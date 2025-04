Obnova Kanina za 105 milijonov evrov v stilu dubajskega prestiža

OGLAS

Kako resni so novi morebitni investitorji in kdo so?

Na seji so projekt predstavili predstavniki investitorjev, med katerimi sta predvsem Rus Aleksander Filipov in Helmut Gurndin, ki sta v Kanin želela vlagati že leta 2014, ko je takratni upravitelj končal v stečaju. V ozadju je podjetje CDC Group, specializirano za gradnjo dostavnih žičnic iz italijanskega Bolzana, ki sodeluje s podjetjem Bartholet. Na predstavitvi so pojasnili, da bi zgornji del smučišča lahko odprli že prihodnjo zimo in celovito prenovo končali do leta 2030. Vanjo bi vložili 105 milijonov evrov, pri čemer bi obnovili žičnico in jo podaljšali do Prevale. Prenovili bi tudi restavracijo in tam uredili vrhunsko gastronomsko ponudbo, med drugim pa bi na vrhu zgradili celo medicinski center.

Zakaj so projektu dali ime Dubaj Eye? Kaj je v načrtu?

Gre za tako imenovane edinstvene kabine, ki so jih že gradili v Dubaju. Postavili bi jih tudi na vrh Kanina, do njih pa bi pripeljale gondole. Med drugim bi na vrhu Kanina postavili tudi simbol zmaja in kabine bi spominjale na zmajeva jajca.