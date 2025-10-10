Invalidsko podjetje CSS, ki so ga želeli zapreti, širi proizvodnjo

Poleg številnih izboljšav, s katerimi so poskrbeli za čistejše, varnejše in udobnejše delovno okolje, so z novim vodstvom v podjetje prišli tudi novi delovni stroji. A da prehojena pot ni bila lahka, se zaposleni še dobro spominjajo, po tem ko je lansko zimo kazalo, da bo podjetje za vedno zaprlo svoja vrata.

Zgodba, ki dokazuje, da lahko človečnost prevlada nad dobičkom. Škofjeloško invalidsko podjetje CSS, ki je bilo še v začetku letošnjega leta na robu propada in ga je SDH pod vodstvom Žige Debeljaka želel zapreti, danes – po tem ko so na ministra Luko Mesca in SDH s svojo srčno borbo pritisnili sindikat z Ano Čermelj na čelu, škofjeloški obrtniki in podjetniki ter vsa ostala javnost – širi proizvodnjo. Zaposlili so celo šest novih delavcev, med njimi tudi dva invalida, ki bi se sicer težko zaposlila.

V podjetju CSS stroji danes brnijo s polno paro. "Če bomo tako, smo na zelo pravi poti – da zmagamo," je ponosna predsednica sindikata Brigita Rutar.

Njihova najnovejša pridobitev je stružnica v vrednosti skoraj 200.000 evrov, ki so jo med našim obiskom še sestavljali. "Tukaj damo eno palico, ki samodejno gre skozi vreteno. Istočasno delata obe strani, potem košarica pobere kos, aparat jo premeri. In to je to," je ekipi oddaje 24UR ZVEČER delovni proces na stroju pokazal vodja oddelka CNC Anel Habibija.

Ob tem je podjetje vložilo tudi v varnost in dobro počutje, denimo prezračevanje ter nove ergonomske stole, ki jim lahko prilagodijo višino.

V zadnjih mesecih je podjetje celo zaposlovalo – pridružilo se jim je šest sodelavcev, od teh dva invalida, ki bi sicer težko dobila zaposlitev drugje. Tanja Cencel, ena od zaposlenih, pripoveduje, da ji na izmeno uspe izdelati 2500 navojev.

Še predobro pa se zaposleni spomnijo lanske zime, ko je vse kazalo, da bo podjetje CSS za vedno zaprlo svoja vrata. "Konec oktobra bo eno leto, odkar smo izvedeli, da je v načrtu likvidacija. Imeli smo tudi že prve razgovore za druga podjetja, da bi nas prezaposlili. Leto se je hitro obrnilo," pove Rutarjeva.

Vlada je zaradi pritiska javnosti zato posodobila strategijo upravljanja državnih naložb, ki je Slovenskemu državnemu holdingu naložila, da z invalidskimi podjetji v državni lasti upravlja kot s strateškimi naložbami. To je bil tudi pogoj, da sta lastnika podjetja, SDH in Občina Škofja Loka podjetje dokapitalizirala v višini skoraj 800.000 evrov.

Del tega denarja je šel tudi za novo stružnico. "Stroj nam omogoča izdelavo najbolj zahtevnih izdelkov. Nanj bomo prenesli artikle iz tistih strojev, na katerih trenutno ne dosegamo toleranc, hkrati nam pa omogoča tudi povišanje zmogljivosti in proizvodnjo najbolj zahtevnih izdelkov," razlaga vodja kakovosti v podjetju Željko Bartolič. Stroj bodo testno preizkusili v naslednjem tednu, za proizvodnjo si ga želijo zagnati čimprej, saj bodo s tem razbremenili ostale stroje, nekatere stare tudi dvajset let. "Lahko izdelujemo kartuše za pipe, avtomobilske svečke, osornike za kakšen zglob avtomobilske industrije, matice, vijake – iz različnih materialov: medenine, nerjavečega jekla, avtomatskega jekla, konstrukcijskega," ponazori Bartolič.

Da bi svoje zaposlene aktivno vključili tudi v vodenje podjetja, pa so po novem uvedli tudi tekmovanje, kjer bodo oktobra prvič nagradili tistega, ki je s svojimi predlogi najbolj prispeval k izboljšanju podjetja.