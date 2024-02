Invalidi zaradi stavke brez podaljšanja vozniških: 'To je nedopustno'

Odzvalo se je tudi ministrstvo za zdravje, ki poudarja, da so omejitve, s katerimi se srečujejo invalidi, ki za svojo mobilnost toliko bolj potrebujejo vozilo, nedopustne. Na Ministrstvu za zdravje spoštujemo pravice stavkajočih, vendar je pravica do stavke omejena s pravico najranljivejših, ki za svoje normalno življenje potrebujejo katerokoli zdravstveno storitev, so sporočili. Kot poudarjaja, uveljavljanje stavkovnih zahtev, ki so povezane s povišanjem plač in dvigom standarda zdravnikov, ne morejo in ne smejo iti na škodo tistih, ki se jim prav zaradi neizvajanja storitev življenjski standard občutno znižuje. Opravljanje zdravniških pregledov za izdajo oziroma podaljšanje vozniškega dovoljenja invalidov je nedvomno storitev, ki jo kljub stavki nikakor ni upravičeno omejevati, so jasni na ministrstvu.

URI Soča, ki je edini izvajalec tovrstnih pregledov, mora zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov za potrebe podaljšanja ali pridobitve vozniškega dovoljenja invalidov, zato so direktorju URI Soča v petek tudi pisno podali stališče ministrstva glede diskriminacije, ki so ji v trenutnih okoliščinah izpostavljeni invalidi. "Pričakujemo, da se bo storitev, ki morda res ni med taksativno naštetimi v Zakonu o zdravniški službi, zagotovo pa njeno neizvajanje predstavlja hud poseg v nenadomestljiv pogoj za življenje (najranljivejših!) občanov, torej eden izmed pogojev za izvajanje stavke, določen v Zakonu o stavki, s ponedeljkom nemoteno izvajala naprej," so sklenili na minstrstvu.