Intervju dr. Milan Krajnc: Slovenski model DMV nominiran za Nobelovo nagrado za ekonomijo

Če želite osebno zrasti ali popeljati podjetje po novih poteh do dobrih poslovnih rezultatov, je on prava oseba za vas!

Napisal je več kot 300 knjig s področja vodenja, osebne rasti in psihologije odnosov ter več kot 200 strokovnih in znanstvenih člankov; najnovejše delo z naslovom " Dinamični model vodenja " je že prevedeno v 11 tujih jezikov

Zadnjih 15 let vodi zasebno ordinacijo na področju psihoterapije. Že 20 let rešuje krizne situacije v podjetjih, še posebej v družinskih podjetjih.

Je izredni redni profesor za javni management v Evropskem centru za mir in razvoj na Univerzi za mir, ki so jo ustanovili Združeni narodi, ter redni profesor ekonomskih znanosti, in predstavnik poslovne šole Al-Khalifa v Kneževini Monako. Svetuje tudi mnogim domačim in tujim podjetjem.

Ona in on. On in ona. Vsi nasveti strjeni v dveh knjigah.

Ste avtor številnih knjig, prevedenih v različne tuje jezike. Kakšne se tematike knjig? So morda v nastajanju še kakšne?

V glavnem pišem o življenju. Glavne tema je vodenje in odnosi. Sedaj pa prihajajo predvsem zgodbe o življenju.

Pišete različne zvrsti knjig, od strokovnih na temo psihologije in managementa, do knjig za osebno rast, ter odnosih ženska / moški. O čem najraje pišete?

Najraje pišem o svojih občutkih, ki jih prepletem s strokovnostjo. Torej, neke vrste priročnik za življenje.

Ste psihoterapevt, podjetnik, predavatelj…? Kaj lahko nekomu ponudite na vsakem izmed teh področij?

Naučim jih lahko živeti!

V celoti jim lahko uredim življenje, od osebnega, do poslovnega in družabnega. V praksi to pomeni, da najprej preko pogovora in analize dejanj ugotovim, kjer je pravi vzrok za njihovo nezadovoljstvo. Iz tega pa potem naredimo načrt za sanacijo in spremembe v osebnem in poslovnem svetu.

S kakšnimitežavami se ljudje obračajo na vas?

Predvsem ljudje, ki ne vedo, kako naprej ali pa imajo občutek, da jim nekaj manjka. V resnici imajo vse, ampak so nezadovoljni. Tisti, ki hočejo od življenja več! Naučim jih začeti znova, pristno, brez iger.

So kakšne podobnosti in razlike med pomočjo posameznikom in pomočjopodjetjem?

V bistvu ne. Vedno pomagam posameznikom, ki sestavljajo podjetje in potem so v podjetju potrebni le še lepotni popravki.