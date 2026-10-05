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Slovenija

Interventni zakon pred referendumom dobil podporo GZS

Ljubljana, 05. 10. 2026 11.23 pred 2 urama 4 min branja 15

Avtor:
STA
Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal

Na referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bomo odločali o prvem koraku k boljši kakovosti življenja za vse, je poudarila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal. Zbornica se bo po njenih besedah v kampanjo aktivno vključila, saj si Slovenija ne more privoščiti dodatnega odlašanja pri ukrepanju. V sindikalnih centralah sicer zaključujejo zbiranje overjenih podpisov v podporo razpisu referenduma. Potrebnih 40.000 podpisov so imeli sicer v rokah že 12 dni pred rokom.

Danes imamo v Sloveniji še vedno visoko kakovost življenja, vendar se temelji te blaginje močno krčijo, je v izjavi za medije v Ljubljani dejala Nahtigal.

"Staranje prebivalstva povečuje potrebe po zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in pokojninah, digitalizacija in umetna inteligenca pa hitro spreminjata delo in gospodarstvo. Urad za makroekonomske analize in razvoj nas opozarja, da je blaginja, ki jo uživamo danes, finančno nevzdržna, če je ne bo podpiralo bistveno močnejše in bolj produktivno gospodarstvo," je poudarila.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal
Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal
FOTO: Bobo

Zaradi spremenjenih razmer prihodnje rasti gospodarstva po njenih besedah ne bo več mogoče graditi predvsem na večjem obsegu dela, temveč bomo morali začeti ustvarjati več lastnih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo.

"Da pa bomo to lahko naredili, potrebujemo bolj konkurenčno poslovno okolje. To seveda zahteva celovitejše reforme na več področjih: na področju znanosti in razvoja, davčnega okolja ter vlaganj v digitalizacijo, sodobne tehnologije in energetiko," je povedala.

Poudarila je, da interventni zakon ne rešuje vseh razvojnih izzivov, je pa vsekakor prvi korak v pravo smer. "GZS se bo zato v referendumsko kampanjo aktivno vključila in bo seveda zakon podprla. Za to imamo tudi mandat upravnega odbora," je napovedala.

GZS po njenih besedah nedvomno ostaja neodvisna in nepolitična organizacija, ki ukrepe vsakokratne vlade presoja izključno po njihovem vplivu na razvoj celotne države. "Vedno bomo konstruktivno kritični, ko je to potrebno, in pohvalili bomo dobre smeri in rešitve," je dejala.

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Med bistvenimi ukrepi iz zakona je izpostavila tako imenovano razvojno kapico oziroma kapico na socialne prispevke, s katero bi podjetja po njenih besedah lažje zadržala in privabila strokovnjake za najzahtevnejša delovna mesta. V zbornici si bodo ob tem še naprej prizadevali za postopno znižanje višine kapice s 7500 na 6000 evrov.

Izpostavila je med drugim tudi možnost hkratnega prejemanja plače in polne pokojnine, rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, nižjo obdavčitev dolgoročnega oddajanja nepremičnin ter nižjo stopnjo davka na dodano vrednost za energente in nekatera osnovna živila.

Kot je še poudarila, njihova podpora zakonu ni brezpogojna. Od vlade pričakujejo odgovorno izvajanje ukrepov, spremljanje njihovih učinkov in uvajanje potrebnih izboljšav, pri čemer so pripravljeni konstruktivno sodelovati.

Sindikalni centri zaključujejo zbiranje overjenih podpisov za referendum

Predstavniki delojemalcev, ki so začeli podpise zbirati 1. septembra, so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Posebej jih skrbi, ker da ogroža javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in ostale javne storitve.

Kot napovedujejo, bodo referendumsko kampanjo pripravili skrbno in odgovorno, zagovornike zakona, ki naj bi manipulirali in diskreditirali - zaradi domnevne zlorabe celostne grafične podobe sindikalne akcije Proti razkroju Slovenije je padla celo kazenska ovadba - pa pozivajo k dostojni in spoštljivi razpravi.

Sindikalne centrale v njihovih prizadevanjih podpirajo tudi v opoziciji in delu nevladnih organizacij, kjer se strinjajo, da zakon šibi socialno državo.

Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu
Zbiranje podpisov za referendum proti interventnemu zakonu
FOTO: Bobo

Predlagatelji interventnega zakona, poslanci NSi, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, so medtem prepričani, da spremembe vsem nekaj prinašajo in nikomur nič ne jemljejo.

Tako kot gospodarska združenja zakon vidijo kot prvi pomemben korak k izboljšanju poslovnega okolja in k hitrejšemu razvoju države, zato so razočarani, da ga čaka referendum. Sindikatom očitajo blokiranje vlade in zlorabo svoje mreže za "širjenje lažnih prepričanj".

Kritičen je tudi premier Janez Janša, čigar stranka SDS je v DZ prispevala podpise za zakon. Prihajajoči referendum je minuli teden označil za ključno bitko med "konceptom razvoja in konceptom zavisti", rezultat pa naj bi dolgoročno določil usodo slovenskega poslovnega okolja.

Interventni zakon, ki ga je parlament potrdil 11. maja, vključuje znižanje DDV za osnovna živila in možnost začasnega znižanja DDV za del energentov, prinaša pa tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, npr. uvedbo kapice na socialne prispevke. Poleg tega odpravlja prepoved dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih, uvaja avtomatično upokojevanje in možnost hkratnega prejemanja polne plače in pokojnine ter ukinja prispevek za dolgotrajno oskrbo za upokojence in popoldanske samostojne podjetnike. Na področju stanovanj med drugim prinaša nižjo obdavčitev najemnin.

Kdaj bo referendum, še ni znano, se je pa v zadnjih dneh omenjalo začetek decembra.

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KOMENTARJI15

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Nebodijetreba
05. 10. 2026 14.16
Levi blokirate interventni zakon, hkrati pa očitate vladi, zakaj določenih zadev ne uredi. Se iz sebe norca delate ali iz državljanov, ker mislite, da so njihove glave brez možganov. No, navedeno počnete seveda zaradi referenduma! Ne bo vam uspelo, saj bodo razsodni obkrožili 4-krat ZA!
Odgovori
0 0
Bozjidar
05. 10. 2026 13.30
Se vecje izkoriscanje delavcev,to je njihov cilj
Odgovori
-2
1 3
zrela hruška
05. 10. 2026 12.51
med besedilom sem zasledil janezov kom. dobiš občutek, da se ta čl. spozna na vse čisto vse?! to ima še iz časov, ko je bil v partiji. 🤔🫡
Odgovori
-1
1 2
zavetnik
05. 10. 2026 12.43
GZS in njeni voditelji so seveda za zakon saj jim omogoča še več kot imajo zdaj kot prvo naj ukinejo obvezno članstvo in naj jim potem članstvo določi plače ne pa najprej sebi če kaj ostane pa razdelimo
Odgovori
+0
1 1
Castrum
05. 10. 2026 12.20
A vam povem kaj v tem zakonu najbolj muči "sindikaliste"?. Avtomatično upokojevanje!. To bo seveda v javnem sektorju sprožilo cel hurikan, kažin. Namreč, po sedanji zakonodaji ne moreš prisiliti javnega uslužbenca da gre v penzijo. In zato vedrijo tam po pisarnah, z izjemno visoko plačo in ne prepustijo svojega delovnega mesta mlajšim in bolj sposobnim.
Odgovori
+5
6 1
Bozjidar
05. 10. 2026 13.28
Ti itak ne bos docakal penzije ,ti je vseeno,normalno da delavci za trakom ne bodo podaljsevali,predlog je sprejemljiv samo za menangerje, zdravnike ,ki bodo lahko delali do 90.leta
Odgovori
-2
0 2
96bimBo
05. 10. 2026 12.19
GZS je skupek kapitalističnih izkoriščevalcev.
Odgovori
+2
4 2
Smuuki
05. 10. 2026 12.06
Hočeš nočeš živimo samo od gospodarstva. Obljube politikov brez gospodarstva so obljube s katerimi nimaš kaj početi. Delimo samo to kar kmet pridela in kar gospodarstvo beri industrija, obrt naredi. Samo to je novo ustvarjena vrednost. Če onemogočimo preživetje kmeta, industrije, obrti se ustrelimo v koleno. Samo 4x za še ostane v kolikor hočemo obstati, biti sposobni preživeti. Vse drugo so obljube ki jih ni moč realizirat brez kmeta in brez gospodarstva.
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+2
4 2
lakala28
05. 10. 2026 12.19
Nižanje davkov najbolj bogatim NI ukrep za podporo gospodarstva. A se norca delate ali ste nori? Bogat direktor bo sedaj še bolj bogat, nižjih davkov pa sigurno ne bo prelil v investicije in plače delavcev ampak v daljšanje audija. kaj tu ni jasno? Očitno samo bolnikovim rektalnim alpinistom to ni jasno ali se pa sprenevedate in podpirate to dr-hal do nezavesti. pa mijića mate radi do nebes, a ne?
Odgovori
-1
1 2
mario7
05. 10. 2026 11.59
Referendum? 4X proti in to je vse!
Odgovori
+1
5 4
96bimBo
05. 10. 2026 12.17
Podpišem.
Odgovori
-1
1 2
Bozjidar
05. 10. 2026 13.29
😂😂😂😂😂😂
Odgovori
-1
0 1
SDS_je_poden
05. 10. 2026 11.48
GZS veste kam si lahko vtaknete ta zakon?
Odgovori
+3
6 3
SLObunkeljn
05. 10. 2026 11.35
Neverjeno, menedžerji so ga podprli? Kako to? 🤣 🤣 🤣
Odgovori
+3
6 3
lakala28
05. 10. 2026 12.20
Očitno jim je premalo, da ožemajo delavce, sedaj bi ožemali še državo in posredno tudi upokojence.
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-1
1 2
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