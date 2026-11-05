Investicija do 600 milijonov evrov: v Hočah bi izdelovali kitajske avtomobile

Se bo v Hoče, v nekdanjo Magnino lakirnico, vrnila avtomobilska proizvodnja in z njo delovna mesta? Dogovori med Magno in kitajskim proizvajalcem električnih avtomobilov Xpeng so po naših informacijah že zelo daleč, z njimi je seznanjena tudi vlada, je potrdil državni sekretar Zdravko Počivalšek, ki je kot gospodarski minister v vladi Mira Cerarja Magno pripeljal v Slovenijo. V igri naj bi bila več kot pol milijarde težka naložba in več kot tisoč delovnih mest.