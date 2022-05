IPI pred dnevom svobode medijev o stanju v srednji Evropi, tudi v Sloveniji

Odgovorni urednik madžarske revije HVG, Marton Gergely, je v pogovoru priznal, da se je bilo težko soočiti s ponovno zmago stranke Fidesz, ki je v začetku aprila osvojila dvotretjinsko večino v parlamentu. Takšen uspeh pa je bil po njegovem mnenju možen predvsem zaradi nadzora nad mediji, saj okoli tretjina prebivalstva ne spremlja nič drugega kot medije pod nadzorom Viktorja Orbana. Med drugim so opazili, da so laži in dezinformacije, ki jih je širila vlada, dosegle tudi podpornike opozicije, kar je verjetno vplivalo na volitve, saj so jim začeli verjeti, je dodal.

Na drugi strani pa je v Sloveniji na nedavnih volitvah izgubil Orbanov zaveznik, predsednik SDS Janez Janša. Kot je ocenil urednik Sobotne priloge Ali Žerdin, so do poraza trenutnega slovenskega premierja med drugim vodili slabo upravljanje pandemije covida-19, neuspešnost pri prevzemu nadzora nad večjimi mediji – predvsem časopisi so ostali neodvisni – in neuspeh pri uničenju Slovenske tiskovne agencije.