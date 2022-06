Invazija kobilic v Dalmaciji uničuje pridelek

Katastrofa, česa takšnega še nismo doživeli, tarnajo v zaledju Dalmacije, kjer se spopadajo z invazijo kobilic. Te plezajo po vratih in zidovih hiš, prekrile so ceste, vrtove in polja. Namesto da bi se veselili pridelka, kmetje ocenjujejo škodo. Težave povzroča maroška kobilica, ki je na tem območju običajna vrsta, pojasnjujejo strokovnjaki. Njihovemu prekomernemu razmnoževanju pa je trenutno naklonjeno suho podnebje, ki je podobno kot v severni Afriki.