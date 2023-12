Intervencijski stroški bodo vsem občinam povrnjeni pred koncem leta

Vlada je 21. septembra odločila, da se 138 občinam povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini 94.952.955,50 evra. Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je zagotovila sredstva in naložila, da na podlagi podanih zahtevkov prizadetih občin izvede postopke izplačil povračila upravičenih intervencijskih stroškov občinam, ki jih te izkažejo z verodostojnimi listinami. Vlada je URSZR za ta namen zagotovila več sredstev, kot so jih občine priglasile. Zato bodo vse občine sredstva iz tega naslova na svoj račun dobile najpozneje do 29. decembra letos.

Vse občine, ki so posredovale podpisane zahtevke z ustreznimi dokazili za intervencijske stroške po avgustovskih poplavah, bodo sredstva iz tega naslova dobile do 29. decembra letos, so potrdili iz Urada vlade za komuniciranje.

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela tudi poročilo o izplačilih upravičenih intervencijskih stroškov občinam, prizadetim ob katastrofalnih poplavah med 4. in 31. avgustom letos. Odločila je, da URSZR konča postopke izplačevanja upravičenih intervencijskih stroškov občinam za potrjene zahtevke, ki jih je uprava dobila do vključno 21. decembra letos. Neporabljena finančna sredstva bo Uprava RS za zaščito in reševanje vrnila v proračun Republike Slovenije.

Uprava RS za zaščito in reševanje je prizadete občine pozvala, da predložijo zahtevke za izplačilo upravičenih intervencijskih stroškov. Po izvršeni kontroli prejetih 155 enkratnih oziroma delnih zbirnih zahtevkov upravičenih intervencijskih stroškov in predloženih dokaznih listinah prizadetih občin je uprava izvedla kontrolo zahtevkov in listin. V nadaljevanju je uprava do 20. decembra letos izvedla izplačila upravičenih intervencijskih stroškov prizadetim občinam v višini 74.677.311,66 evra oziroma jih bo do 29. decembra letos v skupni višini 78.183.418,97 evra.

Vlada potrdila proračunske prerazporeditve

Vlada je potrdila prerazporeditve pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim bo v tekočo proračunsko rezervo in na postavko rezervacije za naravne nesreče prerazporedila neporabljene pravice porabe v višini 21,2 milijona evrov, ki jih je prejela za odpravo posledic naravnih nesreč. Na ministrstvu za pravosodje razporejajo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 6,5 milijona evrov. Namenjena bodo zagotavljanju ustreznih prostorov za delo pravosodnih organov v Ljubljani. Na Generalštab Slovenske vojske pa prerazporejajo sredstva v višini 5,8 milijona evrov, ki bodo namenjena plačilu prvega vpoklica za nakup helikopterjev, skladno z dogovorom med ministrstvoma za obrambo Italije in Slovenije o sodelovanju na področju vojaškega letalstva.