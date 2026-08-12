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Slovenija

Invazija na Španijo in najboljši čas za ogled pri nas

Ljubljana, 12. 08. 2026 06.11 pred 4 urami 3 min branja 17

Avtor:
N.Š.
Sončev mrk

Evropa se pripravlja na astronomski spektakel, kakršnega na celini ni bilo že desetletja. Z nekaterih območij bo mogoče opazovati prvi popolni sončni mrk, viden iz Evrope v tem stoletju. Za najboljše razgledne točke se že več mesecev borijo astronomi, fotografi in turisti z vsega sveta, posledice pa so zelo zemeljske. Ponekod so se cene hotelskih sob več kot podvojile, Španija pričakuje skoraj pol milijona dodatnih tujih obiskovalcev, oblasti pa se bojijo prometnega kaosa in - zaradi ekstremne suše - novih požarov.

Med najbolj zaželenimi destinacijami je Islandija. Reykjavík je eno redkih dobro dostopnih območij, kjer bo mogoče popolno fazo mrka opazovati še pred sredinim večerom.

Po podatkih družbe Lighthouse Intelligence gostje za hotelsko sobo v islandski prestolnici v povprečju plačujejo 793 dolarjev oziroma okoli 680 evrov, kar je 98 odstotkov več kot na isti dan lani.

Še izrazitejša podražitev je v španski A Coruni, ki leži na območju popolnega mrka. Povprečna cena hotelske sobe je poskočila za 135 odstotkov, na 451 dolarjev oziroma približno 390 evrov.

V Bilbau so sobe 67 odstotkov dražje kot pred letom dni, v Santiagu de Compostela za 34 odstotkov. Na Mallorci, kjer bo mogoče popolni mrk opazovati tik ob sončnem zahodu, so cene poskočile za približno četrtino.

Špansko finančno ministrstvo ocenjuje, da bo samo zaradi mrka v državo pripotovalo okoli 460.000 tujih obiskovalcev.

V manjših krajih vzdolž pasu popolnega mrka je prenočišča praktično nemogoče dobiti. Nastanitve in improvizirane opazovalnice so marsikje razprodane že več mesecev, nekateri ameriški obiskovalci pa so se znašli drugače in so se s prebivalci španske Kastilje in Leóna so se dogovorili celo za začasno zamenjavo domov.

V Španiji, ki so jo letos prizadeli uničujoči požari, se bojijo novih težav.
V Španiji, ki so jo letos prizadeli uničujoči požari, se bojijo novih težav.
FOTO: AP

Milijon in pol dodatnih voženj

Toda množični prihod obiskovalcev je za španske oblasti postal tudi velik logistični in varnostni izziv.

Policija samo v sredo pričakuje približno 1,5 milijona več voženj kot običajno. Velik del ljudi se bo odpravil na podeželje, kjer bodo iskali lokacije z odprtim pogledom proti nebu.

Prav to pa oblasti skrbi. Letopnje poletje, ki Španiji ne prizanaša, je zaznamovano s sušo, vročino in obsežnimi gozdnimi požari. Do začetka tega tedna je letos zgorelo približno 200.000 hektarjev površin, šestkrat toliko kot v enakem obdobju lani.

Še v ponedeljek zvečer so veliki požari divjali v provincah Huelva, Segovia in Huesca.

Oblasti bodo zato v sredo izvedle obsežno varnostno operacijo, v kateri bo sodelovalo približno 35.000 policistov. "Za nami je izjemno težko poletje z novo serijo velikih gozdnih požarov. Zato moramo omejiti vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile iskro," je opozorila Virginia Barcones, generalna sekretarka za civilno zaščito in izredne razmere na španskem notranjem ministrstvu.

Prepovedano bo parkiranje na odstavnih pasovih in v bližini suhe vegetacije, oblasti so prepovedale tudi uporabo žarov in pirotehnike.

V Valencii so šli še dlje in so zaprli naravne parke in prepovedali hojo po nekaterih podeželskih poteh. Oblasti namreč ne skrbi samo možnost, da bi obiskovalci zanetili požar. Če bi na podeželju izbruhnil ogenj, bi lahko množica avtomobilov zamašila ceste in gasilcem preprečila dostop do požarišča.

V Španiji so tokrat odločeni, da bodo poskrbeli, da se bodo turisti primerno obnašali, saj vlada ogromna nevarnost požarov.
V Španiji so tokrat odločeni, da bodo poskrbeli, da se bodo turisti primerno obnašali, saj vlada ogromna nevarnost požarov.
FOTO: iStock

NASA bo spektakel prenašala milijonom

Za tiste, ki niso pravočasno rezervirali nastanitve ali pa niso pripravljeni plačati močno zvišanih cen, bo obstajala precej cenejša možnost.

NASA je v majhni vasici Villalibado na severozahodu Španije namestila štiri zmogljive teleskope, s katerimi bo mrk prenašala v živo. Organizatorji pričakujejo več kot deset milijonov spletnih gledalcev.

Kako bo mrk viden iz Slovenije?

Tudi v Sloveniji bo sredin sončni mrk precej izrazit. Luna bo ob največji fazi zakrila približno 78 do 86 odstotkov Sončeve ploskve, odvisno od kraja opazovanja. Največja zakritost bo na severozahodu države.

V Ljubljani se bo mrk začel okoli 19.25, največjo fazo bo dosegel okoli 20.12, ko bo zakrite približno 84 odstotkov Sončeve ploskve.

Drugod po Sloveniji bodo razmere podobne:

Kranj: okoli 86 % zakritosti, maksimum ob 20.13

Ljubljana: okoli 84 %, maksimum ob 20.12

Celje: okoli 80 %, maksimum ob 20.09

Maribor: okoli 79,5 %, maksimum ob 20.09

Novo mesto: okoli 77,5 %, maksimum ob 20.09.

Mrk se bo dogajal tik pred sončnim zahodom. Zato bo za opazovanje bistvena lokacija z neoviranim pogledom zelo nizko proti zahodnemu oziroma severozahodnemu obzorju. 

Sonca tudi med delnim mrkom ne smemo gledati s prostim očesom. Potrebna so certificirana očala za opazovanje sončnega mrka oziroma ustrezen sončni filter. Navadna sončna očala niso dovolj.

To je pomembno predvsem zato, ker bo tudi ob največji fazi iz Slovenije del Sonca ostal neposredno viden in lahko poškoduje mrežnico.

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KOMENTARJI17

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galeon
12. 08. 2026 10.26
In Luna in sonce se bosta še naprej vrtela okoli Zemlje. Enkrat bo luna prva, drugič sonce.
Odgovori
-1
1 2
kryptix
12. 08. 2026 11.14
Samo luna in sonce? A se ne vrti celo vesolje okoli zemlje?... razočaral si me s tako površnim znanjem o vesolju.😁
Odgovori
0 0
iziizi
12. 08. 2026 09.39
Bravooo se migranti iz afrike si bodo v povečanem stevilu ogledal soncev mrk bravoooo španija
Odgovori
+1
2 1
galeon
12. 08. 2026 09.14
IN vsi ti še po koncu ne bodo dojeli, kako majhno je sonce.
Odgovori
+0
2 2
Lark
12. 08. 2026 08.50
Ja je invazija, samo o tisti ne poročate..
Odgovori
+3
4 1
jablan
12. 08. 2026 08.39
Zopet se kaže čredni nagon
Odgovori
+2
4 2
jung
12. 08. 2026 08.19
Še liter šnopčka vzet s sabo na opazovalno lokacijo pa bo mrk daljši in popoln.
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
12. 08. 2026 08.16
A to pa ne spada pod - MOŠKI!SVET ... !?
Odgovori
+0
1 1
proofreader
12. 08. 2026 08.10
Pod nobenim pogojem ne glejte neposredno v sonce. 🌞
Odgovori
+6
7 1
lakala28
12. 08. 2026 09.28
Ko nastopi faza popoln zatemnitve in je vidna korona, lahko brez nevarnosti. Je pa dobro prenehati vsaj preden se pojavi diamantni prstan oz. prvi žarek.
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-1
2 3
HitraVeverca
12. 08. 2026 10.07
@lakala28 ABSOLUTNO NE! Okolisti ti lahko povejo točno to, katere mrke vse so ljudje gledali, ker se jim vžge v retino... NE DELAJTE NEUMNOSTI!
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+2
2 0
kryptix
12. 08. 2026 11.09
Pri nas ni 100% tako da ni varno. V Španiji pa bo varno tisti 2min
Odgovori
0 0
Mio56
12. 08. 2026 08.03
Nc se nebo pr nas vidlo…ker sl bo oblacno sl pa tolk mrcasto…izjema kje visje v hribih bo izvedljiv ogled
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+3
5 2
lakala28
12. 08. 2026 09.28
Delni mrk je enako nič. Doživetja in ogleda je vreden le popolni sončni mrk.
Odgovori
-1
1 2
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