Intervencija v Kranju: iz parkomata prilezla kača

Včeraj je obiskovalka Kranja s klicem opozorila varnostne službe, da je iz zgornjega dela parkomata prilezla kača.

Gasilci, Civilna zaščita Slovenije in Komunala Kranj so se hitro odzvali in po besedah župana nemudoma prispeli na kraj dogodka. Ugotovili so, da kače ni več. Intervencija se bo nadaljevala danes, ko bodo pristojne službe lahko odprle še spodnji del naprave.