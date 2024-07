Invazivne vrste v Blejskem jezeru: ribe, ki grizejo, in školjke trikotničarke

"Sončni ostriži so se v Blejskem jezeru močno namnožili in v zadnjem času prevladujejo med manjšimi ribami. Navadnih ostrižev in ostalih malih rib skoraj ne vidiš več. So pa v njem seveda še velike, torej som, ščuka, smuč in krap ," je za 24ur.com pojasnil predsednik Društva za podvodne dejavnosti Bled Janez Andrejc.

Riba za kopalce, ki največkrat občutijo njeno grizljanje, če stojijo pri miru, ni nevarna, niti ni zanimiva za ribiče. " Če ji daš stran glavo, rep in drobovino, od nje praktično ne ostane nič in torej ni primerna za uživanje. Navadni ostriž je veliko boljši, ker je večji in ima bolj okusno meso." Ribiči sončnega ostriža, če ga ujamejo, tako bolj ali manj uporabljajo za vabe. " Ustrezno ga usmrtijo, razrežejo na koščke in vržejo nazaj v jezero kot hrano drugim ribam ."

Sončnega ostriža naj bi v Blejskem jezeru opazili prvič leta 1973. " Ampak potem je po desetletju čudežno zakrknil in izginil. Ni ga bilo 40 let, v zadnjih nekaj letih pa spet opažamo njegovo ekspanzijo in niti ne vemo, zaradi česa," pojasni Samo Novak , predsednik ribiške družine Bled.

Lahko bi bil nevaren za ekosistem

Na Zavodu za ribištvo pojasnjujejo, da je sončni ostriž (Lepomis gibbosus) domorodna vrsta v Severni Ameriki. V Evropo je bil prinesen v osemdesetih letih 19. stoletja kot akvarijska ribica. Sedaj je razširjen po vsej Evropi, od Portugalske do južne Ukrajine, proti vzhodu do Dnejpra. Še posebej pogost je v mediteranskih državah. Kdaj in kako je sončni ostriž prišel v Slovenijo, ni znano. Naseljuje počasi tekoče do stoječe vode, kot so velike reke, jezera, ribniki, kanali in mrtvice. Izogiba pa se hitro tekočih voda.

Sončni ostriž v povprečju zraste 10 do 15 centimetrov, spolno dozori prvem do tretjem letu starosti, živi pa do devet let. Drsti se od maja do avgusta, ko temperature dosežejo 16 do 18 stopinj Celzija. Iz iker se zarod v toplih vodah lahko izleže že v treh dneh. Nato samec pripravi novo gnezdo za vnovični drst, lahko z isto ali pa drugo samico.

Gre za invazivno vrsto, saj se prehranjuje tudi z ribjimi ikrami in manjšimi ribami, kar ima skupaj s kompeticijo za habitat in drstni prostor negativne posledice na domorodne ribe, kačje pastirje in dvoživke. Sončni ostriž se je izkazal tudi za zelo agresivno vrsto, ki izkazuje agresivno vedenje zaradi kompeticije za hrano (manjši osebki) ali pa teritorialnost in boj za prostor (večji osebki). Z agresivnim vedenjem omejuje dostop do hrane, skrivališč, vpliva na reproduktivno uspešnost in izbiro mikrohabitata avtohtone favne. S tem vpliva na zooplankton, makrobentos, rake, ribe in dvoživke, saj se te ob napadu navadno umaknejo in se ne vračajo. Zaenkrat posebni ukrepi za to vrsto še niso bili izvedeni, še pojasnjujejo na Zavodu za ribištvo.