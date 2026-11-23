Zoran Janković FOTO: Damjan Žibert

Zoran Janković je drugi krog glede na veliko število prepoznavnih kandidatov na levi opciji pričakoval. V njem pa računa na večino glasov vseh udeležencev volitev. "Dejstvo je, da z mano vedo, kaj dobijo. (...) Vedo, da tisto, kar obljubim, tudi uresničimo," je pristavil. Pri delu v mestnem svetu njegovih 13 svetnikov računa na koalicijo s štirimi svetniki Svobode, ki mu je v drugem krogu izrekla podporo, a do večine mu jih v 45-članskem mestnem svetu zmanjka še šest. Najlažja bi bila koalicija z Levico, ki je dobila deset svetniških mest. "Imamo še nekaj kombinacij, kdo bi lahko bil z nami v tej koaliciji, ampak težko bo priti do 23 glasov bodisi listi Zorana Jankovića bodisi Levici, če se povsem ločimo," opozarja. Sokoordinator Levice in Jankovićev protikandidat Luka Mesec napoveduje sklepanje projektnih koalicij. "Že sedaj smo se pogovarjali o vsakem projektu posebej, čeprav smo imeli večino v mestnem svetu. Enako bo v novi sestavi mestnega sveta," je zatrdil Janković. Ob tem pa je izpostavil glas stroke. "Če ne verjamejo našim strokovnim službam, potem je z nami nekaj narobe," je dejal.

Luka Mesec FOTO: Luka Kotnik

Mesec izide prvega kroga županskih volitev bere na način, da je Zoran Janković, ki je na prejšnjih volitvah dobival po 60 in več odstotkov glasov, prišel skoraj na polovico tega, torej uživa "le še" podporo približno tretjine Ljubljančanov. "Računam, da bo drugi krog izbira med tem, ali želimo še en mandat Zorana Jankovića, ali pa je čas za novega župana. In glas, ki ga slišim po ulicah, je precej jasen - čas je za novega župana," zatrjuje. Prepričan je, da med tistimi, ki mu bodo dali glas, ne gre samo za volivce leve strani, ki ga običajno podpirajo, pač pa bodo to tudi volivci sredine in desnice. "Tudi če pogledate spletne komentarje, pa kdo se je znašel v našem štabu v nedeljo, boste videli, da so to zelo različni ljudje z zelo različnimi političnimi zgodovinami," je opozoril. Levica je v mestnem svetu dobila deset mest, do večine v 45-članskem mestnem svetu ji manjka še 13 glasov, prav toliko jih je dobila Lista Zorana Jankovića. Mesec je zatrdil, da koalicije ne nameravajo sestavljati pred iztekom drugega kroga volitev, čeprav priznava, da je že opravil več pogovorov na temo možnega sodelovanja. "Sem pa povedal, da bomo iskali projektne koalicije, ker želimo biti čim širše vključujoči in želimo povabiti različne politične skupine v projekte, ki so neideološki, v bistvu so pomembni za mesto, kot je reševanje stanovanjske krize, reševanje vse bolj stoječega prometa, reševanje zdravstvene krize. Mislim, da moramo tukaj najti skupen jezik," je dodal. Mesec je pred drugim krogom županskih volitev predstavil prvih šest imen svoje ekipe: Črtomirja Remca, Metko Greto Barbo Škerbinc, Uršulo Zore Tavčar, Igorja Feketijo, Natalijo Pogorelc in Denisa Kordeža. Na novinarski konferenci so se mu pridružili tudi novoizvoljene mestne svetnice in svetniki Levice. "Župan je toliko močan, kolikor je močna njegova ekipa. Zato sem že pred drugim krogom začel zbirati ljudi, ki imajo izkušnje z nalogami, ki nas čakajo v Ljubljani," je poudaril.

Največje univerzitetno mesto

Ljubljana je največje univerzitetno mesto, v njej se od oktobra do julija izobražuje tudi do 45.000 domačih in tujih študentov. Janković pogreša večje število študentskih sob, a poudarja, da je njihova gradnja naloga države. "Mestna občina je s svojim prostorskim planom omogočila gradnjo 3000 sob na Vojkovi, Dunajski cesti in Roški cesti. Država mora to izvesti," je poudaril. Mesec ob tem dodaja, da je univerza tudi eden največjih zaposlovalcev v mestu in tudi magnet za privabljanje talentov. Z univerzo si želi dogovora o gradnji novega študentskega doma na Vojkovi cesti, dodatne možnosti so tudi v bližini Roške ceste, saj primanjkuje študentskih postelj. Pri tem poudarja, da se mora mesto prenehati izgovarjati, da je to naloga države, "kot da nas to ne zanima". "Kje bodo spali študenti, je absolutno tudi vprašanje mesta, tako da bomo nemudoma stopili v kontakt z univerzo," je napovedal.

Boljše avtobusne povezave

Kot so za STA navedli predstavniki lokalne študentske organizacije, nekateri pogrešajo boljše avtobusne povezave med glavno železniško oziroma avtobusno postajo in fakultetami oziroma študentskimi domovi. Janković obljublja dvig števila povezav z Rožno dolino. Obenem pa napoveduje več rumenih pasov za prednostno vožnjo avtobusov ter prilagajanje avtobusnih linij in upravljanja semaforskega sistema potrebam javnega prevoza.

Ljubljanski avtobus FOTO: Bobo

"To bo za nas prioriteta. Prva stvar, ki jo je treba urediti, je povečanje frekvence avtobusov, da bo potovanje z avtobusom prijetno, da avtobusa ne bo treba čakati po 15 ali 20 minut kot zdaj. Druga stvar pa so krožne linije, da ne gredo vse skozi center, kjer se izgublja čas," pa je ponovil Mesec.

Rekreativne površine in dostopne prostočasne dejavnosti

Nekateri pogrešajo tudi več rekreativnih površin in dostopnih prostočasnih dejavnosti. A Janković pravi, da "če Ljubljana kaj ima, je to izjemno velik nabor tako objektov kot odprtih površin za rekreacijo. Konec koncev so tu Golovec, Rožnik, Tivoli, Podutik, poti ob Savi, Ljubljanici ... Zame velja: več Golovca, manj zdravnikov," je bil slikovit. Po ocenah mestnih oblasti se z rekreacijo v Ljubljani vsaj dvakrat tedensko ukvarja okoli 70 odstotkov prebivalcev. Prav tako trdi, da je v mestu vsako leto 14.000 prireditev, od tega jih je 70 odstotkov brezplačnih. "Najbrž jih pogrešajo predvsem v bližini študentskih naselij, tako da je treba možnosti za to iskati v Rožni dolini in za Bežigradom, kjer jih je največ. Nenazadnje me motijo tudi načrti za še en trgovski center v Stožicah, bistveno bolj smiselno bi bilo te prostore uporabiti za kakšen drug namen, konec koncev tudi za rekreativne površine," je o možnostih razmišljal Mesec.

Nedostopnost stanovanj

Ljubljana po Meščevih besedah postaja nedostopna za slovenski srednji in delavski razred. "Sprašujem se, kako bi se v Ljubljani danes znašel kot 19- ali 20-letnik in kakšne možnosti bi imel, da si priskrbim dostojno stanovanje. Mestna zemljiška politika in neaktivnost na stanovanjskem področju sta pripeljali do tega, da so se gradile predvsem luksuzne nepremičnine in da se je ceno potiskalo zdaj že na preko 5500 evrov na kvadratni meter za rabljeno stanovanje," je kritičen. Zato napoveduje zgledovanje po dunajskem modelu, kjer tudi zasebni investitorji gradijo na mestnih zemljiščih in pod pogoji, ki jih mesto določi v urbanistični pogodbi.

Cene stanovanj v Ljubljani so visoke in mnogim posameznikom nedostopne. FOTO: Damjan Žibert

Z Remcem vidita priložnosti za takšno gradnjo v Stanežičah, v Šentvidu, na Bizoviku, pod Litijsko in na Cesti dveh cesarjev. Janković pa kljub visokim cenam stanovanj vztraja, da lahko samo večja ponudba zniža njihovo ceno, s prostorskim planom pa da so že omogočili gradnjo 45.000 novih stanovanj. Je pa prepričan, da so v 20 letih z ekipo omogočili dvig kakovosti življenja v Ljubljani. Prepričan je, da je to botrovalo tudi temu, da se je število občanov povečalo za 35.000, česar je, kot pravi, izjemno vesel. Na opozorilo, da je to tudi na račun večjega deleža tujcev v občini, pa pravi, da zanj to niso tujci. "Tisti, ki ustvarja v Ljubljani, ki živi v Ljubljani, prispeva k razvoju Ljubljane, zame ni tujec. Nikogar pa ne vprašam, od kje prihaja," je dejal.

Problem brezdomstva in odvisništva

Mesto se spopada tudi z vse več brezdomci. Janković pojasnjuje, da so problem zlasti "uvoženi brezdomci", predvsem iz Romunije, ki na ljubljanskih ulicah beračijo kot delavci za nekoga tretjega. Sicer pa so nedavno na Poljanski cesti odprli nov dom za brezdomce, "takega ne najdete nikjer v Evropi". V njem je 64 postelj, jedilnica, pralnica, več bivalnih enot ... Zmogljivosti lahko povečajo na 100 postelj. "Nikomur ni treba spati na ulici," je zagotovil.

Odprtje Centra za brezdomne Ljubljana FOTO: Bobo

Rešujejo pa še problem odvisnikov. Ob tem je bil kritičen do vseh vlad v zadnjih 12 letih, saj niso sledile predlogu stroke o vzpostavitvi mobilne enote med Domžalami in Kamnikom, saj da od tam v Ljubljano dnevno prihaja 200 do 300 odvisnikov. Pri tem je uperil puščico tudi v protikandidata in ministra prejšnje vlade Mesca. Marca načrtujejo začetek gradnje novih prostorov zdravstvenega doma na Metelkovi, kar bo odprlo možnost vzpostavitve ograjenega parka za odvisnike in varne sobe. Letos je evropska sredstva za to pridobilo združenje Šent, naloga občine pa je poiskati lokacijo, ki "bo dovolj blizu središča mesta, kjer se uporabniki zadržujejo čez dan, obenem pa ne bo imela sosedov, kar je izjemno težko". Občina po Jankovičevih besedah temu področju namenja veliko sredstev, tudi programom socializacije, poskušajo jim najti službe v javnih podjetjih, podpirajo tudi programe pomoči za zdravljenje odvisnosti. Problema brezdomstva in velikega števila odvisnikov na ulicah bi se Mesec lotil s primernimi zavetišči in "ukvarjanjem s temi ljudmi". Opozarja, da to ni nov problem, so bili pa brezdomci in uživalci drog včasih pogosto skriti za zidovi Cukrarne in Roga, preden so ju prenovili, in porušenega objekta na Metelkovi. "Ko so se ti objekti prenavljali oziroma rušili, se ni razmišljalo, kaj bo z ljudmi, ki so tam vendarle našli neko zavetje. In zdaj so na ulicah," je bil kritičen. Poudarja tudi, da gre v veliko primerih za ljudi z duševnimi stiskami, tudi hudimi duševnimi boleznimi ali odvisnostmi od drog, zato poleg zavetišč potrebujejo tudi socialne programe zanje. Se pa zaveda, da "nihče ne želi ne uživalca drog ne brezdomca za svojega soseda in da bo to težko delo".

Turizem

Janković si želi ohraniti 1,1 milijona turistov letno, a tudi, da bi ti v Ljubljani ostali dlje, od štiri do pet dni. Sicer pa poudarja, da turizem Ljubljani prinaša 700 milijonov evrov letno, v turizmu je zaposlenih 20.000 ljudi in je pomemben razvojni del Ljubljane. Poudaril je, da je Ljubljana ravno postala Evropska prestolnica turizma za leto 2027. Ob tem dodaja, da je srečen, da v Ljubljani tako rekoč ni težke industrije, da v mestu delujejo podjetja z visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Mesec s ciljem razbremenitve središča mesta bremena turizma razmišlja o privlačnosti sosesk. Kot primer je izpostavil Bežigrad, ki bi bil po njegovi oceni lahko s preurejeno Plavo laguno in Plečnikovim stadionom, če bi ta postal park, "dodaten center mesta".

Lokalno kmetijstvo

Na vprašanje o podpori lokalnemu kmetijstvu, ki jo pogrešajo nekateri kmetje, Janković izpostavlja, da šole in vrtci kupujejo sadje in zelenjavo čim bolj lokalno, napoveduje tudi nadaljnje odpiranje novih lokalnih tržnic. "Cilj je, da jo ima vsaka četrtna skupnost, tako kot center četrtne skupnosti za občane," je dejal. Prav tako odpirajo nove vrtičke, ki bodo na voljo za najem. Mesec se za podporo lokalnemu kmetijstvu zavzema za obnovo lokalnih tržnic, ki nekoliko zamirajo, denimo v Šiški in Mostah. Podpira tudi urbano vrtnarjenje, saj "ohranja stik človeka z zemljo, ki smo ga povsem izgubili". Je pa treba za to zagotoviti primerne lokacije, dodaja županski kandidat.

Ljubljanska tržnica FOTO: Shutterstock