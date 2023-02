Interventno znižanje plač tožilcem neustavno

V okviru interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je država aprila 2020 med drugim sprejela sklep, da za 30 odstotkov začasno zniža plače določenim funkcionarjem v najvišjih plačnih razredih. Med njimi so bili tudi državni tožilci. Ker je ena od državnih tožilk na delovnem sodišču zaradi nižjih zneskov v aprilu in maju 2020 vložila tožbo in zahtevala izplačilo razlike do plače, ki bi ji pripadala brez znižanja plač, je delovno sodišče nato vložilo zahtevo za oceno ustavnosti tega člena zakona na Ustavno sodišče RS, ki je odločilo, da je zakon, če se nanaša na državne tožilce, v neskladju z ustavo. Kot so sporočili z Ustavnega sodišče, je bil ukrep sicer namenjen pridobitvi sredstev za financiranje ukrepov države v epidemiji, a država ni jasno izkazala obstoja resnih ekonomskih razlogov za to. To pomeni, da znižanje plače po tej določbi za državne tožilce ni veljalo.