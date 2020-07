IP pri enem policistu ugotovil nezakonit vpogled v osebne podatke politikov

Je pa v izčrpnem poročilu zapisala tudi, da so na policiji "zaradi suma, da naj bi njeni zaposleni nezakonito vpogledovali v osebne podatke politikov" uvedli inšpekcijski nadzor, kjer preverjajo, ali so bili "med 1. 1. 2019 in 18. 2. 2020 prek informacijsko-komunikacijskega sistema policije (ne)zakonito obdelovani osebni podatki 45 politikov; od tega 19 predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin".

Kot je navedla, je osebne podatke 45 politikov obdelovalo 700 zaposlenih na policiji. "Eden od zaposlenih je obdeloval osebne podatke sedmih politikov, štirje zaposleni šestih politikov, sedem petih in osem zaposlenih štirih politikov. Ostali zaposleni so večinoma obdelovali podatke enega, redki pa tudi dveh ali treh politikov," poroča IP.

Da so na policiji že pojasnili razloge obdelav, dodaja: "Večinoma gre za vnose podatkov v evidence policije, nadzor državne meje, preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter po zakonu obvezno zagotavljanje točnosti, ažurnosti in pravočasno uničenje ali blokiranje podatkov."V teh primerih je šlo za obdelavo za zakonite namene.

"Iz dosedanjih ugotovitev izhaja, da je bilo velika večina do sedaj preverjenih obdelav osebnih podatkov zakonitih. Nezakonita obdelava je bila do sedaj ugotovljena pri enem policistu, ki pa jo je policija zaznala že sama še pred uvedbo postopka IP in je zoper njega na IP že lani podala predlog za uvedbo prekrška, IP pa je postopek zaključil z izdajo prekrškovne odločbe, ki pa še ni pravnomočna. Iz dosedanjih ugotovitev sicer izhaja sum nezakonite obdelave še treh policistov, a postopek še teče," je še zapisala Prelesnikova.

Policija: Takoj smo začeli notranje varnostni postopek