Intervencija pred zunanjim ministrstvom: oseba naj bi preskočila ograjo

Pred ministrstvom za zunanje in evropske zadeve je več policistov, na terenu so tudi reševalci. Osebo so po naših informacijah odpeljali z reševalnim vozilom.
Vprašanja smo naslovili tudi na Policijsko upravo Ljubljana, odgovore še čakamo.
Pred zunanjim ministrstvom v središču Ljubljane poteka policijska intervencija. Po naših neuradnih informacijah je oseba preskočila ograjo konzularne službe. Več podrobnosti zaenkrat še ni znanih.
Pred ministrstvom za zunanje in evropske zadeve je več policistov, na terenu so tudi reševalci. Osebo so po naših informacijah odpeljali z reševalnim vozilom.
Vprašanja smo naslovili tudi na Policijsko upravo Ljubljana, odgovore še čakamo.
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