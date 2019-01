'Odvzemajo nam pravico do molka. To je tri korake naprej od najtemnejših totalitarizmov'

V Ljubljani se je nedavno mudil bosanski pisatelj, dramatik in profesor dramaturgije Dževad Karahasan . Je avtor številnih dram, najbolj pa je znan po svojih romanih Vzhodni divan, Šahrijarjev prstan, Sara in Serafina, Nočni shod, O čem pripoveduje pepel ... Za svoje delo je prejel številne literarne nagrade, med drugim za najboljši jugoslovanski roman (1990), Herderjevo nagrado (1999), Vilenico (2010), Goethejevo nagrado (2012) ... Je tudi prvi pisatelj, ki ne piše v nemškem jeziku, pa je za svoje eseje prejel nemško književno nagrado Heinrich Heine. Zagotovo je eden najpomembnejših sodobnih pisateljev Bosne in Hercegovine.

Pred kakšnim mesecem sem prebrala vašo trilogijo O čem pripoveduje pepel (v izvirniku: Što pepeo priča). Ko sem prišla do konca trilogije, sem začutila potrebo, da bi se pogovarjala z vami. To se mi sicer ne zgodi pogosto med branjem knjige. Se vam pogosto dogaja, da vam bralci to rečejo?

Dogaja se, vendar seveda ne tako pogosto, kot bi si to sam želel. Kajti jaz pišem v upanju, da bom našel sogovornika. V upanju, da bo nekdo začutil, da ga je moja knjiga nagovorila. Književnost je pogovor. Veliki nemški pesnik Friderich Hölderlin je verjel, da so ljudje pogovor. Obstaja en verz, ki pravi: "odkar sva pogovor". Vsakič, ko se mi to zgodi, sem izjemno vesel. Svojo obrt poznam, približno vem, kaj sem naredil, kako dobro je. Vendar od bralca izvem za tiste dimenzije knjige, ki so bile meni skrite. Vsaka knjiga ima toliko obrazov, kot ima bralcev. Tako da je zame vsak pogovor z ljudmi, ki so prebrali moje knjige in nato dobili željo, da bi se pogovarjali z menoj, zelo dragocen.

Prva knjiga iz trilogije je Seme smrti, ki je nedavno dobila svoj slovenski prevod. Govori o perzijskem filozofu, astronomu, matematiku in pisatelju iz 11. stoletja. Kako ste dobili idejo, da v knjigi povežete Omarja Hajama z Bosno in v zgodbo celo subtilno vpletete vojno na Balkanu? Med temi obdobji je skoraj tisoč let razlike.

Omar Hajam je moja obsesija, ker mu je najgloblji obup, ki ga je človek sposoben občutiti, uspelo izraziti z veliko humorja. Za mene je Hajam pesnik obupa in smeha. Celo življenje sem sanjal o tem, da bi napisal nekaj o njem. Toda nisem uspel napisati ničesar, vse dokler nisem postal jaz – jaz. Človek, ki je dovolj star, utrujen in obupan. Roman se mi je odprl prek požgane Vijećnice (narodna in univerzitetna knjižnica v Sarajevu, op. a.). Prek bolnega begunca iz Livna, ki je pristal na Norveškem, ki rešuje svoj razum in družino, rešuje svoje življenje z norim poskusom, da obnovi uničeno Vijećnico. Prek tega se mi je odprl celoten roman. Nisem prišel s to idejo, pač pa me je ta struktura romana vodila do Hajama. Roman je tako rekoč nastal iz svojega konca.

Pripovedovalec zgodbe na koncu zaključi, da 'ima vsako zlo svoje dobro'. Je res tako? Lahko podate kakšen primer iz današnjega časa?

Seveda je tako. Samo na kičastih slikah prevladujejo čista groza, samo dobro, popolna lepota ... Tega v resničnem življenju ni. V resničnosti sta dobro in zlo tesno prepletena. Dal bom primer, dokaz, da je res tako. Od začetka 21. stoletja se sistematično proizvaja nekakšna protiislamska histerija, izvaja se žgoča kampanja proti islamu. To je vsekakor zlo. Države s pretežno muslimanskim prebivalstvom drugo za drugo okupirajo, uničujejo, pustošijo. Vendar istočasno se prebuja zanimanje za islam, objavljajo knjige, potekajo razprave, govori se o tem, ljudje spoznavajo to veličastno kulturo ... To ima tudi svoje pozitivne učinke. Zagotovo je tako. Nič na tem svetu ni samo zlo ali samo dobro. Skušajo nam vsiliti kičaste slike, na katerih obstaja samo dobro ali samo slabo. Noben človek ni samo zloben, samo dober, samo takšen ali drugačen. V vsakem od nas je tako zlo kot dobro. Nekoč sem dejal, da me Radovan Karadžić zanima zato, ker je on moj brat, človek. In kot človek on pove nekaj tudi o meni, o potencialnem meni.

Zanimivo, da ste omenili Karadžića. Ravno sem vas nameravala vprašati tudi o vaši izjavi, v kateri ste ga označili za žrtev zgodovine in zaradi katere so vas napadali.

Niso me samo napadali. Ena skupina novinarjev, ki ji ljubkovalno pravim demokratska čreda neodvisnih intelektualcev, je organizirala javno večmesečno linčanje. Ampak to je res tako. Pokopališča so polna ljudi, ki so zaradi različnih postavitev odnosov v družbi in svetu za hip pomislili, da lahko ustvarjajo zgodovino. Na koncu pa so izpadli kot zločinci, žrtve, budale in tako naprej. Spomnite se Tonyja Blaira. Ko je prevzel vlado v Angliji, smo vsi vriskali od sreče in veselja. Danes pa tudi njegovi najbližji prijatelji njegovo ime izgovarjajo z občutkom nelagodja. Človek je mislil, da lahko ustvarja zgodovino. Zgodovina pa se je poigrala z njim in ga odvrgla. Zato pravim, ne glede na to, ali je Karadžić žrtev zgodovine, ker je bil prepričan, da jo lahko piše, ali ni žrtev zgodovine ... Nesporno dejstvo je, da je on človek. In dokler je človek, se v njem nahajata tako dobro kot zlo. Mogoče je bil izjemen oče, mogoče je bil zlata vreden sosed, mogoče mu je polovica sosedov puščala svoje kanarčke, da jih čuva, ali ga prosila, da jim zaliva rože in je to počel z odliko.