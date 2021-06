Inženirska iskra letos v Novo mesto, Solkan in Kranj

Val Vidmar in Nik Stanojević sta razvila pripomoček za slepe Visus – See With Me. Gre za pametno napravo v obliki pasu za hlače, ki s pomočjo pametnih algoritmov in 3D-tehnologije med drugim zaznava robove, ovire, pločnike, semaforje, talne oznake, kolesarje in avtomobile. Naprava osebo povezuje z njenim okoljem in ji omogoča ustrezno zaznavo okolice.

Milonejevo so v iniciativi razglasili za učiteljico navdiha. "Učiteljica fizike, tehnike in tehnologije ter astronomije je rojena v učiteljski družini in razume, kako je tehnološki razvoj hitrejši od učnega načrta. Zato se prelevi v vplivnico in iskalko tehnične žilice pri mladih," so pojasnili svoj izbor.

Skupina Iskratel in kranjska tehniška gimnazija pa sta bili nagrajeni za Inženirski izziv. "Leta 2019 so organizirali dan inovativnosti, leto pozneje teden in letos kar mesec inovativnosti," so poudarili v iniciativi. "Dijaki so bili navdušeni, da so morali razmišljati izven običajnih okvirjev, naučili so se, da biti inženir pomeni najti nove in izvirne ideje, kako spremeniti svet okoli nas na bolje. Navdušenje nad sproščenostjo in raznolikostjo inženirskega dela je izjemna popotnica," so dodali.

"Tu smo, da nagradimo najbolj svetle iskre, ideje, ki bodo spremenile svet. Če kdo pomisli, da ne svetijo dovolj svetlo – počakajmo malo, tudi voda je mehka, a obrusi najtrši kamen," so v sporočilu za javnost povzeli besede predsednika iniciative Inženirke in inženirji bomo Mihe Bobiča.