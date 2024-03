Invalidi zgroženi, da v URI Soča kljub vladnemu odloku vztrajajo pri stavki

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je zaradi odločitve stavkovnega zbora Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča na ministrstvo za zdravje v ponedeljek poslal dopis z obvestilom o nedelovanju ambulante in jim predlagal, da uvedejo vse možne oblike sankcij, ki so na voljo, so podarili v sporočilu za javnost. Ob tem so ponovno opozorili, da gre za kršitev mednarodnih konvencij, zakonov in odlokov.

Spomnili so, da bi morala po vladnem odloku o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je vlada sprejela prejšnji četrtek, ambulanta za voznike s posebnimi potrebami v URI Soča začeti delovati, a temu ni tako.

Pri NSIOS so v ambulanto poklicali in preverili, če deluje, a so žal prejeli negativen odgovor. Kasneje so prejeli še elektronsko sporočilo v. d. strokovne direktorice URI Soča Metke Moharić, ki je hkrati tudi vodja edine ambulante za voznike s posebnimi potrebami v Sloveniji, v katerem je pojasnila, da se je stavkovni zbor odločil, da kljub odloku dela ne bodo spremenili. Kot razlog navajajo, da je odlok vlade nezakonit.