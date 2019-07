Intersport poskrbel za otroški živ žav v ZOO

Hranjenje živali, taborni ogenj, nočni sprehod in jutro v prebujajočem se živalskem vrtu – to je samo nekaj dogodivščin, ki v celoto zaokrožijo ta pester taborniški dan. "ZOO Ljubljana je svoje storitve razširil z zanimivimi in edinstvenimi programi, s katerimi otroke (pa tudi odrasle) na različne načine poučujejo o raznolikosti živalskih vrst, njihovih posebnostih in tudi o samem odnosu do živali. Stične točke z njimi smo našli predvsem pri bivanju v naravi in omogočanju tovrstnih doživetij v zeleni oazi na obrobju mestnega okolja prestolnice, zato smo tudi letos podprli program taborjenja in prenovili taborniški kotiček,« je povedala Barbara Janžekovič, predstavnica marketinga v Intersportu.