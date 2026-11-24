Braco Mihelj je podjetnik, ki je s.p. pred leti zaprl zaradi – kot pravi – "neumnega ravnanja države". "Če bi s.p.-jevec imel kakšno korist, bi bil ta s.p. dejansko še danes aktiven. Ogromno ljudi je takrat zaprlo," razlaga zdaj direktor računovodskega podjetja QucikMB.

Država pa danes z interventnim zakonom samostojnim podjetnikom obljublja boljše pogoje. Polnim samozaposlenim se bi prag za normiranost s 120.- zvišal na 150.000 evrov letnih prihodkov. Kaj to pomeni?

Podjetnik s 140.000 evri letnih prihodkov bi po novi ureditvi imel 102.000 evrov priznanih normiranih stroškov. Obdavčenih bi bilo le preostalih 38.000 evrov. Če upoštevamo 20-odstotno dohodnino, bi od tega plačal 7600 evrov davka, pred plačilom prispevkov pa bi mu ostalo dobrih 130.000 evrov.

"Normirani stroški so bili prvotno predvideni za majhne podjetnike, šolarje, cvetličarje. /.../ Ta obdavčitev privilegira posameznike," pa meni Milena Golob, direktorica knjigovodskega in računovodskega podjetja Jarmin iz Velenja.

"Glavna sprememba je seveda za tiste, ki lahko na trgu zaslužijo znatno več. So fleksibilni in jih zaradi tega želimo zadržati v tej državi," medtem pravi ekonomist in soustvarjalec programa stranke Demokrati. Anžeta Logarja Igor Masten.

Ob tem pa bi bil status normiranca lažje dosegljiv. Po novem bi namesto devetih zadostovalo pet mesecev aktivnega s.p.-ja.

Uvaja pa se tudi nova kategorija mikro s.p. za tiste, ki letno zaslužijo manj od bruto povprečne plače, kar znaša približno 18.000 evrov. Samozaposleni v tej skupini bi plačevali bistveno nižje prispevke. Namesto okoli 650 evrov bodo po izračunih podpornikov zakona predvidoma plačevali le 300 evrov mesčeno. Letni prihranek bi tako znašal 4200 evrov. A pozor – status mikro s.p.-ja bodo lahko izkoriščali le dve leti.

Kot razlaga Mihelj, so to na primer sezonski delavci. "Primer: plačaš tri mesece takrat, ko ga uporabljaš, plačuješ davke, zapreš, potem ga čez šest mesecev ponovno odpreš."

Popoldanskim s.p.-jem pa se prag za normiranost zvišuje na 70.000 evrov letnih prihodkov. Poglejmo izračun. Pri 70.000 evrih prihodkov bi popoldanskemu normirancu država priznala 54.000 evrov normiranih stroškov, obdavčen pa bi bil le preostanek, torej 16.000 evrov. Če pri tem upoštevamo 20-odstotno dohodnino, bi plačal 3200 evrov davka. V žepu bi mu ostalo 66.800 evrov.

Plačati morajo še pavšalne prispevke, ki trenutno znašajo okoli 113 evrov na mesec. Z interventnim zakonom bi bili oproščeni prispevka za dolgotrajno oskrbo.

Z vsemi spremembami pa bi v javni proračun priteklo bistveno manj denarja.

"Tukaj ni gospodarstva, tukaj ni napredka. Zakon je treba umakniti, narediti kvaliteten nov zakon s socialnim dialogom. To je edina rešitev," je prepričana Golobova. "Davčni razbremenitvi gospodarstva mora slediti tudi uravnoteženje javnih financ. Praktično sta to dva paralelna procesa," pa pravi Masten. Ki še dodaja, da se to ne bo dotikalo pravic iz socialnega zavarovanja.