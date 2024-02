Investicijska dela in nadomestni prevozi namesto nekaterih vlakov na odsekih proge Ljubljana – Litija – Zidani Most – Dobova

Poleg številnih drugih del na JŽI se bodo ena največjih del, ki zahtevajo nadomestne prevoze namesto nekaterih vlakov, izvajala na odsekih proge Ljubljana – Litija – Zidani Most – Dobova. V času del je naš cilj, da promet poteka varno in čim manj moteno za potnike, predvsem v času prometnih konic. V glavnih koničnih časih tako v največji meri vlaki vozijo, v ojačani sestavi kjer je to mogoče. V času nadomestnih cestnih prevozov in ovir v propustnosti proge so možne zamude, zato vse potnike opozarjamo, da pred potovanjem preverijo vozne rede in stanje v prometu.

Odsek LJUBLJANA – LITIJA (od 3. februarja do 14. marca)

- Dela in nadomestni prevozi na progi Ljubljana – Litija zaradi obnove postaje Laze, pričetka prenove postaje Litija ter vzdrževalnih del na progi Trbovlje – Hrastnik

V okviru zapore Ljubljana – Litija se bodo izvajala obsežnejša dela na na območju železniške postaja Laze, in sicer z neprekinjeno zaporo tira 3, kjer bo izvedena kompletna demontaža obstoječega tira z vgradnjo novega spodnjega in zgornjega ustroja ter navezava na nov peron. Sočasno se bodo nadaljevala dela na gradnji samega izven nivojskega dostopa (podhod, stopnišča, nadstreški).

Na železniški postaji Litija se predvideva še pričetek investicijskih del – prenova postaje in ureditev novega izven nivojskega dostopa (podhod, stopnišča, nadstreški).

Več o prenovi železniške postaje Laze in Litija si lahko preberete na www.krajsamorazdalje.si.

- Nadomestni prevozi v času del

Na progi Litija-Ljubljana bo namesto nekaterih vlakov organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadomestni avtobus bo imel v nekaterih primerih zaradi zagotavljanja zvez odhod tudi prej, kot bi imel vlak po rednem voznem redu. Pri načrtovanju potovanja od Ljubljane do Litije zato velja pozornost pri izbiri ustreznega nadomestnega prevoza, saj vlak na isti relaciji nadomešča več avtobusov. Nadomestni avtobusi z zagotovljeno zvezo za nadaljnjo potovanje z vlakom iz Litije v smeri Zidani Most / Maribor / Dobova so dodatno označeni (v prilogi oz. na spodnjih povezavah).

- Vozni red nadomestnega prevoza na relaciji Ljubljana – Litija in obratno (od 3. do 4. februarja)

- Vozni red nadomestnega prevoza na relaciji Ljubljana – Litija in obratno ( od 5. februarja do 14. marca)

- Vlak RG 607 (vozi med delavniki na relaciji Maribor – Ljubljana) bo imel v tem času (od 5. februarja do 14. marca) izredni postanek na postaji LITIJA z odhodom ob 6.37 uri proti Ljubljani.