Inženirka leta 2024 je Rebeka Kropivšek Leskovar iz Interblocka

Izbor, ki je del projekta Inženirke in inženirji bomo, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost, je tokrat potekal sedmič zapored.

Kot inženirka verjame, da je ključno interdisciplinarno sodelovanje. Timski duh in delo po principu 'več glav več ve' sta njen vsakdanjik pri reševanju kompleksnih problemov. Prepričana je, da z dobro ekipo prideš do spoznanj, do katerih sam ne bi.

Rebeka Kropivšek Leskovar je študirala mehatroniko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ter magistrirala na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Danes v skupini Interblock dela v razvoju aplikacij tehnologij strojnega vida, osredotočenih na človeka in z mislijo na to, kakšni bodo njeni vplivi v vsakdanjem življenju.

Na slavnostni razglasitvi je zbrane nagovoril minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Izpostavil je, da je ta vlada poskrbela za rekordna sredstva za znanost, raziskave in inovacije, mlade inženirke in inženirji pa so tisti, ki lahko prispevajo znanje in talent.

"Svetujem jim, naj se ne omejujejo s konvencionalnostjo, naj vedno iščejo nove poti, nove rešitve in pri tem jih bomo finančno podpirali. Tako bo poskrbljeno za karierni in intelektualni razvoj mladih talentov in hkrati za dobrobit celotne družbe, saj so inovacije tiste, ki izboljšujejo naša življenja," je poudaril Papič.

Med nominiranke so se poleg zmagovalke uvrstile še Brina Škoda iz podjetja Loftware, Emina Mešić iz Henkla Maribor, Jasna Krmelj iz podjetja Gentler Stories, Jerneja Šušel iz podjetja Sij Metal Ravne, Karmen Košutar iz Družbe za upravljanje investicij, Katja Škof Žavcer iz podjetja Comtrade Gaming, Manca Kok Bevc iz Incoma, Staša Velcl iz Krke ter Urša Skerbiš Štok iz podjetja Pipistrel Vertical Solutions.

Katera od nominirank je na koncu postala inženirka leta, so odločale štiri žirije: vse dosedanje nominiranke za priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje in učitelji iz konzorcija gimnazij ter šolskih centrov iniciative Inženirke in inženirji bomo ter predstavniki organizatorja in partnerjev izbora.

V utemeljitvi so člani komisij letošnjo prejemnico naziva prepoznali kot navdih, ki bo mlade spodbudil, da v sebi poiščejo in najdejo pot v 'krasni novi svet' inženirske prihodnosti. "Rebekina zgodba pripoveduje, da je v sodobnem visoko-tehnološkem svetu še vedno mogoče ostati zvest sebi in odprtemu duhu ter na tem temelju graditi karierno pot," so zapisali.

Dogodka sta se poleg Papiča udeležila tudi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj ter ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer.