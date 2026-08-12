Invazija na Španijo in najboljši čas za ogled pri nas

Med najbolj zaželenimi destinacijami je Islandija. Reykjavík je eno redkih dobro dostopnih območij, kjer bo mogoče popolno fazo mrka opazovati še pred sredinim večerom. Po podatkih družbe Lighthouse Intelligence gostje za hotelsko sobo v islandski prestolnici v povprečju plačujejo 793 dolarjev oziroma okoli 680 evrov, kar je 98 odstotkov več kot na isti dan lani. Še izrazitejša podražitev je v španski A Coruni, ki leži na območju popolnega mrka. Povprečna cena hotelske sobe je poskočila za 135 odstotkov, na 451 dolarjev oziroma približno 390 evrov. V Bilbau so sobe 67 odstotkov dražje kot pred letom dni, v Santiagu de Compostela za 34 odstotkov. Na Mallorci, kjer bo mogoče popolni mrk opazovati tik ob sončnem zahodu, so cene poskočile za približno četrtino. Špansko finančno ministrstvo ocenjuje, da bo samo zaradi mrka v državo pripotovalo okoli 460.000 tujih obiskovalcev. V manjših krajih vzdolž pasu popolnega mrka je prenočišča praktično nemogoče dobiti. Nastanitve in improvizirane opazovalnice so marsikje razprodane že več mesecev, nekateri ameriški obiskovalci pa so se znašli drugače in so se s prebivalci španske Kastilje in Leóna so se dogovorili celo za začasno zamenjavo domov.

V Španiji, ki so jo letos prizadeli uničujoči požari, se bojijo novih težav. FOTO: AP

Milijon in pol dodatnih voženj

Toda množični prihod obiskovalcev je za španske oblasti postal tudi velik logistični in varnostni izziv. Policija samo v sredo pričakuje približno 1,5 milijona več voženj kot običajno. Velik del ljudi se bo odpravil na podeželje, kjer bodo iskali lokacije z odprtim pogledom proti nebu. Prav to pa oblasti skrbi. Letopnje poletje, ki Španiji ne prizanaša, je zaznamovano s sušo, vročino in obsežnimi gozdnimi požari. Do začetka tega tedna je letos zgorelo približno 200.000 hektarjev površin, šestkrat toliko kot v enakem obdobju lani. Še v ponedeljek zvečer so veliki požari divjali v provincah Huelva, Segovia in Huesca. Oblasti bodo zato v sredo izvedle obsežno varnostno operacijo, v kateri bo sodelovalo približno 35.000 policistov. "Za nami je izjemno težko poletje z novo serijo velikih gozdnih požarov. Zato moramo omejiti vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile iskro," je opozorila Virginia Barcones, generalna sekretarka za civilno zaščito in izredne razmere na španskem notranjem ministrstvu. Prepovedano bo parkiranje na odstavnih pasovih in v bližini suhe vegetacije, oblasti so prepovedale tudi uporabo žarov in pirotehnike. V Valencii so šli še dlje in so zaprli naravne parke in prepovedali hojo po nekaterih podeželskih poteh. Oblasti namreč ne skrbi samo možnost, da bi obiskovalci zanetili požar. Če bi na podeželju izbruhnil ogenj, bi lahko množica avtomobilov zamašila ceste in gasilcem preprečila dostop do požarišča.

V Španiji so tokrat odločeni, da bodo poskrbeli, da se bodo turisti primerno obnašali, saj vlada ogromna nevarnost požarov. FOTO: iStock

NASA bo spektakel prenašala milijonom

Za tiste, ki niso pravočasno rezervirali nastanitve ali pa niso pripravljeni plačati močno zvišanih cen, bo obstajala precej cenejša možnost. NASA je v majhni vasici Villalibado na severozahodu Španije namestila štiri zmogljive teleskope, s katerimi bo mrk prenašala v živo. Organizatorji pričakujejo več kot deset milijonov spletnih gledalcev.