Glasba

Jan Plestenjak: Tukaj sem, imate me, vzemite, če želite

Ljubljana, 21. 05. 2026 11.10 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
S.V.
Jan Plestenjak

Na slovenski glasbeni sceni je že več kot tri desetletja. Polni dvorane, piše uspešnice, njegove pesmi pojejo na koncertih, porokah, v avtih in po prekrokani noči. Ampak za bliščem odra je tudi človek, ki zelo redko zares govori o sebi. Kaj danes po vseh teh letih še žene Jana Plestenjaka? Kako gleda na slavo, odnose in čas, ki neusmiljeno teče? In zakaj imamo pri njegovih pesmih še vedno občutek, kot da govorijo neposredno ljudem?

Pred velikim koncertom v Križankah, ki Janu Plestenjaku pomenijo zelo veliko, saj je ravno tu bil njegov prvi pomemben koncert v karieri, kot je dejal: "Moje sanje so bile peti pred polnimi Križankami."

"Sanje so se mi uresničile doslej že večkrat in kmalu se bodo spet. Vse življenje grem na polno v vseh stvareh. Včasih je to pozitivno, ker imaš več krvi v sebi in več tudi daš ljudem, po drugi strani pa dobiš tudi rane, tudi tiste čustvene. Ampak edino na ta način imaš lahko veliko barv v življenju, če greš na polno," je v pogovoru z Adijem Omerovićem povedal glasbenik, ki bo na koncertu zagotovo odpel tudi svojo zadnjo uspešnico Na polno.

Ljubezen do glasbe je tista, ki ga tudi po dolgih letih ustvarjanja vedno znova iz umirjenega Strunjana, kjer uživa v tišini in ptičjem petju, privablja v velike dvorane in na glasbena prizorišča, kjer pa se vedno zgodi neka magija.

FOTO: Aljoša Kravanja

"Jaz sem avtor svojih pesmi, pišem besedilo in glasbo in potem še kot pevec to predam ljudem. Ta moment, ko si na odru, je še vedno tako čaroben, tako neopisljiv. Tisti dve uri neke magije, kjer se dotakneš absoluta, brez da bi bilo treba kaj zelo veliko dokazati," je razmišljal in dodal, da je EMŠO prinesel tudi neke vrste umirjenost, zavedanje. "Če moja pesem, moje besedilo nekomu pomaga odpreti neke čustvene kanale in pride tudi do solze ali pa do velikega smeha, sem svoje naredil."

FOTO: Aljoša Kravanja

Na koncertih daje vse od sebe. "Na odru imam srce na dlani. In jaz potem rečem: ni nobenih kondomov na duši, na srcu, enostavno – tukaj sem, imate me, vzemite, če želite," je dejal Plestenjak, ki je v pogovoru z Adijem Omerovićem povedal še marsikaj, tudi to, da ne mara pametnih telefonov in ni ljubitelj vplivnežev.

FOTO: Aljoša Kravanja
KOMENTARJI6

deratizacija
21. 05. 2026 12.07
Brezmadežno spočetje?!
ata_jez
21. 05. 2026 12.06
No tukaj pa komentarji ne bodo dolgo odprti 😁
simply.b
21. 05. 2026 12.05
Kolko plača za obisk koncerta ?
Nightingale
21. 05. 2026 11.48
'Veliki" koncert v Križankah 😂
bb5a
21. 05. 2026 11.27
Očitno se že on sprašuje zakaj vztraja, ja jst tud nimam odgovora na to, men gre na živce od prvega dne naprej...
Anion6anion
21. 05. 2026 11.21
Ne želimo te. Spokaj iz medijev!
