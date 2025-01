Bo cena omrežnine na položnicah za elektriko nižja ali ne?

Interventni zakon, ki naj bi znižal položnice za elektriko, na drugi strani razburja gospodarstvenike. Ti sicer pozdravljajo ukrepe, namenjene gospodinjstvom, a hkrati opozarjajo, da so prav oni tisti, ki že mesece pozivajo vlado, naj pomaga, a so bili kljub obljubam in zagotovilom premierja in pristojnega ministra doslej vselej preslišani. Na zakon, ki ga je vložila koalicija, se je ob tem odzvala tudi šefica agencije za energijo Duška Godina, ki politiko poziva, naj neha zavajati in iskati obvode, s katerimi želi po njeni oceni nezakonito izničiti nov sistem obračunavanja omrežnine.