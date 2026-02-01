'On je zadnji gospodarstvenik, ki lahko državi grozi'

Asta Vrečko in Luka Mesec sta vzela pod drobnogled stranko in vlado. FOTO: Damjan Žibert

Sama si za svoje delo daje visoko oceno – med 8 in 9 – tudi vlado kot celoto ocenjuje solidno. A javnomnenjske raziskave kažejo drugačno sliko. Od kod tak razkorak? So ljudje preprosto neučakani, so reforme prepočasne, ali pa je Levica podcenila politično ceno kompromisov? V predvolilnem intervjuju pred naš mikrofon sedla oba koordinatorja Levice, Asta Vrečko in Luka Mesec. Govorili smo o tem, zakaj so se reforme zdele "prepočasne" in zakaj je bila napoved reform v drugem letu mandata po besedah Mesca največja politična napaka. Pa tudi razmer v stranki, notranje dinamike koalicije, vloge Levice znotraj vlade, vprašanja davčne reforme, ki je ostala neuresničena, ter specifičnega modela vodenja stranke z dvema koordinatorjema. Prav tako smo pod drobnogled vzeli vse "glavne vsebinske teme", povezane s stranko - resorje vseh treh ministrov ter pereče težave kot so stanovanja, romska problematika, dogajanje okoli Drame, dolgotrajna oskrba in odnos država-gospodarstvo, v katerem je bilo v tem mandatu - precej vroče.

Levica je bila tokrat prvič v vladi in za začetek, kakšno oceno si zasluži?

Asta Vrečko: V akademskih ocenah bi rekla, da smo v Levici opravili z 8 do 9. Gotovo nismo uresničili vsega, smo pa vzeli najzahtevnejše resorje in se jih držali. Uresničili smo mnogo več, kot so pričakovali od nas. In če pogledate tako koalicijsko pogodbo kot naš program, smo uresničili večino naših zahtev, ampak nas čaka nas zelo naporno delo še naprej, da pridemo do resnično solidarne družbe.

Kaj pa ocena vlade?

Mislim, da smo tudi nekje med 7 in 8 To je vendarle vlada, ki je si dala najzahtevnejše projekte, reforme, tiste stvari, ki so stale več kot 30 let, 20 let v predalu. Ni, da bi rekli, da smo bili pa brez napak, da se nismo kdaj zaleteli tako kot celota kot posamezne stranke, tudi mestoma mnogo preveč obljubljali in s tem višali pričakovanja. Prav gotovo. Ampak borili smo se. Delali smo, in verjamem, da se ta trud pozna v konkretnem doseženem, kot se bo tudi nadalje. Luka Mesec: Jaz se kar strinjam z Asto. Levica 8, 9. Vlada jaz bi dal tudi 7, 8. In se tudi strinjam z analizo, ki jo je izrekla. Levica je svoje delo in svoje reforme opravila praktično v celoti. Vladi dajem malo nižjo oceno zaradi tega, ker so nekatere ključne reforme zmanjkale, predvsem tukaj poudarjam davčno reformo.

Toda jevno mnenje pa ne strinja z vami. Zadnje javnomnenjske raziskave pravijo, da je vlado delo vlade kot pozitivno ocenilo okrog 30 odstotkov ljudi. Zakaj menite, da je takšen razkorak oceno?

Asta Vrečko: Eden zmed teh odgovorov na to vprašanje je gotovo, da je ta vlada nastopila z zelo veliko koalicijsko večino. Glavna stranka je imela tukaj res rekordno število mandatov, in pričakovanja po katastrofalni prejšnji vladi so bila zelo, zelo visoka. Mislim, da so se delno absolutno uresničila. Gotovo je pa ocena volivcev vedno prava.

Gospod Mesec, Levica je prevzela zelo odgovorne resorje, tako da bi si na teh anketah zagotovo želeli nekoliko višje rezultate. Pa me zanima, kaj je bila po vaše največja napaka pri delovanju znotraj koalicije? Je bila to morda komunikacija, pogajanja, kadri, prioritete?

Največja napaka je bila drugo leto vlade, ki smo ga začeli z napovedjo reform. S tem smo vzpostavili velika pričakovanja, kar je prav, ampak ljudje so pričakovali, da se bodo te reforme zgodile v par mesecih. Zgodile so se do konca mandata in jaz mislim, da čeprav smo reformo izpeljali, so bile vmes podvržene taki kritiki in okrog njih ustvarjenega toliko nezadovoljstva, da smo si s tem vsi skupaj močno zbili "rating". Bi pa tukaj ljudi vseeno spomnil, da naj pogledajo, kaj smo tistega januarja in februarja 2023 obljublja, in kaj je bilo narejeno. In bomo videli, da smo v enem mandatu res prišli zelo daleč. Jaz mislim, da je bila to z vidika sistemskih sprememb daleč najuspešnejša vlada zadnjih 20 let.

Gospa Vrečko, sta ena redkih oziroma edina, ki bosta na teh intervjujih s predsedniki - dva. Seveda zaradi tega, ker stranko vodita dva koordinatorja. Povejte mi, zakaj ste se v stranki odločili za ta sistem vodenja stranke in za povratek Luke Mesca. Najbrž veste, da je zdaj ob gospodu Mescu z daljšim stažem na čelu stranke zgolj še ena oseba v slovenski politiki.

Luka Mesec: Ampak jaz sem s prekinitvijo! (smeh) Asta Vrečko: Midva z Luko sva oba ustanovna člana stranke oziroma njenih predhodnic in mi smo nastali že kot koalicija strank. Tudi naše sestrske stranke po Evropi imajo podobno, tudi Vesna, in zdelo se nam je, da je zdaj pravi čas, saj je tudi lažje porazdeliti breme.

Torej tega niste razumeli kot nezaupnico?

Ne.

Gospod Mesec, ali držijo naše informacije, da je stranki razpadla mreža na terenu? Celo srečanja največjega, ljubljanskega odbora, naj bi bila nesklepšna, potem ko ste imeli podobne težave že s kongresom leta 2023 in se ga prav zaradi tega podaljšali?

Ne, to ne drži. Je pa res, da smo imeli težave predvsem takrat, ko je bil član stranke še Miha Kordiš, ki se je na žalost, medtem ko smo se mi borili, da bi se vse te spremembe stanovanjske politike, dolgotrajne oskrbe in tako naprej, zgodile, boril predvsem znotraj Levice, proti Levici sami. In lahko si predstavljate, da ljudje, ki hodijo na sestanke zato, da se potem tam nekdo prepira z njimi, izgubljajo voljo, da bi še politično delovali. V zadnjih mesecih pa se klima znotraj stranke povsem spremenila, in tudi motivacija, ki jo zdaj med članstvom vidimo, je podobna tisti, ki smo jo imeli leta 2014. Asta Vrečko: Bi pa omenila to, da v Levici smo edina ali ena zelo redkih strank, kjer imamo kvorum za sklepčnost vse člane, nimamo delegatskega sistema, in ker vsak glas šteje, je kvorum mnogo višji.

Toda pojavlja se očitek, da je Levica v zadnjih letih izgubila notranjo pluralnost in postala bolj centralno vodena stranka.

To absolutno ne drži. V Levici, kot rečeno, smo nastali iz teh dveh strank. Tudi zdaj se podajamo na volitve v koaliciji. Ves čas so se nam pridružili člani različnih gibanj. To je za nas zelo pomembno, da imamo znotraj naše stranke različne glasove iz leve, da imamo demokratično razpravo, potem pa to seveda zastopamo na zunaj vsi skupaj. Zdaj slikate perfektno sliko, ampak dejstvo je, da v zadnjih leti stranko zapustilo precej velikih imen. Čemu pripisujete te odhode? Asta Vrečko: Veliko teh odhodov je seveda povezanih tudi z nekimi osebnimi odločitvami, različnimi ambicijami in pa s tem, kar si želijo pozneje v življenju, in kar pač mogoče v naši stranki niso mogli dobiti.

Na volitve se odpravljate z Vesno. Je to neka resnična programska sinergija ali gledamo bolj matematiko prestopa praga?

Luka Mesec: Ne, mismo že začeli kot predvsem povezava takrat Iniciative za demokratični socializem, Stranke za trajnostni razvoj Slovenije, ki jo je vodil Matjaž Hanžek, in Demokratične stranke dela. In od začetka smo uporabljali dve barvi - rdečo za socialno pravičnost in zeleno za okoljsko in podnebno trajnost. Tako da s tem, ko se povezujemo z Vesno, se na nek način vračamo k svojim koreninam. Ker to pa je moja samokritika. Mislim, da smo mi zelo veliko naredili na področju socialne države. Zeleno politiko pa želimo ravno s to povezavo z Vesno spraviti nasploh v slovenski politiki bolj v ospredje, kot je bila do zdaj.

Pa je kakšen del programa Vesna, ki bi ga najraje črtali?

Ne, v bistvu ravno končujemo skupen volilni manifest, in moram reči, da imamo zelo lepo programsko sinergijo.

Ko smo ravno pri rdeči. Kje ste se morali v koaliciji odpovedati svojim rdečim linijam kot stranka? Zakaj naj volivec verjame, da to ni bila izdaja programa, ampak politična zrelost? Mogoče s kakšnimi primeri?

Asta Vrečko: Mi smo na začetku te vlade podpisali koalicijsko pogodbo, na podlagi katere smo začrtali delo te vlade. Seveda koalicijska pogodba ni enaka našemu programu. Razlikujemo se vse tri stranke v marsikateri stvari. Levica je tista stranka, ki zagovarja najbolj jasno delavska stališča. Smo proti Natu, proti militarizaciji družbe in to smo tudi že v začetku zelo jasno postavili. Mislim, da smo tej vladi mi zelo jasno dali smernico, da bi brez Levice v tej vladi šli gotovo bolj v sredino v bolj neoliberalne politike. Na nek način smo bili tudi slaba vest te vlade, vedno smo opozarjali na krivice, na malega človeka, na to, kar moramo narediti na področju sociale, stanovanj, kar se je pozabljalo. In konec koncev, mnogo stvari, ki smo jih v Levici še dva mandata prej, v opoziciji, predlagali, je bilo na tak ali drugačen način tudi sprejeto v tem mandatu.

Gospod Mesec, kako ocenjujete delo Roberta Goloba? Je bil on kot premier bolj projekt ali projekt države in ali je morda po tem ta njegova osebna zgodba tudi kar nekoliko zasenčila vsebino vladanja?

Roberta Goloba sem zelo od blizu spremljal cel mandat in moram reči, da ocenjujem, da je močno napredoval. Kot predsednik vlade, kot politik skozi mandat, tako da ga bom ocenil kot je trenutno. Trenutno svoje delo opravlja zelo dobro in tudi mislim, da si zasluži nadaljevanje v politiki. Na mestu, kjer je trenutno, čeprav smo zdaj na volitvah, kjer bomo seveda v konkurenci. Ne sodite človeka, če je srečen, dokler pač ne pride do konca in mislim, da tudi ne smemo soditi mandata, če je bil uspešen, dokler ne pride do konca. Zdaj, med mandatom je bilo ogromno kritik, in tudi mi smo bili znotraj vlade velikokrat zelo kritični. Ampak ob koncu mandata, ko potegnemo črto, delo vlade je bilo dobro, delo Levice zelo dobro.

Je, gospa Vrečko, zaradi vseh teh preiskav KPK, ki še potekajo, ki so se že končale, gospod Golob moralno in politično kompromitiran?

To bodo povedali volivci. Mi v levici smo absolutno tista stranka, ki je proti korupciji, ki spoštuje institucije. Vedno smo jih in nismo neka novost. V političnem prostoru smo vendarle že 12 let v parlamentu in v vsem tem času nismo imeli ene afere, ene korupcijske zadeve. In jasno je, da so naša stališča tukaj zelo, zelo trdna.

Ampak če bi se recimo postavili v čevlje Roberta Goloba, pa ne zgolj zaradi teh stvari, ki se mu dogajajo s KPK, ampak tudi ob tej njegovi obljubi, ki jo je dal pred volitvami, da če KPK ugotovi kršitev integritete, zagotovo odstopi ... Bi vi sprejeli odločitev in odstopili ali bi vztrajali?

Asta Vrečko: Težko se postavim v to, ampak mislim, da pri vseh teh stvareh bistveno, da imamo mi zelo jasno državno institucijo, ki se posveča raziskovanju in odkrivanju korupcije, sistemske korupcije. Tega je veliko Sloveniji. Milijoni odtekajo, to vidimo vsak dan, in tukaj mislim, da mora država jasno stopiti politično in dati podporo močni tovrstni instituciji KPK in jo tudi dvigniti na tisto raven, kjer je včasih že bila, ko je bil Drago Kos recimo vodja in smo vsi spremljali kot nadaljevanko to razkrivanje korupcijskih afer. Se pa mi zdi, da mogoče v zadnjem času to ni ravno to.

Ampak pomaga pa premier s svojimi izjavami in manevri preko odvetnikov ugledu KPK in vsemu, kar si želite, najbrž ne?

Luka Mesec: Ne pomaga. Mislim, da si tovrstne polemike s KPK ne bi smel privoščiti, čeprav po drugi strani pa tudi jaz poudarjam, da ima vsak državljan Republike Slovenije, tudi politični funkcionarji, pravico do pravnega varstva. In seveda ima svoj prav, da gre pravico iskat na sodišče. Mislim pa, da moramo, sploh v teh časih, ko na oblast na zahodu prihajajo anti demokrati, tisti, ki bi najrajši vladali s surovo silo in s trdo pestjo, mi na drugi strani, ki smo zavezani demokratičnim načelom, delati na tem, da se krepi ugled in spoštovanje demokratičnih institucij, ne pa pomagati, da ta ugled in avtoriteta ruši.

Prejšnji vladi ste očitali spodkopavanje demokratičnih ustanov, prevzemanje odgovornosti in še marsikaj drugega. Kakšne standarde politične odgovornosti pa je torej po vašem mnenju vzpostavila ta vlada?

Boljše. Predvčerajšnjim sem bil na stranki tukaj, kjer smo zdaj na sestanku z gospo iz sodstva, ki mi je povedala, da ji je Levica med vsemi strankami najbližje zaradi tega, ker pri nas nikoli ni videla, da bi mi na kakršenkoli način spodkopavati spoštovanje ali avtoriteto institucij tudi takrat, ko se z njimi nismo strinjali. Smo kot stranka poskušali držati in tak standard seveda poskušali uveljavlja tudi v vladi, saj ne moremo odgovarjati za vse druge kolege v vladi, tudi za njihove izjave ali polemike proti institucijam, ampak mi smo trdno na stališču, da je to standard, ki ga je treba vzdrževati. Kar je prejšnja vlada počela, je pa norčevanje iz institucij. Spomnimo se samo gospoda Urbanije. Spomnimo se, kaj so počeli na radioteleviziji. Spomnimo se, kaj so počeli na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Spomnimo se, kako se je med temi inštitucijami brezsramno sprehajal gospod Snežič, za katerega vsi vemo, da je državi dolžan sto tisoče. Tudi proti meni izgubil tožbo. In seveda ne bo poravnal niti sodnih stroškov, ker niti za to nima. Ampak taki ljudje so se takrat sprehajali po Gregorčičevi, po vseh inštitucijah in naravnost rogali vsem ostalim državljanom, ki verjamemo v državo

Gospod Mesec, mandat zaključujete s konkretnim dvigom minimalne plače. Kaj je dvig pomeni za preostale plače? Sindikati javnega sektorja so že napovedali, da si želijo pogajanja o višanju tudi ostalih plač, čeprav reforma v javnem sektorju niti še ni bila dokončana. Se vam zdi nekoliko nevarno? Vse to dogajanje bi lahko potem pripeljalo do tega, da bi se sistem, ki je bil ravnokar postavljen, začel rušiti?

Jaz bi spomnil, da smo pred dvema letoma imeli od 65 plačnih razredov 26 z minimalno plačo. Ampak plačna reforma je v resnici v teku, zaključi se leta 2028. To mora biti živa stvar. Ravno včeraj smo se na vladi pogovarjali. Meni se zdijo pričakovanja sindikatov in tudi vseh ostalih zaposlenih seveda razumljiva, in tudi minimalna plača, kakorkoli obračamo, je mati vseh plač. Na srednji rok se druge plače počasi poravnajo. Če gledamo zadnjih 6 let, ko smo uveljavili novo formulo minimalne plače, 2019 je bila sprejeta v dogovoru med Levico in Šarčevo vlado, vidimo, da so tako minimalna plača kot povprečne plače v tem času zrasle realno, se pravi, če odštejemo inflacijo, oboje za okrog 15 odstotkov.

So pa bolj narasle za vse v javnem sektorju ...

Tudi zasebni sektor ne beleži slabih rasti plač. V lanskem letu smo imeli sedem in pol odstotno rast plač, kar je v primerjavi z drugimi državami v Evropi zavidljivo. Ravno zadnjič sem bil na Finskem, kjer imajo desno vlado, ki vodi takšno politiko, kot jo pri nas želele gospodarske zbornice. Se pravi pritisk na sindikate, pritisk na plače, varčevalni ukrepi. Rezultat tam je, da gospodarstvo ne raste, postali pa so letos država z najvišjo brezposelnostjo v EU. Tako da to, kar govorijo naši nasprotniki iz gospodarske zbornice, čeprav se seveda mogoče komu zdi razumljivo, da bodo oni sami najbolje vedo, kako voditi makroekonomsko politiko, je dostikrat kontraproduktivno. Pri minimalni plači lahko še to rečem. Oecd nam je sam rekel, zdaj, ko imate šibko gospodarsko rast, je treba pospeševati povpraševanje. In najboljši ukrep za to je dvig najnižjih plač.

Gospa Vrečko, finančni minister je bil kar nekoliko ogorčen, ker da ob pripravi proračuna o takem dvigu minimalne plače ni bil obveščen. Je gospod Mesec obvestil vsaj vas?

Kot stranka in midva se o tem pogovarjamo. Priprava proračuna je postopek, ki traja od začetka poletja. Po zakonu pa je zdaj čas za to odločitev glede dviga minimalne plače. Pri dvigu minimalne plače je treba vedeti, da to res vpliva na vse in vpliva tudi na gospodarstvo in vpliva na potrošnjo. Vpliva na življenje posameznika, na zmanjšanje socialnih transferov in konec koncev tudi na manjšo revščino in osebne stiske ljudi. In vsi tisti, ki vodijo bodisi državne bodisi privatne firme, si izplačujejo milijonske dividende ali pa več sto tisoč evrov dobička, pa pravijo, da ne morejo nekaj malega dvigniti svojim zaposlenim, ki jim to omogočajo, zame niso dobri gospodarji.

Zakaj zavračate pozive gospodarstva, da naj se neto minimalna plača dvigne tudi na račun države, torej na račun razbremenitve plač, gospod Mesec? Če pogledamo v preteklem letu, bi delavec s prejšnjo dohodninsko reformo dobil na minimalni plači približno 65 evrov več na mesec. Se pravi, je ta ukinjena bivša pokojninska reforma delavcu na minimalni plači praktično letno odnesla eno minimalno plačo. Ta palica ima še drug konec. Tista dohodninska reforma bi stala državo po takratnih izračunih lahko do 800 milijonov evrov na leto. Vprašanje pa je, kaj bi morali iz proračuna odstraniti, da bi teh 800 milijonov evrov notri prenesli. Tukaj je nestrinjanje med nami in gospodarskimi zbornicami. Sicer pa mi ne zavračamo apriorno razbremenitve dohodnine. Mi pravimo, da morata iti razbremenitev dela dohodnine in obremenitev premoženja, se pravi v prvi vrsti praznih stanovanj, premoženje velikih vrednosti in tako naprej - z roko v roki. In toliko, kot lahko z obremenitvijo premoženje prenesemo v proračun, toliko lahko razbremenimo delo. Meni bi se zdelo pravično, ker nekdo, ki dela, je danes nekajkrat bolj davčno obremenjen kot nekdo, ki se preživlja z oddajanjem stanovanj. In to ni prav. To je treba uravnotežiti. Stabilnih financ si seveda najbrž javnih financ in najbrž seveda vsi želimo. Koliko pa ste bili v Levici pozorni na potrošnjo vlade? Ne želim tuliti v isti rog kot opozicija glede nevladnikov ali karkoli podobnega, ampak recimo en primer sem našel - financiranje iz proračuna subvencije letalskih linij. To je subvencioniranje ponavadi ljudi, ki si lahko privoščijo karte, ki imajo več denarja za potovanja, hkrati pa bodo subvencionirali tudi linijo Ljubljana - Kanarski otoki. Zakaj bi delavec na minimalni plači moral subvencionirati takšne državne projekte? Se torej sprašujem, če se da tudi zategniti, mogoče vse ostalo v državni lasti. Luka Mesec: Zagotovo se da zategniti in tudi po volitvah bo treba delati rebalans proračuna, tako da bo treba pogledati, kje so možni prihranki. Kar se subvencioniranja letalskih linij tiče, za to s Kanarskimi otoki, nisem vedel in se strinjam popolnoma. To je strošek, ki ga je treba odrezati, če tako rečem. Kar se tiče subvencioniranja drugih letalskih linij oziroma vzpostavljanje novega letalske in nove letalske družbe Slovenije, pa mislim, da si moramo priznati, da imamo problem. Po propadu Adrie Slovenija letalsko postaja odrezana od sveta. Moja prva izbira bi sicer bili hitri vlaki. Ampak do tega, tudi če se danes odločimo, bi minilo še deset let, v vmesnem času pa moramo gledati, da Slovenija ne sme postati obrobna država v EU. In zato si je treba prizadevati, da ostanemo povezani, infrastrukturno povezani. Asta Vrečko: Mogoče samo še to - mi smo vedno predlagali in vidimo, kje lahko v proračunu prihranimo. Seveda to je na vojski in tukaj smo dali vedno amandmaje, predloge in nasprotovali tovrstnemu trošenju javnega denarja.

Gospa Vrečko se bova pa še malo na gospodarstvo vrnili. Torej, gospodarske organizacije vaši stranki očitajo, da jih vidite kot problem, da jih ne vidite kot del rešitve, kot partnerja. Koliko levica zaupa gospodarstvu in kaj bi se moralo spremeniti, da bi bila ta številka višja?

Mi zaupamo gospodarstvo slovenskemu gospodarstvu vsem zaposlenim, ki delajo in ustvarjajo. Je pa res, da imamo drugačne poglede in morda nezaupanje do tistih vodilnih nosilcev kapitala, lastnikov produkcijskih sredstev, ko gre za izkoriščanje delavcev. In tukaj imamo mi problem. Problem imamo v tem, če nekdo, ki dobi na leto nagrade, ki segajo v milijon in čez, hkrati ne vidi potrebe, da bi človek, ki sedi poleg njega in dela za njega, da si lahko to izplača, potreboval enake dostojne delovne pogoje. In tu je naš konflikt. To je konflikt med delom in kapitalom. To je razredni konflikt. Tisti, ki imajo v rokah produkcijska sredstva, morajo za naše pojme tudi odgovarjati vsem delavcem. Delavci so tisti, ki delajo in ustvarjajo vrednost. Samo slovensko gospodarstvo, podjetništvo ali pa karkoli, tu nimamo nobenih problemov. Marsikateri je tudi član naše stranke ali pa naše koalicijske partnerice in konec koncev tudi preko naših projektov v vladi, tako na ministrstvu za delo kot recimo v kulturi.

Gospod Mesec, konflikt je bil posebej vroč s prvim možem Nove Ljubljanske banke, gospodom Brodnjak. Pozval vas je, da se njemu in njegovim kolegom v gospodarstvu opravičite za odnos, ki ste ga v preteklih letih imeli do gospodarstva. In ob tem vam je tudi zagrozil z zgodovinskim in nepovratnim eksodusom. Koliko vas sploh ganejo ti pozivi gospodarstva, ki so vse glasnejši, da bodo zapustili državo in se šli optimizirati oz. optimirati v tujino, kot pravijo?

Glejte, jaz sem po funkciji kot minister za delo mediator socialnega dialoga, tako da se tedensko, če ne dnevno, takrat, ko je treba, pogovarjam s sindikati in delodajalski zbornicami. Z obema smo zgradili dober odnos. Kar počne gospod Brodnjak, je eksces. Mi smo bili tam na soočenju gospodarske zbornice, kjer smo imeli dve uri povsem kulturne in v redu razprave. On se je pa iz publike oglasil s tonom, ki je bil napol kričeč, napol grozeč, populističen. In moj odgovor tam na licu mesta, ko so me vprašali, kako bomo poskrbeli za večje spoštovanje med državo in gospodarstvom, je bil, da tako, da ne bomo nastopali in govorili tako, kot nastopa in govori Blaž Brodnjak. To je za njegovo funkcijo, za njegov ugled v javnosti popolnoma nedopustno.

Pa vas skrbi, da bodo odšli ...

Gospod Brodnjak je predsednik uprave največje državne banke, ki je bila dokapitalizira z milijardami evrov državnih sredstev. Tako da mislim, da je on zadnji gospodarstvenik, ki lahko državi grozi, da bo državo zapustil.

Je pa res, da je prišel na čelo banke precej po dokapitalizaciji.

Dokapitalizacija je omogočila, da je njegova banka danes uspešna, in da lahko zaradi uspeha te banke dobiva nagrado, ki jo dobiva. Njegova plača je neposredno povezana s tistima dvema milijardama. Če teh dveh milijard ne bi bilo, je vprašanje, če bi ta banka sploh še obstajala. Asta Vrečko: Državna podjetja imajo odgovornost tako do ljudi, ki jih zaposlujejo kot do države. Ne moremo se obnašati, kot da samo takrat, ko zaškripa, gremo po subvencije države, bomo dokapitalizirali, ko pa gre dobro, si bomo izplačevali nagrade, ljudem pa dali nič, ljudje pa naj delajo za minimalno plačo v turnusu, v težkih delovnih pogojih in tako naprej. To ni prav in država ima odgovornost. Tukaj je ta naš glavni konflikt, da je tudi odgovornost na tistih, ki to vodijo, premajhna, in razumevanje tega je tukaj povsem v nesoglasju z njihovo funkcijo.

Gremo na vaš resor, gospa Vrečko. Kulturni resor je v večini vlad veljal za neko mirno oazo nekje v ozadju. V vašem mandatu temu ni bilo tako. Pa gremo morda najprej na dramo, kaj se dogaja z njeno obnovo?

Najprej bi rekla, da absolutno kulturni resor ni bil nikoli nobena mirna oaza, je pa bil vedno pozabljen s strani politike. In v tej vladi smo si zadali, da kulturo postavljamo za enakovredno področje. In to je tisto, kar mislim, da smo tudi zelo uspešno dosegli. Ja, morda se zdi zdaj bolj viden, ampak zaradi tega, ker se tukaj dejansko dela. Kar se tiče drame, je tako, da smo dobili izpraznjen proračun in smo se odločili na vladi, da to bo eden izmed nacionalnih strateških projektov. Poleti je bilo prevroče, pozimi premrzlo, notri je vdirala voda, statično nesigurna. Tako da tisti prostori bi v takem primeru morali iti, kar smo naredili je, da bomo zgradili novo. Mi imamo vsa dovoljenja, projekti tečejo. Je pa res, da na žalost kljub temu, da gre za nacionalni projekt, žal ne dobimo soglasij sosedov za uporabo služnostne poti. Sama sem pristašica dialoga, sploh na kulturi je treba priti konsenzualno skupaj, in jaz razumem sicer stanovalce sosede, da nočejo imeti dve leti gradbišča spodaj, ampak to je center mesta, in iz tega vidika tri leta že vodimo konstruktivni dialog in smo prisluhnili vsem njihovim željam, in res upam, da bodo podpisali sporazum.

Zdaj, v tem času pa nastajajo kar veliki stroški z nadomestno lokacijo. Povejte mi, kaj veste o tej nadomestni lokaciji oziroma najemu na Litostrojski 56.

Nadomestne prostore je našla Drama. Uspeli so se dogovoriti z lastnikom tudi, da jih primerno prenovi, ker verjetno vsak ne bi šel prenavljati hale za potrebe dveh odrov, odrov za vaje in tako naprej. To je ogromen kompleks, in zdaj so ti prostori tudi nominirani za evropsko arhitekturno nagrado.

Bili ste na ogledu pred selitvijo drame in torej ste bili seznanjeni tudi z dejstvom, da zgradba nima ustreznih uporabnih dovoljenj.

Ne, ker kolikor je meni znano, in kolikor sem dobila zagotovila od direktorice, ima vsa dovoljenja.

Torej, manjkalo naj bi uporabno dovoljenje, zaradi katerega morajo pred predstavo pet dni prej na policijo poročati, kakšne dogodke imajo. Se vam zdi, da to prikliče kulturni ustanovi?

To ima mnogo kulturnih ustanov zaradi tega, če prav vem, pa ne bom trdila, ker so nadomestni prostori v industrijski coni, in ne v coni, ki je klasificirana za kulturno umetniško dejavnost.

Ste seznanjeni z zadnjimi očitki preiskovalcev iz sodne preiskave proti županu Jankoviću, iz katerih izhaja, da se je lastnik prostorov na Litostrojski za pridobitev teh, vsaj osnovnih dovoljenj za skladišče, posluževal sumljivih oziroma korupcijskih načinov, da je do tega prišel. Spomnimo se teh steklenic. Ste seznanjeni s tem?

Mislim, da sem videla na televiziji, tako kot večina. Ampak seveda sem takoj poklicala v Dramo, in ko sem videla datum, kdaj se je to dogajalo, je bilo pred našo vselitvijo.

Ste razmišljali morda o reviziji najemne pogodbe ...

Mi s temi stvarmi nimamo nič. Po tem, kar je bilo na objavljeno na televiziji, nas ni nihče kontaktiral niti v postopku tega. Drama kot javni zavod je najela te prostore in to je to.

Ne boste nič preverjali ali karkoli, ker pogodba velja za tri leta ...

Kar je bilo na televiziji, vem samo iz televizije in verjamem, da policija bo svoje delo opravila.

Pogodba je sklenjena za tri leta, najbrž še bo zaradi obnove drame potrebno podaljšati. Boste kot ministrica za to, da se podaljša kljub vsemu temu, o čemer sva se pogovarjala?

Imamo v pogodbi, da se podaljša tudi pod istimi pogoji. To pomeni, da se ne sme dvigniti najemnina še dve leti. Ti prostori so prenovljeni za dramo. Če ste bili vi tam ali pa kdorkoli od gledalcev, veste, da to ni industrijska hala. To je skoraj tako, kot da bi nadomestno gledališče zgradili. To ni enostavno. To so visoki stroški, gledališče ni samo to, kar mi vidimo. Gledališče je to, kar se dogaja zadaj, kjer so garderobe, delavnice, vadbeni prostori in tako naprej. Jaz mislim in vem, ker zaradi tega je tudi Drama najela te prostore, da podobnih prostorov za nadomestno gledališče v Sloveniji nimamo.

Cankarjev dom ali Opero?

Cankarjev dom in Opera balet sta svoja javna zavoda s svojim programom in ravno zaradi tega se ni šlo v gostovanje tja, ker potem pač ne bi oni mogli voditi svojega programa, hkrati pa nimajo prostora tudi za pisarne in za te pomožne dejavnosti, od garderob in tako naprej. S tem, da se mobilizira še eno ustanovo, pravzaprav ne narediš nič. Vse te institucije imajo svoje zaposlene in program.

Kakšna steklenica ruma torej do ministrstva ni prišla ...

Kot rečeno, jaz sem to videla na televiziji in to je to.

Gospa Vrečko, kritiki vam pri vodenju resorja očitajo revanšizem. Če začnemo na eni strani z ukinitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve in potem na drugi strani z obiskom kraja ustanovitve komunistične partije. S kakšnim premislekom vi vodite takšno politiko in ali menite, da bi se slovenska zgodovina morala bolj naslanjati bolj na čas okoli Čebin in manj okoli leta 1991?

Mislim, da je to vprašanje povsem narobe zastavljeno. Jaz ne vodim ideološko tega našega resorja, resor kulture pa vodim z veliko odgovornostjo do vseh deležnikov v kulturi in do vseh ljudi. Kultura je vezivno tkivo naše države. Kultura je tista emotivni podporni potencial, na katerem smo v zgodovini pravzaprav do te države prišli. Od devetnajstega stoletja pa potem med vojnama, po drugi svetovni vojni in konec koncev tudi v osemdesetih, kar je rezultiralo v letu 91. In zato smo edina država tovrstna, ki ima kulturni praznik za državni praznik. Na to sem ponosna silno in vem, da tudi številni prebivalci naše države. Muzej osamosvojitve je bil ustanovljen pa dejansko ideološko samo zato, da bi se tam predstavljala ena zgodba eni ljudje in zato izrabljali tudi državni denar. Sama prihajam iz stroke, tudi muzejev in na ta način se to ne ustanavlja. Mi smo potem združili ta muzej z vsem programom, z zaposlenimi z Muzejem novejše zgodovine, ki že pokriva točno to obdobje. Glede dogajanja leta 91 sodelujemo z vsemi veteranskimi organizacijami, mislim, da bodo povedali tudi veterani, da gre za pomemben pomemben preskok. Jaz sem bila leta 91 otrok, Luka še kako leto mlajši. Tukaj je to, kar nam očita desnica, tisto, kar paradoksalno počne sama. Izrablja zgodovino za aktualno politično dogajanje, ker nimajo česa povedati o tem, kar se dogaja. Nič pametnega, nobenih pametnih rešitev imajo. Njihov cilj je samo razdor družbe, da lahko pridejo do oblasti in plenijo, mi pa delamo povsem drugače. Luka Mesec: Če smem samo en stavek dodati - Asta je z ekipo muzej osamosvojitve iz amaterskega projekta, ki je bil v neki kleti narejen s točno določenim političnim motivom, naredila profesionalen projekt, ki je v skladu s standardi. Tako se to v urejeni državi dela.

Gospa Vrečko, veliko je dogajalo tudi na medijskem področju. Ampak da ne bomo predolgi, gremo mogoče samo na en detajl. Ministrstvo je s 300 tisočaki financiralo tudi raziskavo medijskega prostora in v tej raziskavi je deloval tudi vaš partner. Razpis je bil seveda objavljen, preden ste vi prišli na ministrstvo. To je dejstvo, ampak vseeno. Kako bi ibrali poročilo o medijski krajini, če bi bila pod njega podpisana žena Vaska Simonitija ali pa Janeza Janše?

Ampak o tem razpisu ni odločalo ministrstvo za kulturo, ampak raziskovalna agencija. Mi pri odločanju nismo sodelovali. Sem se pa jaz sama, če bi slučajno kaj bilo, iz tega vsega, izločila.

Gospa Vrečko, z gorčenjem ste sprejeli razglasitev varnostno tveganega območja v Ljubljani, ki je zajelo tudi vaše ministrstvo in kulturne prostore okrog Metelkove. Zakaj takšno ogorčenje?

Jaz mislim, da Ljubljana ni tovrstno nevarno mesto. Absolutno, da ne bo pomote, ja, je porast tudi kriminala v okolju v tem delu mesta. Sama vidim vse. Tam delam, sem vsak dan tam, ampak bi rekla, da je policija imela že do sedaj vse vzvode. Zdi pa se, da so se kdaj tudi obrnili raje stran, kot da bi to reševali. In namesto, da bi uporabljali to, kar jim je že na voljo, se razglasila ta cona, da bo prestrašila ljudi, uporabnike, delavce tam. Tam so številne javne ustanove, naša ministrstva pa muzej in tako naprej. Zato absolutno ni potrebe. Tisto, kar pa že imajo svoje pooblastila, pa mora policija, kadar se dogajajo kriminalna dejanja, izkoriščati. In tukaj mislim, da to preveč spominja na ene eno drugo vlado, za en del mesta, torej alternativne kulture, ki je uveljavljen, ki sobiva z mestom in ki. Konec koncev je tudi en izmed srčika dogajanja v mestu.

Sta pa podprla zakon, ki je pripeljal do tega ...

Luka Mesec: Pogojno, pogojno. Jaz sem na vladi zelo jasno povedal, da dajem pogojno podporo in dogovor je bil, da se bo v parlamentarni proceduri zakon presojalo z vidika sorazmernosti, ustavnosti in človekovih pravic, da bomo povabili tudi ustavne, bivše ustavne sodnike in podobno stroko, zato, da pridobimo mnenje. Zato smo v poslanski skupini Levice tudi naredili. Vabili smo več bivših ustavnih sodnikov, da so povedali svoje mnenje o zakonu. Mi smo te kritike prenesli na koalicijo, kjer niso bile upoštevane.

Poslanska skupina Levica na koncu tega zakona ni podprla, so zgolj obstruirali.

Povedali smo, da zakonu nasprotujemo, nismo hoteli sodelovati niti v razpravi, ker je za nas bil ta zakon nesprejemljiv in točno to, kar se je zgodilo z razglasitvijo tega območja.

Še drugi rezultat nam je prinesel ta Šutarjev v zakon, in sicer od prve zaplembe socialne pomoči. Marsikdo je izgubil socialno podporo tudi zgolj zaradi benignih prekrškov. Prečkanje ceste, spanje na klopci v parku. Ste si kdaj mislili, da boste minister za delo in socialo in bo prišlo do takšnega odvzema socialnih pomoči ljudem?

Naše stališče je bilo, da naša ustava pravi, da smo socialna država in da je treba ločiti socialno politiko od kaznovalne politike. Ko to ni bilo upoštevano, smo rekli, prav, potem pa moramo izvzeti iz tega kaznovanja vsaj vse družinske člane. Ker posamezni prejemnik socialne pomoči, recimo oče, dostikrat prejme na svoj transakcijski račun tudi otroške dodatke, pa socialno pomoč za ženo, če sta oba brezposelna in ne moremo zaradi tega, ker je on naredil več prekrškov, kaznovati njegovih otrok. Tukaj na srečo smo bili upoštevani. In zdaj smo tudi s finančno upravo prišli do tehnične podlage, da bomo to odpravili. In tretja stvar, ki bi jo tukaj povedal absolutno je nesprejemljivo, da se ljudi zdaj brez zime pusti brez evra na računu. Zato je tudi jasen dogovor s sporočilom, da se lahko obročno odplačuje zapadle terjatve do države. Tako da naša vloga tukaj notri je bila. Prvo smo poskusili preprečiti, kar nismo mogli, smo pa omilili. Tako da ja, ne bomo ljudi, ki so na socialnem dnu, puščali brez evra na računu.

Gospod Mesec, javnost je razburil primer odvzema otrok, ki se šolajo od doma in niso opravili izpitov. Kdaj bo država tako dosledna na področju romskih otrok? Zakaj se nam tam še vedno dogajajo izostanki od pouka? Veliko prehitre poroke, življenje ob robu družbe?

Kratek odgovor je zaradi tega, ker so v zadnjih desetletjih vsi v okolju navadili, da je najlažje pogledati stran. Otroka ni v šolo in še dobro, nimamo težave z njim. Nekdo naredi nek prekršek. Bolje je ne imeti problemov z Romi in tako naprej. Tako da po tragični smrti Aleša Šuštarja, jaz mislim, da se vsaj to stanje končno vrača, da tako država kot lokalna skupnost jemljemo resno situacijo na jugovzhodu Slovenije. Ker je res. Moje trdno prepričanje pa je, da represivni ukrepi, ki so v zakonu, imajo lahko, kot primerne institucije opozarjajo, na kratek rok celo pozitivne učinke, ker bodo nek red poskušali nazaj vzpostaviti. Ampak če ne bomo sočasno delali na sobivanju, na tem, da se romska naselja primerno uredi, na tem, da ne bodo otroci živeli v škatlah, ampak bodo živeli v normalno ogrevanih stanovanjih z elektriko, vodo in tako naprej, kjer se bodo lahko učili, da bodo v romsko naselje ali pred romsko naselje pripeljali tudi šolski avtobusi ... Če ne bomo teh pogojev vzpostavili, ne moremo pričakovati, da se bo to stanje kdaj zares popravilo. Tako da stvar, ki pa jo pozdravljam na tej točki, je, da smo uspeli - in za to sem se osebno zelo angažiral, da se gre zdaj delati štiri vzorčna urejanja romskih naselij po Dolenjskem. In to je prava pot. Se pravi, kako bomo uredili ta naselja, da ne bodo več tam ljudje potisnjeni v geto, in bomo začeli graditi vezi med večinskim prebivalstvom in romskim prebivalstvom, takrat se lahko začnemo pogovarjati o tem, da bomo vzroke za problem dejansko reševali. Torej v tem trenutku nekih merljivih rezultatov teh ukrepov še ni. Se izboljšuje stanje tudi po spomladanskih ukrepih, ki sem jih koordiniral jaz, ki so predvsem šli na to, da je treba poskušati otroke pripeljati v šolo, in smo po celi Dolenjski v jeseni slišali, da se obisk šole izboljšuje.

So še vedno v šoli?

Podatkov za ta hip teh podatkov nimam. Problem je bil, da je po Šutarju obisk šole drastično upadel, moram pa moram preveriti, kako je z obiskom šole ta hip glede na pretekla leta. Ampak v vsakem primeru, kar jaz slišim iz Dolenjske, je, da se stanje popravlja, ampak bo treba iti v urejanje naselij, zato, da bo to popravljanje, postalo odpravljanje teh težav. Za težave, ki jih ima večinska skupnost z romsko skupnostjo in obratno.

Levica je v tem mandatu vodila še en resor, ki je bil precej v središču pozornosti, predvsem zaradi dolgotrajne oskrbe. Gospa Večko, koliko uporabnikov zdaj že ima po vaših informacijah ta dolgotrajna oskrba in kdaj jo bodo dobili vsi tisti, ki jo potrebujejo?

Kolikor vem, je že v sistemu več kot 30.000 oseb. Vsi, ki so podpisali, so že notri in dolgotrajna oskrba kot sistem je za nas, kar smo uveljavili, praktično nov socialni steber. V Levici smo si ves čas prizadevali za to, da krepimo varno starost, kajti v starosti so ljudje najbolj ranljivi - bodisi jih pesti osamljenost, fizične, psihične težave, tudi povezane s tem, in zaradi bolezni lahko živijo v izjemno slabih razmerah. Tukaj pa je še seveda revščina med starostniki, tako da v celoti, kar smo naredili z ukrepi na področju pokojninske reforme in dolgotrajne oskrbe, smo, da, plačujejo položnice mnogo manj. To pomeni tudi manj obremenitve za njihove družine, za svojce. Če je nekdo prej plačeval 1400 evrov, sedaj pa plačuje 800 evrov, je to 600 evrov prihranka na eno gospodinjstvo. Jaz mislim, da je dolgotrajna oskrba, kar se je pokazalo že zdaj v teh mesecih in se še bo, tisti socialni steber, ki ga bomo čez leta vsi imeli za nekaj samoumevnega. Ne bomo se več spomnili, kdaj je bil uveden prispevek, ker bo to povsem naravno. Tako kot to, da so recimo trgovine zaprte ob nedeljah. In to so ti ukrepi, ki se najprej, ko jih narediš, zdijo drastični, ker je velik, res enormen korak. Nemčija je to uvajala deset let. Ampak ko se pa ta standard navadimo in to je dvig standarda slovenskega prebivalstva, starejših in vseh drugih, da veš, da imaš možnost, da če se karkoli zgodi, da ima država mrežo, ki te bo ulovila, da ne boš več ležal v svojih lastnih iztrebkih. To je velik civilizacijski dosežek in kot rečeno, bo postal nekaj tako samoumevnega, da ga nihče, pa ne govori pred volitvami, kar hoče, ne bo nikoli več mogel ukiniti.

Gospod Mesec, kako naj državljani razumejo dejstvo, da zbrana sredstva letos v veliki meri izboljšujejo likvidnost proračuna? Ste vi zadovoljni s trenutnim upravljanjem sredstev za dolgotrajno oskrbo?

Upravljanje sredstev za dolgotrajno oskrbo je namensko. Kritike prihajajo na način, da se je recimo dodatek za pomoč in postrežbo plačeval iz proračuna, po novem se pa iz proračuna za dolgotrajno oskrbo. Dodatek za pomoč in postrežbo je elementarni del dolgotrajne oskrbe. Pomoč in postrežbo dobiš zaradi tega, ker si star in ne moreš več poskrbeti zase v celoti. In dodatek, ki je izplačan, je, da si lahko najameš pomoč, to je storitev, ki je bila že prej v dolgotrajni oskrbi in jo sedaj tudi na primeren način financira. Kar se tiče druge vrste kritik, ki pravijo, da zberemo več denarja, kot bi ga rabili. Lani smo res zbrali 100 milijonov več, ampak ves ta denar se zbira na posebnem računu. In ves ta denar bo namensko porabljen. Je planiran, da gre v gradnjo domov za starejše, v vzpostavljanje storitev dolgotrajne oskrbe, recimo pomoč na domu. Končno smo uspeli vključiti praktično vse občine, da so vzpostavile svojega izvajalca in zato se bo ta denar porabil. Niti evro ne bo šel mimo dolgotrajne oskrbe.

Torej ne drži informacija, da so ta sredstva trenutno v državni zakladnici, ta pa skrbi za likvidnost javne porabe.

Sredstva, kot rečeno, zbira Zdravstvena zavarovalnica Republike Slovenije na posebnem računu za dolgotrajno oskrbo, in vse, kar se iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga vsi zaposleni in upokojenci plačujemo, zbere, se za dolgotrajno oskrbo tudi uporablja.

Gospa Vrečko, pred prejšnjimi volitvami ste napovedovali v Levici izgradnjo trideset tisoč najemnih stanovanj do leta 2030. Potem ste se v koalicijski pogodbi zavezali, da bo teh stanovanj 20.000. Pravite, da se je v preteklem mandatu gradilo kot še nikoli. Koliko stanovanj je bilo zgrajenih?

V preteklem mandatu se ni gradilo nič. Od leta 2015 do 2022 je bilo za gradnjo namenjenih okoli 15 milijonov evrov. Zdaj pa smo jih letno namenili 100 milijonov dolarjev. Recimo, je bilo to že 250 milijonov evrov. Stanovanja in soseske se gradijo v sodelovanju z državnimi in občinskimi stanovanjskimi skladi po celi Sloveniji, od Lendave, Jesenic, Ljubljane, Kranja, Novega mesta in tako naprej. In ja, mi še zmeraj trdimo, da bo do leta 2030 zgrajenih toliko stanovanj. Dejstvo je, da je bila stanovanjska gradnja v enem krču. To je bilo kolesje, ki se ni premikalo, vse zarjavelo. Mi smo dali finance, ki smo jih zagotovili in ni bilo enostavno, spisali vse potrebne pravne podlage, sodelovali z občinami - od umeščanja v prostor do tega, kako narediti te projekte. Ker če ti 20 let ne gradiš, ljudje nimajo teh projektov na zalogi. Logično, ker vsak tak projekt stane, da se zgradi. Zdaj se je začelo vrteti, zdaj se dela in se bo začelo vrteti vedno hitreje. Luka Mesec: Mi smo ga zdaj pognali v tek, tako da je bilo do današnjega dne končanih v našem mandatu 2000 stanovanj. Ampak gradnja se tako pospešuje, da bo samo v letu 2026 zagnanih novih 1700 stanovanj v gradnjo. In to je bil tudi cilj, da to kolo tako pospešimo, da bo lahko na leto zgrajenih cirka 3000 stanovanj.

Kako odgovarjate kritikom, da ste v preteklem mandatu rezali trakove tudi nekaterih stanovanj, ki so se gradila že prej?