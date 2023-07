Interventna sanacija naj bi bila končana do začetka avgusta

Po požaru v pokritem vkopu Malečnik je Dars opravil pregled stanja poškodb in odredil interventno sanacijo, ki bo predvidoma trajala do začetka avgusta letos. V tem času bo promet skozi sosednjo cev urejen dvosmerno.

Po pregledu stanja poškodb je Družba za avtoceste RS (Dars) sprejela odločitev o interventni sanaciji pokritega vkopa Malečnik, ki bo zagotovila ustrezne standarde varnosti in omogočila, da bi v najkrajšem možnem času sprostili promet skozi poškodovano cev, so sporočili iz Darsa. Interventna sanacija bo potekala do začetka avgusta. Do takrat bo promet skozi sosednjo cev urejen dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje.

icon-expand Posledice požara v pokritem vkopu Malečnik FOTO: 24ur.com

Po prometni nesreči in požaru v pokritem vkopu Malečnik je DARS takoj zaprl cev pokritega vkopa v smeri proti Avstriji in preusmeril promet na vzhodni mariborski obvoznici na sosednje smerno vozišče, kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje. Že naslednji dan po nesreči je bil pokriti vkop očiščen, opravljen je bil tudi prvi pregled projektanta. Pregled je pokazal, da je v celoti uničena elektroinštalacijska oprema, poškodovana sta tudi betonski obok in prometna oprema. Po demontaži uničene opreme, visokotlačnem čiščenju predora in odstranitvi poškodovanega ometa so bili opravljeni pregled, skeniranje in jemanje vzorcev betona, s tem je postal znan tudi obseg poškodb. V minulih dneh so že bila opravljena določena dela, med drugim pregled in čiščenje kanalizacije, izpraznitev zbirnih bazenov jaškov za odvodnjavanje ter zamenjava jaškov meteorne kanalizacije, tako da je vse pripravljeno za naslednjo fazo del.