V naravi na vsakem koraku na vas prežijo plenilci, ki so žejni krvi - komarji. Pri nas še ne prenašajo nevarnih bolezni, so pa zelo nadležni in mnogi opažajo, da so v teh dneh pripravili pravo invazijo. Uradnih raziskav ni, a strokovnjaki sklepajo, da bi komarjev lahko res bilo več. Tudi zaradi podnebnih sprememb in vdora tujih vrst.