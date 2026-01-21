Naslovnica
Slovenija

Inženirka leta, ki pomaga spoznavati vesolje

Ljubljana, 21. 01. 2026 19.03 pred 34 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Svet na Kanalu A
Eva Pirc

Majhna Slovenija na Zemlji v vesolju postaja vse večja. Tudi po zaslugi Eve Pirc, prejemnice naziva Inženirka leta, ki v Dewesoftu kot vodilna razvojna inženirka dokazuje, da inženirstvo ni le natančnost, ampak tudi ustvarjalnost, radovednost in domišljija. Doktorica znanosti s področja biomedicinske tehnike in soustanoviteljica zagonskega podjetja, ki je nekoč kiparila in povsem po naključju pristala v inženirskih vodah, želi ta del znanosti mladim približati kot ustvarjalen poklic, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje in spreminja svet na bolje.

eva pirc inženirka leta dewesoft

Dolžniki ostali brez socialne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
YouRangMyLord
21. 01. 2026 19.37
Še enkrat bravo in iskrene čeastitke. Bodi pametna in dobro premišljeno vnovči svoje gene. Če si pametna in veš, kako majhen je slovenski bazen moških zate, išči izven meja Slovenije. Če so seveda ž eliš potomcev. Kruta, a popolnoma realna in dobro premišljena poteza.
Odgovori
0 0
iziizi
21. 01. 2026 19.20
ČESTITAM RES ZANIMIVA ŽENSKA POLNA ENERGIJE
Odgovori
0 0
