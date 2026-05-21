Jan Plestenjak: Tukaj sem, imate me, vzemite, če želite

Pred velikim koncertom v Križankah, ki Janu Plestenjaku pomenijo zelo veliko, saj je ravno tu bil njegov prvi pomemben koncert v karieri, kot je dejal: "Moje sanje so bile peti pred polnimi Križankami."

"Sanje so se mi uresničile doslej že večkrat in kmalu se bodo spet. Vse življenje grem na polno v vseh stvareh. Včasih je to pozitivno, ker imaš več krvi v sebi in več tudi daš ljudem, po drugi strani pa dobiš tudi rane, tudi tiste čustvene. Ampak edino na ta način imaš lahko veliko barv v življenju, če greš na polno," je v pogovoru z Adijem Omerovićem povedal glasbenik, ki bo na koncertu zagotovo odpel tudi svojo zadnjo uspešnico Na polno.

Ljubezen do glasbe je tista, ki ga tudi po dolgih letih ustvarjanja vedno znova iz umirjenega Strunjana, kjer uživa v tišini in ptičjem petju, privablja v velike dvorane in na glasbena prizorišča, kjer pa se vedno zgodi neka magija.