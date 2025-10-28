Svetli način
Slovenija

Intervencija v romskem naselju Žabjak, prispeli tudi specialci

Novo mesto, 28. 10. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 26 minutami

Dino Subašić
Novomeški policisti so potrdili, da so prejeli več klicev o streljanju na več lokacijah v romskem naselju Brezje - Žabjak pri Novem mestu. Po sedaj znanih podatkih ni poškodovanih.

  • Intervencija na Dolenjskem
    01:27
    Intervencija na Dolenjskem
  • Policija v Novem mestu
    00:48
    Policija v Novem mestu
  • Streljanje v romskem naselju
    00:41
    Streljanje v romskem naselju

Kot so za 24ur.com potrdili s Policije, so bili malo pred 20.30 obveščeni o streljanju na več lokacijah v romskem naselju Žabjak pri Novem mestu, kamor so napotili več policijskih enot. Po sedaj znanih podatkih ni poškodovanih.

"Slišati je bilo več posameznih in rafalnih strelov. Na kraj smo napotili več policijskih patrulj, pripadnike Posebne policijske enote in Specialne enote," so sporočili.

Kot so dejali, potekajo "intenzivne" policijske aktivnosti s ciljem zavarovanja kraja in izsleditve storilcev.

novo mesto slovenija romi streljanje žabjak
Odbora DZ zavrnila predloge NSi o integraciji tujcev

