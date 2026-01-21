Inženirka leta, ki pomaga spoznavati vesolje

Majhna Slovenija na Zemlji v vesolju postaja vse večja. Tudi po zaslugi Eve Pirc, prejemnice naziva Inženirka leta, ki v Dewesoftu kot vodilna razvojna inženirka dokazuje, da inženirstvo ni le natančnost, ampak tudi ustvarjalnost, radovednost in domišljija. Doktorica znanosti s področja biomedicinske tehnike in soustanoviteljica zagonskega podjetja, ki je nekoč kiparila in povsem po naključju pristala v inženirskih vodah, želi ta del znanosti mladim približati kot ustvarjalen poklic, v katerem znanje, ki ga poganja domišljija, premika meje in spreminja svet na bolje.