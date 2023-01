Inženirka leta Rosana Kolar: Padec je osnova in korak do uspeha

Da se otroške sanje s predanostjo in delom lahko uresničijo, dokazuje letalska mehaničarka Rosana Kolar. V družbi devetih nominirank je namreč postala inženirka leta. Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade že desetletje navdušuje za pri nas velikokrat deficitarne poklice: inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Najboljši zgled jim postavljajo prav letošnje nominiranke, pa ne le v tem, da smo že zdavnaj presegli stereotipe o tako imenovanih moških poklicih, ampak tudi zato, ker ustvarjajo dodano vrednost, ki slovenska podjetja postavlja med najbolj prodorna.

Gostja v oddaji 24UR ZVEČER je bila inženirka strojništva, letalska mehaničarka in inženirka leta Rosana Kolar. "Trenutno se ne zavedam svojega uspeha, osebno še nisem dojela in moram prespati," je svoje občutke ob prejetju tako prestižne nagrade opisala Kolarjeva. Dejala je, da so bili njeni začetki v strojništvu lepi, še posebej v podjetju Adria Tehnika, kjer so jo lepo sprejeli in so ji še danes pripravljeni priskočiti na pomoč ter z njo reševati težave. "Moj današnji šef je bil takrat moj mentor, ki me je na prvi dan peljal na rep letala in me vrgel v vodo ter rekel: zdaj pa plavaj. Iz srca sem mu hvaležna, da je to naredil."

icon-expand Podelitev naziva Inženirka leta 2022 FOTO: Damjan Žibert

Na vprašanje, kako tujci, ki pripeljejo na servis potniško letalo, vidijo žensko mehaničarko, je odgovorila, da je to v tujini nekaj povsem normalnega, da je skoraj čudno, če ni nobene ženske mehaničarke. S svojo licenco, B1 letalski mehanik za tip Airbus A320 family, lahko "sleče" kabino do njene osnovne konstrukcije, po njenem delu pa nastopijo še strukturaši, kompozitne delavnice ter ličarske delavnice in drugi.