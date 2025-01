Interpelacijo ministra Poklukarja bodo obravnavali v torek

OGLAS

Obravnava interpelacije o delu in odgovornosti notranjega ministra Boštjana Poklukarja, ki so jo pripravili v NSi, novembra pa jo je vložila skupina poslancev NSi in SDS ter nepovezani poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh, je bila sicer sprva predvidena za uvrstitev na redno januarsko sejo DZ. A so koalicijski poslanci v četrtek v DZ vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali interpelacijo. Menijo, da je treba hitro preveriti (ne)upravičenost obtožb, da se prepreči nadaljnja škoda, in da bi odlašanje ustvarilo vtis, da se poskušajo izogniti odgovornosti ali prikriti dejstva. V interpelaciji sicer predlagatelji ministru med drugim očitajo neukrepanje ob ugotovitvi nepravilnosti pri imenovanju generalnega direktorja policije Senada Jušića, ki je v sredo odstopil s položaja. Med očitki so prav tako nepravilnosti v centru za varovanje in zaščito, nakup stražarskih hišk za policiste ter nasilje na območjih z romskim prebivalstvom.

Na redni seji DZ, ki se bo začela 27. januarja, bodo sicer med zakonskimi predlogi obravnavali predlog zakona o medijih, ki med drugim omogoča pripravo shem za finančno pomoč medijem, ki kot gospodarska panoga do zdaj edini niso bili upravičeni do finančne pomoči države. V novem zakonu tako prenavljajo in finančno krepijo sedanji razpis za sofinanciranje medijskih vsebin, ki je namenjen zlasti delovanju radijskih in televizijskih programov posebnega pomena ter neodvisnim in specializiranim medijem. Poslanci bodo na prihajajoči seji obravnavali tudi predlog novele zakona o osnovni šoli, ki uvaja obvezni predmet računalništva in informatike. Ponovno bodo odločali o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Obravnavali bodo tudi predlog o dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki določa, da do višine 20.000 evrov upravičencem ne bi bilo treba predlagati dokazil, saj bi to štelo kot lastno in nujno delo. Na dnevni red redne seje so uvrstili tudi dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, ki ureja nezdružljivosti funkcij za pripadnike manjšin, ki so tudi občinski funkcionarji, in predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom. Obravnavali bodo še vmesno poročilo o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih pristojnih državnih organov s področij davkov in preprečevanja pranja denarja.

Senad Jušić in Boštjan Poklukar FOTO: Bobo icon-expand