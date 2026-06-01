Intervencija v Kranju: iz parkomata prilezla kača

Včeraj je obiskovalka Kranja s klicem opozorila varnostne službe, da je iz zgornjega dela parkomata prilezla kača.
Gasilci, Civilna zaščita Slovenije in Komunala Kranj so se hitro odzvali in po besedah župana nemudoma prispeli na kraj dogodka. Ugotovili so, da kače ni več. Intervencija se bo nadaljevala danes, ko bodo pristojne službe lahko odprle še spodnji del naprave.
Za preprečevanje podobnih primerov bodo pregledali tudi ostale parkomate in sprejeli ustrezne preventivne ukrepe. "Hvala ozaveščeni obiskovalki za obvestilo in vsem pristojnim službam za hitro ukrepanje," je zaključil župan na svojem Facebook profilu.
