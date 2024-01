Inženirka leta 2023 je Ljupka Vrteva

Ljupka Vrteva je že kot otrok veliko ustvarjala, predvsem pa je svojo domišljijo želela pretvoriti v nekaj, kar je vidno in otipljivo, so o prejemnici nagrade zapisali organizatorji. Sama pravi, da jo je prav domišljija popeljala na inženirsko pot.

Kot razvojna inženirka za področje ogrevanja, prezračevanja in hlajenja stavb ter vodja projekta sončne elektrarne je danes zaposlena v družbi Petrol.

Kot menijo organizatorji projekta Inženirka leta, Vrteva nenehno išče nove izzive na področju energetike, predvsem pa svoje znanje in izkušnje s terena predaja naprej.

Njeno poslanstvo je predvsem mlada dekleta spodbujati pri odločanju o kariernem poslanstvu. "Vsaka je sposobna slediti svojim željam in prišel bo trenutek v življenju, ko bo hvaležna ter ponosna nase, da se je opogumila in odločila za inženirski poklic," je dejala.

Njeno sporočilo mladim dekletom je: "Pogumno in z glavo naprej. Vsaka je sposobna. Vsaka zmore. Vsaka ima krila, samo poleteti mora!"

Nagrado je podelila lanska prejemnica naziva Rosana Kolar, diplomirana inženirka strojništva in letalska mehaničarka v podjetju Adria Tehnika. Po njenih besedah imajo ženske v inženirskih poklicih pomembno vlogo, saj s svojim drugačnim načinom razmišljanja pomembno prispevajo k reševanju različnih nalog.

Da je predvsem mlada dekleta treba spodbujati za inženirske poklice, je poudaril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. "Še vedno imamo manjši delež vpisanih deklet na področju naravoslovja in tehnike in večji odstotek na področju družboslovja in humanistike," je dejal.

Izbor, ki je nastal na pobudo Siemens Slovenija, je sicer del iniciative Inženirke in inženirji bomo! in je v soorganizaciji revije IRT3000 in družbe Mediade s sodelujočimi partnerji letos potekal že šesto leto zapored. Od lani po slovenskem zgledu inženirko leta izbirajo tudi na Hrvaškem in v Srbiji.