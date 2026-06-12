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Slovenija

'Intervencija bo danes zaključena, a sanacija bo trajala še kar nekaj časa'

Komenda, 12. 06. 2026 10.18 pred 32 minutami 2 min branja 4

Avtor:
N.L.
Uničeni objekti v občini Komenda

Po neurjih, ki so v noči na četrtek pustošila po državi, se sanacija nadaljuje. Med najbolj prizadetimi so v občini Komenda. "Intervencija bo danes najverjetneje zaključena, a sanacija bo trajala še kar nekaj časa," o stanju na terenu pravi poveljnik PGD Moste in vodja intervencije Matej Tancek.

Na območju Komende je več kot 150 objektov poškodovanih do te mere, da je potrebno neposredno popravilo na strehi s strani gasilcev in pripadnikov uprave za zaščito in reševanje. "Danes imamo največ dela s prekrivanjem stanovanjskih objektov, prekrivali smo tudi gospodarska in kmetijska poslopja," nam je povedal Tancek. Ob tem še vedno odstranjujejo drevesa s cest in odvažajo material.

Gasilci so že v četrtek poškodovane in uničene objekte posneli tudi z dronom.

Vse občani, ki so bili prizadeti v vremenski ujmi in potrebujejo pomoč pri:

- zaščiti odkritih streh na stanovanjih in gospodarskih objektih

- odstranjevanju odpadnega materiala in drevja

- pri ostalih sanacijskih delih

in tega še niso prijavili, na občini Komenda pozivajo, naj pokličejo na telefonsko številko +386 41 625 199.

Takoj po neurju je bilo na terenu sicer 230 prostovoljnih in poklicnih gasilcev iz 26 društev, 30 pripadnikov civilne zaščite in še 20 ostalih koncesionarjev. Prvi dan so posredovali na 126 lokacijah, drugi dan na 156 in danes na šestdesetih. Po zadnjih informacijah Tancka imajo dan po neurju vsi občani ponovno zagotovljeno električno energijo.

"Tudi danes so domačim gasilcem na pomoč iz vseh koncev Slovenije prišli številni njihovi kolegi, ki vam želijo nesebično pomagati pri zaščiti vašega premoženja," je občina Komenda zapisala na Facebooku ob fotografiji gasilskega konvoja. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Številni krajani so se sanacije in obnove lotili tudi sami, ob tem jim vodja intervencije svetuje, naj bodo pri delu previdni. "Vsi krajani lahko tudi še pokličejo na občinsko upravo, štab pa jim še vedno lahko zagotovi pomoč," občane obvešča Tancek.

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Sredino neurje je močno prizadelo tudi občino Cerklje na Gorenjskem, kjer je ogromna škoda tudi na kmetijskih površinah in v gozdu. Dan po neurju je še vedno zaprta lokalna cesta Cerklje–Zalog–Klanec–Komenda, navaja Prometno-informacijski center.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Več o razmerah na terenu dan po neurjih tudi v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV. Na terenu sta Denis Malačič in Rebeka Tomaduz. 

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KOMENTARJI4

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hobotnica1
12. 06. 2026 10.48
Ali gredo jutri poslanci pomagat odstranjevat posledice ujme. Me prav zanima kdo bo jutri tam.
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0 0
sabro4
12. 06. 2026 10.42
groza, ubogi ljudje, upam da jim država priskoči na pomoč...
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0 0
rindingind
12. 06. 2026 10.25
Nevem leto 2026 smo pa res ne obstaja nobena stvar da bi to preprečili. Včas so imel proti nevihtam rakete sam koliko so bile učinkovite.
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0 0
SDS_je_poden
12. 06. 2026 10.46
Imeli so rakete proti toči, ki, če ne eksplodirajo na pravi višini, nimajo učinka. Proti vetru, dežju ni obrambe.
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0 0
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