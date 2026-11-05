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Slovenija

Investicija do 600 milijonov evrov: v Hočah bi izdelovali kitajske avtomobile

Hoče, 05. 11. 2026 20.04 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
Mojca Hanžič
Hoče Magna

Se bo v Hoče, v nekdanjo Magnino lakirnico, vrnila avtomobilska proizvodnja in z njo delovna mesta? Dogovori med Magno in kitajskim proizvajalcem električnih avtomobilov Xpeng so po naših informacijah že zelo daleč, z njimi je seznanjena tudi vlada, je potrdil državni sekretar Zdravko Počivalšek, ki je kot gospodarski minister v vladi Mira Cerarja Magno pripeljal v Slovenijo. V igri naj bi bila več kot pol milijarde težka naložba in več kot tisoč delovnih mest.

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Magna Hoče Xpeng električni avtomobili investicija

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KOMENTARJI10

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periot22
05. 11. 2026 21.45
Bolj grdih avtomobilov kot so Kitajski težko vidiš!
Odgovori
0 0
Samo navijač
05. 11. 2026 21.02
Pest riza bo počasi tam, tam.........
Odgovori
-1
0 1
PomisliNaSonce
05. 11. 2026 21.01
To je kar lepo domač oziroma Eu kapital preoblečen v kitajce. So naštudiral, kako najprej iz države oziroma Eu kapital ven pokrast, potem pa kako ga spet preoblečenega nazaj uvozit....in potem bodo spet ponovili vajo. Na račun delavstva seveda...
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+2
2 0
murate
05. 11. 2026 20.47
Kitajci bodo s sabo pripeljali svoje delavce,mi jim bomo financirali socijalo,kot kosovarjem in še komu
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+5
6 1
Na pol ovca
05. 11. 2026 20.41
Pred 10 leti sem rekel delal bomo za kitajce, so se smejal, še vedno se....ovce....mimogrede za ovce povprečna plača na KItajskem je 1500 EUR, kosilo v lokalu od 3 EUR, najemnina za stanovanje 1 sobno v mestu 200 EUR, avto 10.000 EUR enak pri nas 25.000 EUR....
Odgovori
+4
5 1
kakorkoliže
05. 11. 2026 20.53
čez 10 let bomo delali za kitajce za pest riža.
Odgovori
+2
3 1
periot22
05. 11. 2026 20.35
Kitajski odpad!
Odgovori
-5
2 7
vlahov
05. 11. 2026 20.27
Naj sami delajo avte v Pekingu .
Odgovori
+0
4 4
Zagorac
05. 11. 2026 20.18
Me zanima koliko od teh “1000” zaposlenih bo Slovencev
Odgovori
+7
9 2
pormasina
05. 11. 2026 20.32
@Zagorac zadel si u piko.
Odgovori
+4
4 0
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