Invalidi so si oddahnili: To je korak nazaj, korak k razumu

Invalidi, ki so zaradi zdravniške stavke ostali brez vozniških dovoljenj, so si po odločitvi zdravnikov v rehabilitacijskem centru Soča, da bodo vendarle opravljali preglede za podaljšanje dovoljenj, oddahnili. Njihovo življenje je namreč zdaj močno oteženo, saj brez avtomobila ne morejo ne v službo ne v trgovino ali po drugih opravkih. Od ponedeljka bodo zanje delovale tri ambulante. Nekateri so nove termine za preglede že dobili.