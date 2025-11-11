Oborožen na poti k premierju: član Štajerske varde s puško v roki

Pred vlado se je zato zbralo več policistov in policijskih vozil. Moški, ki je nosil kapo Štajerske varde, se je z njimi pogovarjal.

Pripadnik Štajerske varda je danes okrog 15. ure premierju Robertu Golobu želel osebno predati nelegalno orožje, je prvi poročal portal N1 .

Celotno dogajanje je v živo prenašal tudi na svojem osebnem Facebook profilu. S posnetkov je razvidno, kako v rokah drži pištolo in puško.

O incidentu smo povprašali tudi ljubljanske policiste, na odgovor pa še čakamo. Spomnimo, da je premier Robert Golob včeraj na seji Državnega zbora poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja.

"Vsem, ki posedujejo nezakonito orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona orožje izročijo Policiji brez pravnih posledic," je dejal premier ter dodal, da bodo po preteku tega obdobja od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja "deluje učinkovito in predvsem hitro".

Iz posnetkov na Facebooku je razvidno tudi, da je večkrat izrazil nasprotovanje odvzemu orožja ter izrazil prepričanje, da ni problem v orožju, pač pa ljudeh, ki odločajo o prihodnosti države.

V kabinetu predsednika vlade samega dogodka niso podrobneje komentirali, v odzivu za STA so navedli, da pričakujejo, da bo Policija opravila vse postopke v skladu z zakonodajo.