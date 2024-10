Intervju s Christine Lagarde: Slovenija je lahko vsem vzor

Slovensko gospodarstvo je močno odvisno od izvoza, še posebej v povezavi z nemškim trgom, kar prinaša tako prednosti kot izzive. "Če Nemčija kihne, Slovenija zboli," je dejal Omerović, kar nakazuje na ranljivost majhnih, izvozno naravnanih gospodarstev. Lagarde je priznala, da je Slovenija občutljiva na dogajanje v večjih evropskih gospodarstvih, vendar je izpostavila sposobnost Slovenije, da priložnosti preobrazi v uspeh. Kot primer je navedla avtomobilsko industrijo, v kateri Slovenija igra pomembno vlogo v dobavni verigi. Poudarila je, da Slovenija že izvaja prestrukturiranja, saj je julija podpisala partnerstvo z velikim proizvajalcem električnih vozil, kar jo postavlja v ospredje tehnoloških sprememb v avtomobilski industriji.

Pogled v prihodnost Evrope: inovacije in neodvisnost

Lagarde je izrazila optimizem glede prihodnosti Evrope, čeprav priznava, da se celina sooča s številnimi izzivi, kot so geopolitične napetosti, trgovinske težave in gospodarska negotovost. Evropa mora po njenem mnenju okrepiti svojo inovativnost in produktivnost ter zmanjšati omejitve, ki zavirajo razvoj. Slovenija po njenem mnenju lahko služi kot vzor drugim državam članicam, saj je pokazala, da se tudi v težkih časih zna prilagoditi in izkoristiti priložnosti. "Če se Evropa nauči lekcij, ki jih Slovenija ponuja, bomo bolj neodvisni in konkurenčni na svetovnem trgu," je dejala in dodala, da Evropa potrebuje stabilen in pravičen sistem, v katerem bodo vlagatelji prepoznali priložnosti za rast in inovacije. Lagarde je zaključila z upanjem, da bodo evropske države sledile zgledu Slovenije na področju enakosti spolov in pravičnosti, kar bo okrepilo celoten evropski projekt.