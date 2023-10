Interventni posegi na strugah rek naj bi bili zaključeni še pred zimo

Po srečanju z župani občin na povodju Kamniške Bistrice je državni sekretar in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic zagotovil, da bodo interventni posegi na strugah zaključeni do pozne jeseni. Sledila bo celovita sanacija, ki pa mora biti strokovna. V nasprotnem lahko sanacija naredi več škode kot koristi, je dejal Šefic. Iščejo pa še rešitve, kaj narediti z naplavljenim lesom in odkopanim gramozom iz strug.

Župani s Kamniškega in vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic so se strinjali, da je bil sestanek zelo konstruktiven in da so odprli širok nabor vprašanj. Iščejo še končen odgovor, kaj narediti z naplavljenim lesom. Šefic meni, da bi ga občine lahko ponudile v predelavo.

icon-expand Sanacija v Črni pri Kamniku FOTO: Luka Kotnik

Strinjali so se, da bi se radi izognili ad hoc posegom na strugah in zagotovili strokovno kakovostne rešitve. Po Šefičevih besedah so trenutno prioriteta interventni posegi, ki bodo predvidoma končani do pozne jeseni. Sledila bo strokovno vodena sanacija z ukrepi na celotnih vodotokih. Ti ukrepi morajo biti kompatibilni, saj bodo le tako vodotoki sanirani dolgoročno, je dejal.

Iščejo pa še odgovor na vprašanje, kam deponirati gramoz, ki je bil odkopan iz rečnih strug in se trenutno nahaja na zasebnih zemljiščih. 'Pričakovanja ljudi so velika in upravičena' Občine sicer še čakajo na 40-odstotno predplačilo za predvideno škodo po poplavah. Po besedah župana občine Cerklje na Gorenjskem Franca Čebulja ga pričakujejo konec meseca. Dodal je, da se je nedavno vključil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je občinam poslal navodilo glede refundiranja nadomestnih stanovanj razseljenim. Čebulj sicer upa, da bo do konca leta sanirana glavnina manj zahtevnih projektov.

Šefic je dodal, da je projekt sanacije po poplavah finančno in po številu angažiranih ljudi največji v zgodovini Slovenije. Ob tem razume ljudi, ki so nervozni in želijo hitre rešitve. Vendar v sanaciji nastajajo problemi, ki jih ni mogoče rešiti čez noč, zanje morajo strokovnjaki pripraviti ustrezne rešitve, saj lahko v nasprotnem s sanacijo naredijo več škode kot koristi, je bil konkreten.

"Pričakovanja ljudi so velika in upravičena. Naša dolžnost je, da jih izvršimo, vendar moramo biti ves čas pozorni na varnost ljudi in ne dovoliti, da s prehitrimi odločitvami delamo napake," je sklenil Šefic. Prioriteta državne tehnične pisarne so objekti fizičnih oseb Po besedah župana Komende Jurija Kerna je občine zanimalo tudi, kdo so konkretne osebe, s katerimi bodo občine koordinirale sanacijo.