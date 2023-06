Poskus skrajšanja čakalnih dob v zdravstvu ni uspel, kaj pravi minister?

Namesto da bi lani sprejeti interventni zakon čakalne dobe skrajšal, jih je marsikje podaljšal. Lanskega novembra je na prvi pregled čakalo skoraj 114 tisoč pacientov, od tega jih je bilo nad dopustno mejo več kot 49 tisoč. Pol leta pozneje je na čakalnih seznamih skoraj 125 tisoč oseb, predolgo čaka 43 odstotkov več kot novembra, torej dobrih 70 tisoč pacientov.

Vlada se je zato odločila, da bo eksperiment prekinila. Na petkovi dopisni seji je tako določila besedilo predloga novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema. Z njo je predlagala spremembo 15. člena, ki je v veljavi od lanskega septembra in določa plačila po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve. Po novem predlogu bi bila plačila po realizaciji s strani države mogoča le še za izbrane zdravstvene storitve.

Nabor teh naj bi glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravila vlada. Kot so konec prejšnjega tedna sporočili z vlade, bo šlo za storitve, kjer so čakalne dobe v zdravstvu najdaljše in kjer je zdravstvena korist največja.