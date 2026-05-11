Bezjak Zrim: Vstopnica k četrti Janševi vladi; Ostrc: Razvojno orodje

Interventni zakon je v parlamentu spet razklal politiko na dva dela. Dosedanji vladajoči – Svoboda, Levica in SD – skupaj s sindikati napovedujejo naknadni zakonodajni referendum, najverjetnejša prihodnja koalicija pa računa na to, da ga ustavno sodišče ne bo dovolilo, saj zakon vsebuje tudi določbe o davkih, o katerih pa je pri nas referendum prepovedan, o zakonu pa se lahko glasuje le v celoti.

Predlagatelji zakona trdijo, da bo ta prinesel koristi vsem prebivalcem, nasprotniki pa menijo, da gre le za politično vstopnico v novo Janševo vlado. Osrednji problem ostaja (ne)ustavnost morebitnega referenduma. "Zakonodajno-pravna služba je že v svojem mnenju zapisala, da se lahko referendum razpiše samo na celoten zakon in da glede na to, da vsebuje določbe o davkih, tak referendum naj ne bi bil dopusten," je v studiu dejal Tadej Ostrc iz vrst Demokratov. Tudi poslanec SD Damjan Bezjak Zrim je priznal, da so na te pravne ovire že bili opozorjeni, a meni, da bodo sindikati ob podpori strank vseeno zbrali 40.000 potrebnih podpisov. "To ni interventni zakon niti zakon za razvoj Republike Slovenije. To je vstopnica desnega trojčka k četrti Janševi vladi in to je bil njihov pogoj, da vstopijo v vlado, nič drugega," je oponesel Bezjak Zrim.