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Zgodba se razvija

Intervencija pred zunanjim ministrstvom: oseba naj bi preskočila ograjo

Ljubljana, 14. 07. 2026 14.23 pred 9 minutami 1 min branja 3

Avtor:
N.L. A.B.
Intervencija pred zunanjim ministrstvom

Pred zunanjim ministrstvom v središču Ljubljane poteka policijska intervencija. Po naših neuradnih informacijah je oseba preskočila ograjo konzularne službe. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih.

Pred ministrstvom za zunanje in evropske zadeve je več policistov, na terenu so tudi reševalci. Osebo so po naših informacijah odpeljali z reševalnim vozilom.

Vprašanja smo naslovili tudi na Policijsko upravo Ljubljana, odgovore še čakamo.

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KOMENTARJI3

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Tinko22
14. 07. 2026 15.10
A je treba o tem poročat, da je en Kekec skočil čez plot?
Odgovori
0 0
galeon
14. 07. 2026 15.05
Noben problem. Škode nobene.
Odgovori
0 0
Andrej 007
14. 07. 2026 15.04
Tanja v rdeči trenirki...
Odgovori
0 0
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