Intervencija v romskem naselju Žabjak, prispeli tudi specialci

Kot so za 24ur.com potrdili s Policije, so bili malo pred 20.30 obveščeni o streljanju na več lokacijah v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu, kamor so napotili več policijskih enot. Po sedaj znanih podatkih ni poškodovanih.

"Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj smo napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote," so sporočili.

Kot so dejali, potekajo "intenzivne" policijske aktivnosti s ciljem zavarovanja kraja in izsleditve storilcev.