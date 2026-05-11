Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Bezjak Zrim: Vstopnica k četrti Janševi vladi; Ostrc: Razvojno orodje

Ljubljana, 11. 05. 2026 22.50 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Damjan Bezjak Zrim in Tadej Ostrc

Se vidimo na zakonodajnem referendumu – s temi besedami so v Golobovi koaliciji komentirali podporo interventnemu zakonu o razvoju Slovenije, ki so ga vložili NSi, Resnica in Demokrati, v parlamentu pa ga je podprl tudi SDS. V studiu oddaje 24UR ZVEČER je Tadej Ostrc menil, da zaradi določb o davkih referendum ne bo dopusten, Damjan Bezjak Zrim pa vseeno pričakuje zbrane podpise, hkrati pa dodaja, da je treba najprej "prespati to burno noč".

Interventni zakon je v parlamentu spet razklal politiko na dva dela. Dosedanji vladajoči – Svoboda, Levica in SD – skupaj s sindikati napovedujejo naknadni zakonodajni referendum, najverjetnejša prihodnja koalicija pa računa na to, da ga ustavno sodišče ne bo dovolilo, saj zakon vsebuje tudi določbe o davkih, o katerih pa je pri nas referendum prepovedan, o zakonu pa se lahko glasuje le v celoti.

Preberi še Poslanci podprli intereventni zakon

Predlagatelji zakona trdijo, da bo ta prinesel koristi vsem prebivalcem, nasprotniki pa menijo, da gre le za politično vstopnico v novo Janševo vlado. Osrednji problem ostaja (ne)ustavnost morebitnega referenduma.

"Zakonodajno-pravna služba je že v svojem mnenju zapisala, da se lahko referendum razpiše samo na celoten zakon in da glede na to, da vsebuje določbe o davkih, tak referendum naj ne bi bil dopusten," je v studiu dejal Tadej Ostrc iz vrst Demokratov. Tudi poslanec SD Damjan Bezjak Zrim je priznal, da so na te pravne ovire že bili opozorjeni, a meni, da bodo sindikati ob podpori strank vseeno zbrali 40.000 potrebnih podpisov.

"To ni interventni zakon niti zakon za razvoj Republike Slovenije. To je vstopnica desnega trojčka k četrti Janševi vladi in to je bil njihov pogoj, da vstopijo v vlado, nič drugega," je oponesel Bezjak Zrim.

Preberi še Je referendum o interventnem zakonu sploh dopusten?

Ostrc medtem zagovarja sprejeti zakon kot razvojno orodje in poudarja, da zakon nikomur nič ne jemlje, ampak odpira prostor za tuje investicije in nove razvojne projekte. Na drugi strani pa Socialni demokrati in sindikati opozarjajo, da so finančne posledice za proračun ogromne. Ocene se gibljejo od 500 milijonov pa vse do ene milijarde evrov izpada. Bezjak Zrim je izrazil dvom o financiranju javnega šolstva in zdravstva pod takšnimi pogoji, saj naj bi zakon neposredno vzel sredstva iz pokojninske in zdravstvene blagajne.

Poleg same vsebine je slišati tudi opozorila o hitrosti sprejemanja zakona. Kritiki iz SD poudarjajo, da je bil socialni dialog v tem primeru porušen, saj Ekonomsko-socialni svet (ESS) sploh ni dobil priložnosti za razpravo o poslanskem predlogu. Brez javne predstavitve mnenj in s hitrim postopkom je bila po mnenju opozicije javnost izključena iz pomembnih odločitev, ki bodo bremenile proračun za več sto milijonov evrov. Ostrc je na te očitke odgovoril, da se je z zakonom mudilo predvsem zaradi nujnih sprememb na področju zdravstvene dejavnosti, kjer bi lahko neukrepanje vodilo do kolapsa javnega zdravstvenega sistema že kmalu.

Sindikati so že za jutri napovedali predstavitev svojih stališč, hkrati pa začenja teči proces zbiranja 2.500 podpisov za začetek referendumske poti. Čeprav bo končna odločitev o morebitnem referendumu najverjetneje pristala na mizi ustavnih sodnikov, so politični akterji odločeni še naprej vztrajati pri svojih stališčih.

Celoten pogovor s Tadejem Ostrcem in Damjanom Bezjakom Zrimom si lahko ogledate v priloženem posnetku zgoraj.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
interventni zakon za razvoj Slovenije Tadej Ostrc Damjan Bezjak Zrim

Je referendum o interventnem zakonu sploh dopusten?

24ur.com Golob: Tisti, ki bo glasoval za referendum, bo glasoval proti Natu
24ur.com 'Ne' referendumu. Opozicija: 'Ščitijo Goloba'
24ur.com 'Nesmiselno se nam je zdelo vztrajati pri referendumu, ki ga nismo predlagali'
24ur.com Serija predlaganih referendumov: politična propaganda ali skrajni čas?
24ur.com Kmalu glasovanje o zaupnici?
24ur.com SDS oddala podpise in sprožila postopek za zakonodajni referendum
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
vizita
Portal
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
cekin
Portal
Do plače še štirje dnevi, v denarnici pa le 10 evrov: kaj skuhati, da ne boste lačni – in ne boste zapravili več
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
okusno
Portal
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Drzna igra
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699