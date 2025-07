Invalidsko podjetje CSS do 800.000 evrov svežega kapitala

Stavba CSS FOTO: POP TV icon-expand

Kot so pojasnili v SDH, je bil ukrep izveden na podlagi posodobljene strategije upravljanja državnih naložb, sprejete marca 2025. Po tej so invalidska podjetja sicer opredeljena kot portfeljske naložbe, a bo SDH izvajal upravljalske aktivnosti, kot bi šlo za strateške naložbe, vključno z morebitno dokapitalizacijo. "Z novimi usmeritvami SDH pridobiva možnost aktivnejšega in celovitega upravljanja in s tem učinkovitejše doseganje javnega interesa, zlasti na področju ohranjanja in razvoja delovnih mest za invalide," so zapisali v upravljavcu državnih naložb. Podlago za izvedbo dokapitalizacije predstavlja zgodaj spomladi pripravljen poslovni načrt družbe za obdobje 2025–2030 z investicijskim elaboratom, ki predvideva dvig prihodkov, povečanje obsega poslovanja, povečanje produktivnosti, povišanje dodane vrednosti in pozitivno poslovanje, so pojasnili v holdingu. Načrt predvideva tudi za 860.000 evrov investicij.

Za kaj bodo namenili denar?

Dodatna finančna sredstva podjetju, ki izdeluje stružene in hladno preoblikovane kovinske izdelke, bodo namenjena predvsem nabavi sodobne opreme za obdelavo kovin in drugim tehnološkim izboljšavam, ki naj bi omogočile širitev baze kupcev, izboljšanje delovnih pogojev in povečanje konkurenčnosti. Del sredstev bo ob tem namenjen za obratna sredstva, ki bodo družbi zagotavljala večjo odpornost na tržne spremembe in nihanja v povpraševanju. Pri dokapitalizaciji bo skladno s svojim lastniškim deležem v višini 0,04 odstotka sodelovala tudi Občina Škofja Loka. Zveza društev slepih in slabovidnih, ki ima v kapitalu družbe dvoodstotni delež, pa se za sodelovanje pri dokapitalizaciji ni odločila.

Sanacija prostorov CSS FOTO: 24UR icon-expand

SDH pričakuje, da bo družba CSS po izvedeni kapitalski okrepitvi lahko dolgoročno samostojno in stabilno poslovala ter še naprej odgovorno uresničevala svojo socialno in gospodarsko vlogo v lokalni skupnosti in širše.

Finančno ministrstvo: Podjetje bo sredstva prejelo v petek

Na ministrstvu za finance so v sporočilu za javnost zapisali, da so od SDH sklep o dokapitalizaciji že prejeli in da izvajajo vse potrebne postopke za čim hitrejše nakazilo sredstev. Po njihovih napovedih jih bo invalidsko podjetje iz proračuna prejelo ta petek. Kot so dodali, bo dokapitalizacija na podlagi poslovnega načrta, iz katerega izhaja upravičenost kapitalske injekcije, zagotovila dolgoročno samostojno in stabilno poslovanje podjetja. S tem bo dosežen strateški cilj ohranitve delovanja in razvoja invalidskih podjetij ter zaščita delovnih mest za invalidne osebe, so prepričani na ministrstvu.

Notranje izboljšave poslovnih procesov

Po besedah direktorice CSS Mariane Karle Rebernik je podjetje dobilo trdno osnovo za nadaljnje poslovno in investicijsko utrjevanje. Odobrena dokapitalizacija je za CSS pomemben korak, predstavlja neposredno podporo investicijam, ki bodo izboljšale delovne pogoje, produktivnost in konkurenčnost podjetja, je strnila. Država je z dokapitalizacijo podprla osrednje predvidene investicije, ki naj bi izboljšale produktivnost ter delovne pogoje za vse zaposlene – tako invalide kot ostale sodelavce. Poseben poudarek je namenjen izboljšanju varnosti pri delu, investicijam v opremo, ki bo prispevala k energetski učinkovitosti in digitalni preobrazbi. Rebernik je pojasnila, da je CSS v zadnjih mesecih izvedel številne notranje izboljšave poslovnih procesov. Posodobili so kolektivno pogodbo, uredili poslovne prostore, uravnotežili finančni položaj ter pridobili pet novih projektov in tri nove poslovne partnerje. Prvi poslovni rezultati letošnjega leta so po besedah direktorice pozitivni. Lani je podjetje ob nekaj več kot dveh milijonih evrov prihodkov pridelalo še skoraj 154.000 evrov izgube. Dokapitalizacija za CSS ne pomeni konca poti, temveč začetek novega poglavja preobrazbe tega invalidskega podjetja v državni lasti, je zagotovila Rebernik.

Zgodba o CSS je v začetku leta precej zaposlovala javnost in politiko. SDH je kot predstavnik države oz. glavnega lastnika sredi januarja na predlog takratnega poslovodstva sprejel sklep o likvidaciji družbe, saj da so zaradi kopičenja izgub in likvidnostnih težav vse druge možnosti za nadaljnje poslovanje podjetja izčrpane, alternativa pa da je stečaj družbe. A odločitev je med 43 zaposlenimi, od katerih je 19 invalidov, v lokalnem okolju in v delu javnosti ter politike tako z levega kot desnega pola povzročila močno nasprotovanje, krepil se je pritisk na ministra za delo Luko Mesca, da izkoristi možnost, ki mu jo daje zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, in zahteva razveljavitev odločitve, ki bi lahko škodljivo vplivala na ohranjanje delovnih mest za invalide.