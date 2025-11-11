Svetli način
Slovenija

Oborožen na poti k premierju: član Štajerske varde s puško v roki

Ljubljana, 11. 11. 2025 16.02 | Posodobljeno pred 29 minutami

D. S. , STA
Pred vlado je potekala policijska intervencija. Moški iz Štajerske varde je predsedniku vlade želel osebno predati nelegalno orožje, je razvidno iz posnetka na njegovem osebnem profilu na Facebooku.

Pripadnik Štajerske varda je danes okrog 15. ure premierju Robertu Golobu želel osebno predati nelegalno orožje, je prvi poročal portal N1

Pred vlado se je zato zbralo več policistov in policijskih vozil. Moški, ki je nosil kapo Štajerske varde, se je z njimi pogovarjal.

Predstavnika Štajerske varde so preiskali policisti
Predstavnika Štajerske varde so preiskali policisti FOTO: Posnetek zaslona

Celotno dogajanje je v živo prenašal tudi na svojem osebnem Facebook profilu. S posnetkov je razvidno, kako v rokah drži pištolo in puško.

Predstavnik Štajerske varde Ivan Bolfek je hotel predati svoje orožje.
Predstavnik Štajerske varde Ivan Bolfek je hotel predati svoje orožje. FOTO: Posnetek zaslona

O incidentu smo povprašali tudi ljubljanske policiste, na odgovor pa še čakamo. Spomnimo, da je premier Robert Golob včeraj na seji Državnega zbora poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja.

Preberi še Golob napovedal možnost predaje nezakonitega orožja brez pravnih posledic

 "Vsem, ki posedujejo nezakonito orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona orožje izročijo Policiji brez pravnih posledic," je dejal premier ter dodal, da bodo po preteku tega obdobja od Policije pričakovali, da v primerih zaznave nedovoljene uporabe orožja "deluje učinkovito in predvsem hitro".

Iz posnetkov na Facebooku je razvidno tudi, da je večkrat izrazil nasprotovanje odvzemu orožja ter izrazil prepričanje, da ni problem v orožju, pač pa ljudeh, ki odločajo o prihodnosti države. 

V kabinetu predsednika vlade samega dogodka niso podrobneje komentirali, v odzivu za STA so navedli, da pričakujejo, da bo Policija opravila vse postopke v skladu z zakonodajo.

vlada policija orožje varda
Poslanca SDS iz državnega zbora odpeljali z rešilcem

KOMENTARJI (52)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tito73
11. 11. 2025 16.41
Kdor ne ve, Ta tip z orožjem je Bolfenk 2!
ODGOVORI
0 0
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 16.40
+1
vardo v ukrajino poslat sploh ni važno na katero stran. In 10 dni pa bo rešen tale problem pijancev
ODGOVORI
1 0
MladInPerspektiven
11. 11. 2025 16.40
-2
Za vse LEVE in DESNE, v tem primeru se lepo vidi kako so DESNI IZOBRAŽENI in RAZUMEJO SLOVENSKI JEZIK, nato se čudijo ko ankete kažejo, da imajo največ OŠ še to je preveč. Ne vem, kaj je tu v stavku nerazumljivo??? "Vsem, ki posedujejo nezakonito orožje, želimo dati priložnost, da še pred nastopom Šutarjevega zakona orožje izročijo POLICIJI brez pravnih posledic" Neprecenljivo BRAVO SĐS in kletaši BRAVOOOOOO.
ODGOVORI
0 2
boslo
11. 11. 2025 16.41
Ta bolnik je počel točno to
ODGOVORI
0 0
Veščec
11. 11. 2025 16.40
danes na martina,je vse mogoče.noč bo še douga,krista boga kaj nas še vse čaka
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
11. 11. 2025 16.39
+3
Čedalje bolj se potrjuje moja domneva, da je ta naša država v bistvu en velik odprt oddelek psihiatrije.
ODGOVORI
3 0
ActiveR
11. 11. 2025 16.40
+1
Pod to izjavo se 10x podpišem! Najbolj iskrena in točna izjava!
ODGOVORI
1 0
Greznica
11. 11. 2025 16.41
drži! pojdi kaj prodajati na Bolho, boš videl kakšni pacienti se ti bojo javljali ...
ODGOVORI
0 0
ActiveR
11. 11. 2025 16.39
+0
Pernati je pozval narod in narod se je odzval. Kaj je tu spornega? A vas moti član Varde? Bi bilo drugače, da je prišel Rom? Mogoče pa kakšen iz Levice - tega bi verjetno sprejeli in pohvalili, mar ne!? Dvoličnost. Golob pač ni podal navodila, kam naj ljudje odnesejo orožje. Je treba dati prava navodila! Sam naš nesposobni Golob tega ne zna, on je le samo "vrhunski manager", ki čez 5 minut pozabi, kar je pred 5 minutami naročil.
ODGOVORI
2 2
JohannDoe
11. 11. 2025 16.38
@anatomija "mu že naprej povem, da je brez grba in tako uporabljajo Rusi" -------- Če ne bi, ko se je sprejemalo državno zastavo, naši partijski pacienti zganjali takega kažina da je "zastava brez zvezde domobranska in to pa že ne", bi sedaj mi imeli tako zastavo brez grba, rusi pa bi imeli neko z grbom. Lahko pa preveriš slovensko ustavo in zakonodajo in izveš, da je zastava brez grba noter. Lahko pa tudi nehaš jokat in se sprijazniš s tem, da so "barve" in zastave med številnimi zelo različnimi državami zelo podobne ali identične, različne samo v kakemu detajlu ali odtenku.
ODGOVORI
0 0
bc123456
11. 11. 2025 16.37
+1
DRŽAVA SLOVENIJA , VLADE 35 LET , OSAMOSVOITELJI -- ALI NIMATE PRI SVOJI ZDRAVI PAMETI OBČUTKA , DA SE NAROD IZ VAS DELA NORCA , DRUGO PA JE VARNOST V SLOVENIJI
ODGOVORI
2 1
kor22
11. 11. 2025 16.36
+5
glede na to da je general štajerske varde bi se spodoblo da bi premie osebno prevzel orožje
ODGOVORI
7 2
SDS_je_poden
11. 11. 2025 16.37
-4
Samooklicani general samooklicane varde. Dejansko pa bolan človek, ki bi rabil pomoč psihiatrične stroke.
ODGOVORI
0 4
Verus
11. 11. 2025 16.36
+1
učinkovito in predvsem hitro, ker je počasna učinkovitost v primeru, da en strela, tudi opcija
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
11. 11. 2025 16.35
-6
Kaj dela psihiatrična stroka, da se taki osebki sprehajajo naokoli?
ODGOVORI
2 8
boslo
11. 11. 2025 16.36
+1
Nič
ODGOVORI
2 1
Darko32
11. 11. 2025 16.40
SDS_je_poden Poglej z tvojo izjavo si v trenutko degradiral celotno levico, SD in SVOBODO, da so navadni bleferji in ne mislijo resno, kar je GOLOB predlagal in mislim, da je prav predlagal. Samo mislite se držati tistega, kar ste navajeni. Ljudi preslepiti in posledično st enaredili kontra efekt. Ta iz ŠTAJERSKE VARDE pa je samo pokazal vam smer. Zato z ideologj, katero zagovarjaš neikoli ne bomo prišli iz brezna.
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
11. 11. 2025 16.34
+5
In česa točno se je leteča pod*ana us*ala?? Namesto, da bi bil vesel da mu da orožje, se zopet, kot največja ritka, skriva za policijo.
ODGOVORI
9 4
SDS_je_poden
11. 11. 2025 16.33
+0
Pa to ne moreš verjet. Kaj vse tlači to ubogo zemljo. Štajerski vardaš izgubljen v življenju in v Ljubljani.
ODGOVORI
10 10
Darko32
11. 11. 2025 16.33
+0
A to po sebi sklepaš.
ODGOVORI
9 9
Acotova božičnica
11. 11. 2025 16.33
-6
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in gospoda Maljevca.
ODGOVORI
2 8
SDS_je_poden
11. 11. 2025 16.34
+4
Ne Darko, po tebi.
ODGOVORI
9 5
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 16.34
-2
malo je popil in hotel dobro za SLovence, da nobenega tam več ne ubijiejo....Levak pa še trezen dela hudobije, ne rabi popiti kot tale gospod
ODGOVORI
6 8
Acotova božičnica
11. 11. 2025 16.35
+2
Velika večina Slovencev je srečnih,da imamo to vlado.
ODGOVORI
5 3
bik123
11. 11. 2025 16.32
-1
pa saj je rekel holob da naj predajo orozje...zakaj se ni prikazal
ODGOVORI
7 8
M757
11. 11. 2025 16.32
-6
🤮🤮🤮🤮......pobrat orozje in v zapor.... ogrozal je varnost
ODGOVORI
6 12
boslo
11. 11. 2025 16.34
+2
Poslušal je Goloba...
ODGOVORI
7 5
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 16.32
+1
Golob bo orožje dal naprej prijateljem iz žabjeka, kaj delaš?!
ODGOVORI
6 5
jank
11. 11. 2025 16.32
-1
Danes je Martinovo in očitno se je zgodilo, da se je okoli štajerskega vardista svet tako močno vrtel, da je zgrabil plastični puško in pištolo ter odšel v Ljubljano.
ODGOVORI
5 6
boslo
11. 11. 2025 16.34
+4
Si upaš pred njega?
ODGOVORI
5 1
Acotova božičnica
11. 11. 2025 16.31
-4
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino.
ODGOVORI
2 6
Iqos
11. 11. 2025 16.30
+7
Zdaj vam je iz tega primera lahko jasno kakšni osebki posedujejo orožje. Vprašanje je pa kakšen je bil resnični namen. Vsak normalen ve,da se taka stvar oddaja na Policiji,še prej pa kontaktira po fonu ali mailu in se pozanima za protokol.
ODGOVORI
10 3
boslo
11. 11. 2025 16.35
+3
Vsak normalen nima ilegalnega orožja, sem pa spadajo vsi romi...
ODGOVORI
3 0
tito73
11. 11. 2025 16.37
👍👍👍
ODGOVORI
0 0
Podlesničar
11. 11. 2025 16.30
-2
Ni čudno, da se je Hoiviku spet zrolalo...
ODGOVORI
6 8
Darko32
11. 11. 2025 16.31
-1
Predlagam ti, da se držiš malo ljudskega dostojanstva. TARDEČI itak ga nikoli niste imeli.
ODGOVORI
9 10
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 16.31
-2
gospodiča Hoivika sem spoznal, prepričan sem da je ene 5x bolj pameten od tebe
ODGOVORI
6 8
Greznica
11. 11. 2025 16.33
+1
preveč afne guncal po strehi in narodu delal škodo ... desnuhar tipičen
ODGOVORI
6 5
Kletni Goban in Janževec
11. 11. 2025 16.36
+0
tudi jaz sem že kdaj hotel skakat in kaj potem...vsi smo skakali, tiščali v napačne luknje in tako dalje
ODGOVORI
2 2
Darko32
11. 11. 2025 16.37
+2
Greznica LEVIČARJI pa ste od leta 1945 naredili toliko škode, da je naslednjih 10 generacij ne bo moglo odpraviti in bo prej nova vojna.
ODGOVORI
4 2
Greznica
11. 11. 2025 16.40
@darko ...take luknje kot je vaš veliki Jufka Albanski naredil, zagotovo ne ... in to tudi ti še danes odplačuješ ... beee beee
ODGOVORI
0 0
