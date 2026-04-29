Slovenija

Interventnemu zakonu se kljub ostrim kritikam obeta zelena luč

Ljubljana, 29. 04. 2026 14.37 pred 2 urama 3 min branja 42

Avtor:
STA M.S.
Izredna seja DZ

Predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku, se sodeč po predstavitvi stališč poslanskih skupin obeta zadostna podpora za nadaljnjo obravnavo. Poleg poslanskih skupin NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica ga podpirajo še v SDS, v Svobodi, SD ter Levici in Vesni pa so proti.

Interventni zakon, ki so ga predlagali poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, predstavlja prvi paket odprave posledic prejšnje vlade, ki je za seboj pustila kaos, je na današnji seji DZ dejal Jernej Vrtovec (NSi, SLS in Fokus). "To je šele začetek prenove razvojnega okolja," je poudaril.

Zavrnil je očitke, da je zakon namenjen bogatim. "Gre za to, da z razvojno kapico v Sloveniji zadržimo mlade talente in vse druge sposobne ljudi," je poudaril. Izpostavil je tudi socialni vidik zakona z znižanjem stopnje davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov.

Nujnost predlaganih ukrepov je izpostavila tudi Mojca Žnidarič (Demokrati). "Zakon je bil pripravljen, ker se po letih relativne stabilnosti soočamo z upočasnjevanjem gospodarske rasti, padcem konkurenčnosti in zniževanjem življenjskega standarda državljanov," je dejala.

Opozorila je tudi na vse slabše razmere v zdravstvu. Predlagani zakon po njenih besedah med drugim omogoča več fleksibilnosti pri delu, boljše sodelovanje med izvajalci in dejansko uporabo obstoječih zmogljivosti. "Cilj je zelo preprost: več opravljenih storitev in krajše čakalne vrste," je poudarila.

Kot je dodala Katja Kokot (Resnica), bi moralo biti vsakomur jasno, da brez močnega gospodarstva ni mogoče zagotavljati socialne države. "Če hočemo zaščititi ljudi, moramo zaščititi tudi pogoje, v katerih lahko podjetja delajo, rastejo in zaposlujejo," je povedala.

FOTO: Bobo

Veseli jo, da zakonski predlog vključuje nujne razvojne ukrepe s toliko področij. "Ta zakon je v osnovi dober, ker skuša ljudem pustiti več od njihovega dela, podjetjem dati več možnosti za preživetje, družinam zmanjšati osnovne stroške in državi vrniti nekaj zdrave pameti," je dodala.

Nadaljnjo obravnavo zakona podpirajo tudi v SDS. Kot je dejal Rado Gladek, Slovenija po štirih letih škodljivih ukrepov vlade Roberta Goloba nujno potrebuje spremembe na bolje. Očitke, da gre za zakon za bogate, je zavrnil. "Znižanje DDV na osnovna živila – je osnovna hrana privilegij bogatih? Znižanje DDV na energente – so ogrevanje, elektrika in plin luksuz? To niso ukrepi za bogate, to so ukrepi za normalno življenje," je dejal.

Svoboda: Gre za ideološki manifest desnice

V strankah, ki so v preteklem mandatu sestavljale vladajočo koalicijo, medtem zakonu ostro nasprotujejo. Po besedah Tamare Kozlovič (Svoboda) gre za "ideološki manifest desnice, napisan v korist kapitala in zapakiran v besedno zvezo 'za razvoj Slovenije'".

Posebej sporno je po njenih besedah javnofinančno tveganje, ki ga prinaša zakon. "To je napad na stabilnost javnih financ in s tem na vse, kar financiramo skupaj," je dejala.

Na nedorečenost financiranja predlaganih ukrepov je opozoril tudi Darko Ratajc (SD). Strinjal se je sicer z nujnostjo odprave nekaterih bremen, ki zavirajo razvoj, a ne za vsako ceno.

FOTO: Bobo

"Vsaka takšna razprava mora temeljiti na jasnih podatkih, realnih ocenah učinkov ter predvsem na odgovornem odnosu do javnih financ in družbene solidarnosti. Prav tako pa mora nujno prestati postopek socialnega dialoga in doseči dogovor s socialnimi partnerji," je dejal.

Po besedah Aste Vrečko (Levica in Vesna) je bil zakon spisan brez dialoga in razumevanja širših posledic. Že v prvem letu bo zvrtal milijardno luknjo v proračunu, in to na račun storitev, ki jih uporablja večina prebivalcev, hkrati pa prinaša koristi peščici najbogatejših, je opozorila.

"Ta zakon je doživel široko nasprotovanje tako javnosti kot tudi stroke. Že takoj aprila mu je nasprotoval tudi fiskalni svet, kar predlagatelji radi zamolčijo," je dodala.

Priporoča
KOMENTARJI42

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Smuuki
29. 04. 2026 16.44
Prav zdaj ob prvomajskih kresovih bodo slikali nesramno bogatega jankoviča kako poje čevape z obubožanimi. Ti siroteji pa verjamejo da je iskren. Takoj ko se bo obrnil bo tem uzčrpanim nabil nov davek
Smuuki
29. 04. 2026 16.41
Naši levi oligarhi na vladi so rdeče redkvice. Navzven rdeči. Ko prerežeš pa še kako belo. Kapitalizem, kapital jim je najbolj sveta stvar na svetu. Obubožane oa ves čas prepričujejo da je manj več, vse javno bog ne daj privat. Za rajo nič zase je vse premalo. Nikoli ne bom razumel delavcev ki tega ne vidijo in jih vdano vedno znova volijo. Res samo poslušajo in so vsi slepi
Teh90Str25
29. 04. 2026 16.38
Škoda da nimam 7000 EUR plače, da bi imel tut jest kej od tega. Tko nou pa nič....
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.37
Hrana bo cenejša! Ne vem kaj tako paničarijo
Majzelj
29. 04. 2026 16.32
Asta pazi, da ne padeš v luknjo, ki ste jo naredili levaki. Je brezno brez dna in še vedno padamo...
gullit
29. 04. 2026 16.16
Ta zakon bo pravi balzam po 4 letih neuspešnih reformah ter slabih zakonov prejšne vlade. ki so Slovenijo skoraj uničile ter zapufale preko vseh meja. Končno vidimo luč na koncu tunela.
Andrej Križman
29. 04. 2026 16.13
Ta zakon podpira samo lpolitika Kje he folk od stroke
Smuuki
29. 04. 2026 16.18
Da ne boš zdaj prijavil da so maljevac,asta,mesec stroka? Ja vsak za svoje področje. Lizanje ritk, radiator,beli prahec
Tami69
29. 04. 2026 16.22
👍
Dovolj je
29. 04. 2026 16.03
Pa se je začel nas propad... Samo se nsi naj začne pod pretvezo za družine gre posegati v pravice žensk... N
ptuj.si
29. 04. 2026 16.12
Propadamo že od 2022 dalje.
Resnico ti povem
29. 04. 2026 15.59
Narod moj dragi nasrkali ste ga, interventni zakon je za bogate za 1%, plačali ga bomo vsi. To smo vsi že vedeli razen desni volivci , ki ste volili te stranke. Bravo zafrknili ste sebe in nas. In zopet izgleda Janez prihaja na oblast, bog pomagaj... Iz vlade v vlado je hujši, kaj bo šele sedaj, ko odkrito podpira ge.no. v Gazi in T.rumpa, karkoli naredi... Desni kdaj vas bo kaj naučilo, zdej ste imeli idealno priliko, ga poslati v p.olitični pokoj....
Tami69
29. 04. 2026 16.24
Saj smo taubija res poslali v pokoj.,
Smuuki
29. 04. 2026 16.26
Levaki ne vidite dlje od nosu. Če bi vsaj malo dlje videli bi minus preprečili. Vi ste pravi butalski kovači. Tolče, tolče in do zadnjega ne ve kaj bo nastalo. Če bo špičasto se bo temu reklo kramp, če bo ploščato se bo temu reklo lopata.
Oknaj 4
29. 04. 2026 15.58
Državljani bomo imeli veliko več od znižanega davka na osnovna živila kot smo imeli od ministrice Šinkove v prejšnji vladi ki je letala od trgovca do trgovca in ugotavljala koliko stane košarica osnovnih živil .
Andrej Križman
29. 04. 2026 16.14
To bomo pa se vidl
nelevnedesen
29. 04. 2026 15.53
Ko ti asta predava o vrtanju milijadnih lukenj ji verjamem. Če kdo to zna, je to levica
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.04
Pa še kako
Tami69
29. 04. 2026 16.26
Predvsem vedo o povrtavanju lukenj ob radiatorjih..
SloButale
29. 04. 2026 15.51
Janez Janša je vedno znal poskrbeti zase in njemu bližnje. Enako kot to počne Trump in enako, kot je to počel Orban. Na Madžarskem podgane bežijo iz potapljajoče se barke... to je rezultat teh politik. Janša bo dal bogatim. Cerkev bo dobila (še) več. Vzel bo pa delavcem. Vzel bo upokojencem. Vse že videno in doživeto.
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.04
Čakaj a ni tudi Janšal povečal plače?
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.05
Jankovič ni za bogate?
Vera in Bog
29. 04. 2026 16.09
Oligarh Jankovič se kar topi glede delavskih pravic. Je pa res da ti državni sistemi so za delavce res veliko bolj ugodni.
brezveze13
29. 04. 2026 16.31
vsi znajo poskrbeti samo zase, ampak še vedno je janša spravil državo na zeleno vejo da so lahko potem levaki uničevali,v kolikor bi bili ves čas na oblasti neki levaki bi že zdavnaj bankrotirali. Zanimivo pa je da so levaki sploh dali v javnost da nas že EU opozarja na preveliko zapravljanje
zmerni pesimist
29. 04. 2026 15.50
Če je levica proti potem pa le ni tako slab
vednokontra
29. 04. 2026 15.46
Levičarji ste uničili prvo državo, zato smo 1991 rekli NE enoumlju. Ponovno 2026, ko ste skoraj uspeli uničiti državo, gospodarstvo in družbo. Zavel je nov veter sprememb, demokracije in napredka. Uravnilovke noče nihče, razen rdeče elite, ki si podvojila plače in moralizira iz Murgelj in Schonnenberga, priviligiranci in ovce pa ploskajo. To so ukrepi, v katerih bodo vsi delovni ljudje imeli več, država pa se bo pobrala po ropanju in lomastenju brezveznjakov, ki tudi prvega letnika ekonomije niso in ne bi naredili.
Normalka
29. 04. 2026 15.55
Desni ste Slovenijo že Nemcem izdali, zdaj pa znova veleizdaja. Domobrančki bi se pač vedno poceni prodali, pa še pamet jim ne seže prav daleč. In svet naj vodi humanizem, ne ekonomija. Dovolj nam je požrešnih Trumpov.
Smuuki
29. 04. 2026 16.27
Dovolj nam je požrešnih brezdelnežev. Teh ne nakrmiš nikoli. Vedno znova iščejo kaj bi še spartizanili
ActiveS
29. 04. 2026 15.46
🤮
robica03
29. 04. 2026 15.45
Se bo treba navaditi da bodo tudi pri nas bogataši kot so v tujini. Ni več socializma.
nelevnedesen
29. 04. 2026 15.50
Kje pa je to "pri vas"? Pri nas je veliko bogatašev
Smuuki
29. 04. 2026 16.22
Ja so in to so zelo bogati. Deklarirajo se za levake z namenom da jih ravno najbolj revni izvolijo. Takoj ko so izvoljeni takoj pozabijo na revne in plenijo na veliko. Navzven rdeči znotraj beli. Prave rdeče redkvice so. Ko ga gledaš je rdeč, ko ga prerežeš je bel kapitalist
zvoneti
29. 04. 2026 15.21
Noro kaj se nam dogaja. ​"Razvojna kapica" pri 7.500 evrih, to je tisto demokratično krščansko sočutje do revnih direktorjev in bogatih programerjev, ki si trenutno ne morejo privoščiti nove jahte in Tesle, ker jih država davi s tistimi groznimi prispevki za šolstvo in zdravstvo.Saj veste, zakaj bi imeli javne bolnišnice, če pa lahko imate prodajo nepremičnine, da boste lahko plačali operacijo.?​ 5 % davek na najemnine za za mlade??? Ali res verjamete, da bodo lastniki stanovanj takoj znižali najemnine???? To je darilo voluharjem, ki ne vejo kam vložiti na varno denar in njihova podjetja pridno kopičijo nepremičnine in so pravzaprav že na ta način pokupili pol Ljubljane.
Vera in Bog
29. 04. 2026 15.12
Najbolj v škripcih so sindikati. Kot da ne sme delavec dobiti malo večje plače?
Vera in Bog
29. 04. 2026 15.02
Desnica rešuje kar se rešiti da. Vseeno pa res več plusa dobijo bogati s tem zakonom
Bella Ciao1
29. 04. 2026 15.01
Desni poslanci so vsi overili notarski, da glasujejo po svoji vesti. Desni pa vest🤣🤣🤣🤣🤣
