pa je politično ekipo zamenjala širši javnosti manj znana poslanka Mateja Udovč. Iz Počivalškove SMC je kmalu po združitvi z GAS in preimenovanju v Konkretno prestopila v neparlamentarno Našo Deželo nekdanje padle kmetijske ministrice. "Vsaka pot se nekje konča. In prav je, da sledimo svojim sanjam in svojim ciljem. Aleksandro spremljam že od ministrskega dela in sem ocenila, da je to tisto, ključno, srčno. Ta pravi pristop, v bistvu," je razloge za odhod iz SMC opisala Udovčeva. "Včeraj sva komunicirala, nazadnje še tik pred glasovanjem. Tako da nekih znakov, indicev ali kakorkoli ni bilo. Ugibam pa lahko, da tudi to ne bo zamajalo večine v državnem zboru z vidika delovanja koalicije," pa meni vodja poslancev Konkretno Gregor Perič.